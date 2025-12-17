"લાલો" ફિલ્મના કલાકારોએ યાદ કર્યા શૂટિંગ સમયના મીઠા સંભારણા, ફરી ભજવાયા ફિલ્મી સીન
ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો" ના કેટલાક કલાકારો પણ જૂનાગઢના જ છે, જાણો તેમના મુખે જાણ્યા-અજાણ્યા કિસ્સા...
Published : December 17, 2025 at 3:15 PM IST
જૂનાગઢ : સુપરહિટ ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે" ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કમાણીની દ્રષ્ટિએ સૌથી સફળ રહી છે. જોકે, આ ફિલ્મ માટે નાણાકીય વ્યવસ્થાથી લઈને ફિલ્મના શૂટિંગ વખતે કલાકારો વચ્ચેના સંવાદ અને ફિલ્મના સીન કલાકારોએ શેર કરીને આ ફિલ્મ પૂરી કરી હતી. લાલો ફિલ્મના કેટલાક અંશ દામોદર કુંડ ખાતે શૂટ કરવામાં આવ્યા હતા, આ જગ્યાએ જ ફિલ્મના કલાકારો મળીને શૂટિંગના સમય સાથે જોડાયેલા કેટલાક કિસ્સા અને મીઠી યાદો વાગોળી હતી.
ઐતિહાસિક ગુજરાતી "લાલો: શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે"
ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે" ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ કહી શકાય તેવી આ સદીની એક માત્ર ગુજરાતી ફિલ્મ હશે. ફિલ્મની કમાણી રૂપિયા 120 કરોડ કરતા પણ આગળ વધી ચૂકી છે. જોકે, ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન ડાયરેક્ટર, અભિનેતા અને ક્રૂના સભ્યો સહિતના લોકોએ પૈસા ભેગા કરીને બજેટ તૈયાર કરવું પડ્યું હતું.
જૂનાગઢની ભૂમિ અને કલાકારો : ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને લાલાને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને તૈયાર કરવામાં આવેલી આ ફિલ્મનું મોટાભાગનું શૂટિંગ જૂનાગઢ અને આસપાસના વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યું હતું. તેની પાછળનું એક કારણ છે લાલો, જે સ્વયમ જૂનાગઢમાં રહે છે અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જૂનાગઢમાં જ તેને મળવા માટે આવે છે. આ પટકથાને જૂનાગઢ શહેરના વિવિધ સ્થળો પર ફિલ્મના રૂપમાં શૂટ કરવામાં આવ્યો. બિલકુલ તેવી જ રીતે તેના કલાકારો પણ જૂનાગઢની ધરતી સાથે નાતો ધરાવે છે.
"લાલો" ફિલ્મના કલાકારોએ યાદો વાગોળી
આ ફિલ્મમાં કામ કરેલા કૌશિક મહિડા, ડૉ. પાયલ પટેલ, અતુલભાઈ વ્યાસ અને અંકિત ખંધારે ફિલ્મના શૂટિંગથી લઈને કલાકારો વચ્ચે થયેલા સંવાદોને ફરી યાદ કર્યા હતા. દામોદર કુંડ ખાતે આ કિસ્સા યાદ કરીને ફિલ્મની સફળતાને વધુ એક વખત માનસ પટ પર ખડી કરી હતી. ફિલ્મમાં નાના-મોટા અનેક કલાકારો જોડાયા હતા.
દામોદર કુંડ પર ફરી ભજવાયા ફિલ્મી સીન
"લાલો" ફિલ્મના કેટલાક કલાકારો દામોદર કુંડ પહોંચ્યા હતા, જે જગ્યા પર ફિલ્મનું શૂટિંગ થયું હતું. અહીં પણ આ કલાકારોએ ફિલ્મ સાથે જોડાયેલા કેટલાક દ્રશ્યો અને તેમના ડાયલોગ બોલીને ફરી એક વખત જાણે કે ફિલ્મનું શૂટિંગ થઈ રહ્યું હોય તે પ્રકારનો અનુભવ યાત્રિકોને પણ કરાવ્યો હતો. આ કલાકારોનું માનવું છે કે, એકદમ નાના દરજ્જાના કલાકારની અભિનય કલા અને લોકોના જીવન સાથે સીધી રીતે સ્પર્શે તે પ્રકારની ભાષા સાથે બોલવામાં આવેલા ડાયલોગ તથા કેમેરાની સામે કરવામાં આવેલ અદાકારી ફિલ્મની સફળતાનું સૌથી મોટું પાસું છે.
સ્થાનિક કલાકારો આશા અને ઈચ્છા...
"લાલો: શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે" ફિલ્મથી જૂનાગઢમાં એક નવો અધ્યાય રચ્યો છે આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ જૂનાગઢની ભૂમિ આ જ પ્રકારના સફળ ચલચિત્ર અને નાટક આપે તથા તેમાં કામ કરવાની તક મળે તેવી ઈચ્છા પણ આ કલાકારો રાખી રહ્યા છે. મોટા ગજાના ડિરેક્ટર અને પ્રોડ્યુસર જૂનાગઢમાં આવે અને પોતિકી ભાષામાં આ ધરતી પર આ પ્રકારની ગુજરાતી ફિલ્મ બનાવે તેવી પણ સ્થાનિક કલાકારો ઈચ્છા રાખી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો...