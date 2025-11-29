ETV Bharat / state

ગુજરાતીઓની ભાવના છે "લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" : અંકિત સખીયા

સિનેમાઘરોમાં છવાઈ ગયેલી ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો"ના નિર્દેશક અંકિત સખીયાએ કહ્યું, "આ સૌરાષ્ટ્રની વાર્તા છે."

"લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે"
"લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 29, 2025 at 11:27 AM IST

જૂનાગઢ : કાઠીયાવાડી ભૂમિ પર બનેલી ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" તાબડતોડ કમાણી કરી રહી છે, સાથે જ ગુજરાતની જનતાના દિલ અને મન પર છવાઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ ગુજરાતી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઇતિહાસની બ્લોક બસ્ટર ફિલ્મ સાબિત થઈ રહી છે. ત્યારે જુઓ "લાલો" ફિલ્મના નિર્દેશક અંકિત સખીયા અને અભિનેત્રી રીવા રાચ્છે ETV Bharat સાથે કરેલી વાતચીતના ખાસ અંશો...

સૌરાષ્ટ્રની વાર્તા "લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે"

ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" સિનેમાઘરોમાં ડંકો વગાડી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં આ ફિલ્મની કમાણી રૂ. 75 કરોડને પાર પહોંચી ગઈ છે. ગુજરાતી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઇતિહાસમાં કોઈ ફિલ્મએ આટલી મોટી કમાણી કરી હોય તેવું ભાગ્યે જ જોવા મળ્યું છે. નાના બજેટની આ ફિલ્મમાં દ્વારકાથી લઈને ભાલકા સુધીના વિસ્તારમાં ફિલ્માંકન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે પટકથા જૂનાગઢ શહેરને સ્પર્શીને લખવામાં આવી છે.

ગુજરાતીઓની ભાવના છે "લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢમાં થયું મોટાભાગનું શૂટિંગ

આ ફિલ્મની વાર્તા નશામાં પોતાના પરિવારથી દૂર અને આર્થિક રીતે પાયમાલ બનેલા લાલા નામના વ્યક્તિની આસપાસ ફરે છે. સમગ્ર ફિલ્મનું શૂટિંગ દ્વારકા, જૂનાગઢ અને ભાલકા કે જ્યાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની મોક્ષભૂમિ માનવામાં આવે છે, ત્યાં થયું છે.

પરંતુ આ ચલચિત્રનો હાર્દ લાલો અને તેની પત્ની તુલસીનું ઘર જૂનાગઢમાં હોવાને કારણે આ ફિલ્મમાં જૂનાગઢ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોને વણી લેવામાં આવ્યા છે, જેને દર્શકોનો ખૂબ પ્રેમ મળી રહ્યો છે. આ ફિલ્મમાં જે જગ્યા પર લાલાનું ઘર દર્શાવવામાં આવ્યું છે તે ફુલીયા હનુમાન વિસ્તાર છે. ઉપરાંત દામોદર કુંડ, નરસિંહ મહેતાનો ચોરો અને ગિરનાર વેલિગ્ડન ડેમ ખાતે પણ કેટલાક દ્રશ્યો ફિલ્માવવામાં આવ્યા છે.

હિન્દી ભાષામાં રિલીઝ થશે 'લાલો'

આ ફિલ્મનું હિન્દી ડબિંગ પણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, અને હવે આગામી દિવસોમાં 'લાલો' ફિલ્મ હિન્દી ભાષામાં રિલીઝ થશે.

'લાલો' ફિલ્મનું નામ કેવી રીતે પડ્યું ?

નિર્દેશક અંકિત સખીયાએ તેના મિત્રો સાથે મળીને એક લો બજેટની ગુજરાતી ફિલ્મ બનાવવાનું નક્કી કર્યું. ફિલ્મનું નામ 'લાલો' રાખવા પાછળનું કારણ દરેક ઘરમાં એક લાલાની ઉપસ્થિતિ અને અંકિત સખીયાના ગામના એક વ્યક્તિ 'લાલો' પર છે.

નિર્દેશક અંકિત સખીયા
નિર્દેશક અંકિત સખીયા (ETV Bharat Gujarat)

પહેલા ફિલ્મનું નામ પહેલા ફ્કત 'લાલો' રાખ્યું હતું. જેમ જેમ ફિલ્મ આગળ વધે છે, તેમ તેમ વ્યસનમાં ડૂબેલા લાલાને બચાવવા માટે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સ્વયં જૂનાગઢની ભૂમિ પર આવે છે. આથી ફિલ્મના નામમાં પાછળથી "શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" ઉમેરવામાં આવ્યું.

સહિયારી ભાગીદારીથી બની ઐતિહાસિક ફિલ્મ

ફિલ્મના તમામ કલાકારો, નિર્માતા, નિર્દેશક અને પડદા પાછળના કસબીઓ આજે પણ મિત્ર છે. ફિલ્મ બનાવવાનું નક્કી થયું, અને જે રીતે યજ્ઞમાં આહુતિ આપવામાં આવે છે, તે જ રીતે તમામ મિત્રોએ પોતાની અદાકારી, આર્થિક સહયોગ, ટેકનિકલ કામ અથવા અન્ય કોઈ મદદ પોતાની યથાશક્તિ મુજબ કરી હતી. આમ સૌના સહિયારા પ્રયાસથી ગુજરાતના ઇતિહાસની સૌથી શ્રેષ્ઠ અને સૌથી વધુ કમાણી કરી આપતી ફિલ્મ તૈયાર થઈ. અંકિત સખીયાએ તેમના મિત્ર વિકી જોશી અને કૃષાત વાજા સાથે મળીને આ ફિલ્મની પટકથા લખી છે.

"લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" સ્ટાર કાસ્ટ (ETV Bharat Gujarat)

લાલાની સફળતા નવા પ્રોજેક્ટને આપશે પ્રોત્સાહન

"લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" ફિલ્મની અપાર સફળતા બાદ નિર્દેશક અંકિત સખીયા સહિત સંપૂર્ણ સ્ટાર કાસ્ટ પર પ્રેમ અને શુભેચ્છાઓનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. ફિલ્મના નિર્દેશક અંકિત સખીયાએ ETV Bharat સાથે વાતચીત કરી હતી, અને ફિલ્મ તથા દર્શકોના પ્રેમને લઈને અનુભવ વ્યક્ત કર્યો હતો.આગામી વર્ષોમાં કોઈ અન્ય મોટા બજેટની અને લોકોએ કલ્પના ન કરી હોય તેવી વાસ્તવિક જીવન સાથે જોડાયેલી નવી ફિલ્મ બનાવવાની ઈચ્છા અંકિત સખીયાએ વ્યક્ત કરી હતી.

અભિનેત્રી રીવા રાચ્છ
અભિનેત્રી રીવા રાચ્છ (ETV Bharat Gujarat)

તુલસીના પાત્રમાં રિવા રાચ્છ દર્શકોના દિલ જીત્યા

ફિલ્મમાં લાલાની પત્ની તુલસી તરીકે રિવા રાચ્છે ભૂમિકા અદા કરી છે. રીવા રાચ્છે અગાઉ રામ ભરોસે અને સમંદર જેવી ફિલ્મમાં કામ કર્યું છે. પરંતુ એક કલાકાર તરીકે રીવા રાચ્છને 'લાલો' ફિલ્મથી પ્રસિદ્ધિ મળી રહી છે. આ ઉપરાંત લાલાનું પાત્ર ભજવનાર કરણ જોશી અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પાત્રમાં સૃહદ ગોસ્વામી પણ લોકોના માનસપટ પર છવાઈ ગયા છે.

