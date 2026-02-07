ETV Bharat / state

ફેરિયામાંથી ઉદ્યોગપતિ બનેલા ગુજરાતીનું યુગાન્ડામાં રાષ્ટ્રીય સન્માન: વિદેશની ધરતી પર વિસનગરના હર્ષદભાઈ બારોટનો ડંકો

આજથી આશરે 40 વર્ષ પહેલાં હર્ષદભાઈ બારોટ વિસનગરથી યુગાન્ડા ગયા હતા. તે સમયે તેમની પાસે નહોતી કોઈ મોટી મૂડી કે નહોતો કોઈ મોટો ટેકો.

Published : February 7, 2026 at 6:39 PM IST

મહેસાણા: કહેવાય છે કે જો મનમાં દ્રઢ સંકલ્પ અને મહેનત કરવાની તૈયારી હોય, તો સાત સમંદર પાર પણ સફળતાના શિખરો સર કરી શકાય છે. મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગરના વતની હર્ષદભાઈ બારોટે આ વાતને સાબિત કરી બતાવી છે. એક સમયે ફેરિયા તરીકે સામાન્ય કામ કરનાર હર્ષદભાઈ આજે યુગાન્ડાના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ બન્યા છે અને તેમની આ અસાધારણ સેવાઓ બદલ તેમને યુગાન્ડાના સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય સન્માનથી નવાજવામાં આવ્યા છે.

સંઘર્ષથી સફળતાની અદભૂત સફર
આજથી આશરે 40 વર્ષ પહેલાં હર્ષદભાઈ બારોટ વિસનગરથી યુગાન્ડા ગયા હતા. તે સમયે તેમની પાસે નહોતી કોઈ મોટી મૂડી કે નહોતો કોઈ મોટો ટેકો. તેમણે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત ત્યાં એક ફેરિયા તરીકે કરી હતી. શરૂઆતના દિવસો ખૂબ જ સંઘર્ષમય હતા. હર્ષદભાઈ યુગાન્ડામાં એક મંદિરમાં રહેતા હતા અને ત્યાંથી જ ફેરી કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા.

ધીરે ધીરે તેમની મહેનત અને સૂઝબૂઝને કારણે તેમણે વ્યવસાયમાં પ્રગતિ કરી. આજે તેઓ 'તિરુપતિ હર્ષ' નામે રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં મોટું નામ ધરાવે છે. યુગાન્ડાના અનેક મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા, કોમર્શિયલ અને રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સમાં તેમનું મોટું યોગદાન છે.

યુગાન્ડાના રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે સન્માન
હર્ષદભાઈએ યુગાન્ડાના વિકાસમાં આપેલા વિશિષ્ટ યોગદાન અને કરોડો રૂપિયાના રોકાણની નોંધ ત્યાંની સરકારે લીધી છે. યુગાન્ડાના સ્વતંત્રતા દિવસે આયોજિત એક ભવ્ય સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ યોવેરી મુસેવેનીના હસ્તે હર્ષદભાઈને 'ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ ઓર્ડર ઓફ ધ ક્રેસ્ટેડ ક્રેન (ગ્રાન્ડ ઓફિસર)' ના રાષ્ટ્રીય સન્માનથી નવાજવામાં આવ્યા હતા.

આ એવોર્ડ ભારતના પદ્મ વિભૂષણ કે પદ્મશ્રી શ્રેણીના સન્માન સમાન માનવામાં આવે છે. વિદેશની ધરતી પર એક ભારતીય અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતીને આવું સન્માન મળવું એ સમગ્ર ગુજરાત અને મહેસાણા જિલ્લા માટે ગૌરવની વાત છે.

રોજગારીના સર્જનમાં મોટું યોગદાન
હર્ષદભાઈ માત્ર પોતે જ સફળ થયા નથી, પરંતુ તેમણે યુગાન્ડાના હજારો નાગરિકોને પણ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે રોજગારી પૂરી પાડી છે. તેમના વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સમાં આશરે 2000થી વધુ યુગાન્ડાના સ્થાનિક લોકો કામ કરી રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે ત્યાંની સરકાર અને જનતામાં પણ તેમના પ્રત્યે ખૂબ જ આદર છે.

આ અંગે હર્ષદભાઈના સગા ભરતભાઈ રાવ કહે છે, આ એવોર્ડ યુગાન્ડાના રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ કહેવાય અને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા દર વર્ષે અપાતો હોય છે અને આપણે જેમ અહીં દરવર્ષે પદ્મ વિભૂષણ અને પદ્મ શ્રી હોય એ પ્રકારનો આ એવોર્ડ છે. એક ગુજરાતી અને એક ભારતીય તરીકે મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર જેવા નાના ગામમાંથી 40 વર્ષ પહેલા યુગાન્ડા એક ફેરિયા તરીકેની શરૂઆત કરી હતી, મંદિરમાં રહીને, એ કામ કરતા કરતા આજે રિયલ એસ્ટેટના ખૂબ મોટા બિઝનેસમેન થઈ ગયા અને યુગાન્ડામાં લગભગ 2000થી પણ વધુ લોકોને રોજગારી પૂરી પાડી છે અને ત્યાંના મોટા-મોટા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં કોમર્શિયલ, રેસિડન્સ એરિયામાં પોતાનું ખૂબ મોટું નામ કર્યું છે અને આ એવોર્ડ માત્રને માત્ર એક ભારતીયને ત્યાં નવાજવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાતી અસ્મિતાનું ગૌરવ
એક સામાન્ય ગામડામાંથી નીકળીને વિદેશમાં ઉદ્યોગ જગતમાં કાઠું કાઢવું અને રાષ્ટ્રીય સ્તરનું સન્માન મેળવવું એ હર્ષદભાઈની વર્ષોની તપસ્યાનું ફળ છે. તેમની આ સિદ્ધિ અન્ય યુવાનો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની રહી છે. વિસનગર અને મહેસાણા પંથકમાં પણ તેમના આ સન્માનથી ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે.

