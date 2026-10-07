ગુજરાતી લેખક ઇલા આરબ મહેતાનું નિધન, ભારતીય સાંસ્કૃિતક નારીવાદના પ્રેરક હતા
મુંબઈ સ્થિત ગુજરાતી મહિલા નવલકથાકાર અને વાર્તાકાર ઇલા આરબ મહેતાનું નિધન થયું છે
Published : October 7, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 3:01 PM IST
અમદાવાદઃ મુંબઈ સ્થિત ગુજરાતી મહિલા નવલકથાકાર અને વાર્તાકાર ઇલા આરબ મહેતાનું નિધન થયું છે.તેઓ સમર્થ નવલકથાકાર અને વાર્તાકાર હતા. પિતા નવલકથાકાર ગણવંતરાય આચાર્યના પુત્રી ઈલા આરબ મહેતાનું 88 વર્ષે નિધન થયું છે. ભારતીય સાસ્કૃતિક નારીવાદને પોતાના સર્જનમાં ગુંથી ગુજરાતી સાહિત્યને ઉત્તમ સર્જનો આપનાર ઈલા આરબ મહેતાના જીવન અને સર્જન અંગે જાણીએ...
આજીવન સાહિત્યમાં અમૂલ્ય પ્રદાન આપનાર ઇલા આરબ મહેતા હંમેશા યાદ રહેશે
મૂળે જામનગર અને ત્યાર બાદ મુંબઈ સ્થિર થનાર ગુજરાતી સાહિત્યકાર ઇલા આરબ મહેતા માટે લેખન અને સાહિત્ય માત્ર જાતને પ્રગટ કરવાનો અવસર ન હતો. ઈલા આરબ મહેતા માટે સર્જન એ જીવનયાત્રા રહી, જેના થકી તેઓએ ભારતીય નારીવાદને સાંસ્કૃતિક પ્રતિકો અને પ્રવાહો સાથે પોતાના સમર્થ સર્જનમાં ઉતારી હતી. ગુજરાતી ભાષામાં BA અને MAનો અભ્યાસ કર્યો. ત્યાર બાદ 1970થી વય નિવૃત્તિ સુધી મુંબઈની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાં અધાયપક તરીકેનું ઋષિ કર્મ થકી અનેક વિદ્યાર્થીઓને ભારતીય અને વિશ્વ સાહિત્યથી શિક્ષીત કર્યા. પિતા અને નવલકથા સર્જક ગુણવંત રાય આચાર્ય અને બહેન વર્ષા અડાલજા સમર્થ સાહિત્યકારો, પણ પોતાની આગવી સર્જન અને લેખન પ્રણાલી થકી વાર્તાકાર અને નવલકથાકાર તરીકે આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે. તેમના જીવનકાળ દરમિયાન ઇલા આરબ મહેતાને વિવિધ સાહિત્યિક પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરાયા છે. તેમની રાધા નામની નવલકથાને ગુજરાત સરકાર અને પરપોટાની પાંખને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા પુરસ્કારાયેલી છે. આ સાથે તેમના બે વાર્તાસંગ્રહ એક સિગરેટ, એક ધૂપસળીને 1981માં અને વિયેના વુડ્સને 1989માં ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા પુરસ્કૃત કરેલ છે. તેઓએ તેમના નાના બહેન વર્ષા અડાલજાની વાર્તાઓને વર્ષા અડાલજાની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ નામે સંપાદીત પુસ્તક તૈયાર કરેલ છે. ઇલા આરબ મહેતાનું નામ ગુજરાતી ભાષાના મહાન લેખકોમાં હંમેશાથી અગ્રસ્થાને રહેશે.
ઇલા આરબ મહેતાને સમાજ ભારતીય સાંસ્કૃતિક નારીવાદ કેન્દ્રીત સર્જન માટે ઓળખશે - બિંદુ ભટ્ટ, લેખક
ઇલા આરબ મહેતા સાહિત્યિક પરિવારમાંથી આવ્યા હતા. તેઓનું સર્જન અનેક રીતે અનોખું રહ્યું છે. તેમના સર્જન થકી નવી પેઢીના સર્જકોને દિશા ચિંધનારું કહી શકાય. તેમના અવસાનથી ગુજરાતી સાહિત્યને ખોટ પડી છે. તેમના સર્જનમાં કલાત્મકતાનો સ્પર્શ રહ્યો છે. તેમના સર્જનો સમાજમાં દિવાદાંડી સમાન છે. ઇલાબહેને તેમના સર્જન થકી ગુજરાતી સાહિત્યને જે આપ્યું છે એ અદ્વિતીય છે. તેઓએ પોતાના સર્જનમાં સાસ્કૃતિક નારીવાદને વાચા આપી છે. તેઓએ પોતાના સર્જનમાં ઓછા શબ્દોમાં ઘણું કહ્યું છે. તેમની 32 પૂતળીઓની વેદના નવલકથાએ સ્ત્રી સંઘર્ષ, સ્ત્રી ઓળખને અનેરી રીતે વાચા આપી છે. એ નવલકથા સહિતના એમના સર્જનમાં પ્રતિકો અને રજૂઆત કલાત્મક રીતે કરી છે. તેમના સાહિત્યિક યોગદાનને હંમેશાથી યાદ રખાશે.
88 વર્ષમાં ઇલા આરબ મહેતા એ માતબર સર્જનો આપ્યા છે, બત્રીસ પુતળીની વેદના ચર્ચામાં રહેલું સર્જન છે
ઇલા આબ મહેતાએ પોતાની સાહિતીક યાત્રા દરમિયાન નવનીત, અખંડ આનંદ અને સ્રી સામાયિકોમાં લેખન કર્યું. તેમના સર્જનો ગુજરાત ભાષાથી અંગ્રેજીમાં પણ અનુવાદિત થયા છે. તેમની નવલકથા વાડનું રીટા કોઠારી દ્વારા ફેન્સ નામે 2025માં અંગ્રેજીમાં પ્રકાશન થયું છે. ઈલા આરબ મહેતાની નવલકથા બત્રીસ પુત્રીઓની વેદનાએ સ્ત્રીઓ સાથે થતા અન્યાય સામે સંઘર્ષ અને આગવી ઓળખ ઉભી કરવાના પ્રયાસ તરીકે જોવાય છે.
ઇલા આરબ મહેતાએ પોતાના જીવન દરમિયાન અનેક નામાંકિત સર્જનો ગુજરાતી ભાષાને આપ્યા છે
તેમના સર્જનમાં ભાવકને સતત કથા પ્રવાહ સાથે જોડાયેલા રાખવાની તેમની લેખની ધ્યાન ખેંચે એવી છે. 1966માં ત્રિકોણની ત્રણ રેખા, 1970માં થીજેલો આકાર, 1972માં રાધા, 1976માં એક હતા દીવાનબહાદુર, 1979માં આવતી કાલનો સુરજ, 1982માં અને મૃત્યુ અને બત્રીસ પૂતળીની વેદના, 1985માં દરિયાનો માણસ, 1987માં વસંત છલકે, 1988માં પરપોટાની આંખ, 1995માં પાંચ પગલાં પૃથ્વી પર, 2004માં ધી ન્યૂ લાઈફ, 2007માં ઝીલી મેં કૂંપળ હથેળીમાં, 2009માં વાડ એ ઇલા આરબ મહેતાની મહત્વની નવલકથા છે. ગુજરાતી ભાષામાં તેઓએ ઉપયોગ કરેલ સાંસ્કૃિતક નારીવાદ હંમેશાથી યાદ રખાશે.
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