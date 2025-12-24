'તો અમારે 61 કુટુંબોએ દિલ્લી ખાતે ધરણા કરવા પડશે', યુક્રેનની જેલમાં કેદ સાહિલની માતાનો વલોપાત
યુક્રેનની જેલમાં કેદ મોરબીના સાહિત મજોઠીને ભારત પરત લાવવા માટે પરિવાર દર દર ભટકી રહ્યો છે, ત્યારે શું કહે છે પરિવારજનો જાણીએ...
Published : December 24, 2025 at 7:20 AM IST
અમદાવાદ: યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધમાં ફસાયેલા મોરબીના સાહિલ મજોઠીના બીજા વીડિયોમાં તેને ભારત પરત લાવવા સરકારને અપીલ કરી છે. યુક્રેન સૈન્ય સામે સાહિલ મજોઠીએ આત્મ સમર્પણ કરેલું છે.
હાલ તે યુક્રેનની જેલમાં કેદ છે, ભારત પરત લાવવા માટે સાહિલ મજોઠીનો પરિવાર દર દર ભટકી રહ્યો છે, ત્યારે દિકરાની વેદનામાં શું કહી રહ્યાં છે સાહિલની માતા જાણીએ વિસ્તારથી.
યુક્રેન કેદમાં રહેલા સાહિલ મજોઠીના બીજા વીડિયોમાં ભારત સરકારને છોડાવવા અપીલ
રશિયા ભણવા ગયેલા મોરબીના સાહિલ મજોઠી હાલ યુક્રેનની જેલમાં કેદ છે. સાહિલ મજોઠીએ બીજો વીડિયો પબ્લિક કર્યો છે. જેમાં તેણે ભારત સરકારને કેદથી છોડાવવા માટે અપીલ કરી છે. યુક્રેનના એક ડિટેન્શન સેન્ટરથી તેના બે વીડિયો વાયરલ થયા છે. જેમાં તેણે રશિયન સરકાર સામે પણ ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે. હાલ રશિયા અને યુક્રેનમાં કુલ 61 વ્યક્તિઓ ફસાયા છે અને તમામને છોડાવવા માટે તેમના કુટુંબો ભારત સરકારને અપીલ કરી રહ્યાં છે. જે કુટુંબોના વ્યક્તિઓ રશિયા અને યુક્રેનના યુદ્ધમાં ફસાયેલા છે એમને છોડાવવા માટે દિલ્લી ખાતે ધરણા કરવા માટેની પણ તૈયારીઓ દાખવી રહ્યાં છે.
કોણ છે યુક્રેનના ડિટેન્શનમાં કેદ સાહિલ મજોઠી ?
સાહિલ મજોઠી મૂળે મોરબીનો યુવાન છે, જે રશિયા અભ્યાસ અર્થે ગયો હતો. 22 વર્ષીય સાહિલ મજોઠીના માતા હસીનાબેન મજોઠીના કહેવા પ્રમાણે રશિયામાં અભ્યાસ કરતા સાહિલ મજોઠી કુરિયર કંપનીમાં કામ કરતો હતો. સાહિલ મજોઠી સામે રશિયામાં 20 ગ્રામ ડ્રગ્સ મળવાના કારણે તેને આ ગુના હેઠળ સાત વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી. જ્યારે સાહિલ મજોઠી જેલમાં હતો ત્યારરે રશિયાએ તેને વિવિધ પ્રલોભન આપી યુક્રેન સામે યુદ્ધ લડવા માટે મોકલ્યો હતો. પણ આ વર્ષે ઓક્ટોબર મહિનામાં સાહિલ મજોઠીએ યુદ્ધ મેદાનમાં યુદ્ધ કર્યા પહેલા જ યુક્રેન લશ્કર સામે શરણાગતિ સ્વીકારી હતી. જેના પગલે યુક્રેન લશ્કરે સાહિલ મજોઠી ને ગિરફતાર કર્યો, ત્યાર બાદ સાહિલ મજોઠી યુક્રેનના કિવ શહેરના ડિટેન્શન સેન્ટરમાં છે અને બે વીડિયો દ્વારા તેણે ભારત સરકારને સ્વદેશ પરત લાવવા માટે અપીલ કરી છે.
સાહિલ મજોઠીના માતા હસીનાબેન માજોઠીની શું છે માંગ ?
યુક્રેન - રશિયા યુદ્ધમાં યુદ્ધ કેદી તરીકે પકડાયેલા સાહિલ મજોઠીના માતા હસીનાબેન માજોઠીએ દિકરાને સ્વદેશ પરત લાવવા માટે દરેક સ્તરે રજુઆત કરી છે. હસીનાબેન માજોઠીએ ભારતના પ્રધાનમંત્રી, રાષ્ટ્રપતિ અને દિલ્લી કોર્ટ સુધી પોતાની રજુઆતો કરી છે. દિલ્લી કોર્ટની અરજી સામે ફેબ્રુઆરી - 2026માં સુનવણી છે. સાહિલ મજોઠીએ પોતાના વીડિયોમાં રશિયન સરકાર સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. સાથે ભારત સરકારને વતન પરત લાવવા માટે અપીલ કરી છે. સાહિલ મજોઠીના માતા સહિત અન્ય 61 વ્યક્તિઓ જેઓ યુક્રેન ખાતે અભ્યાસ અને અન્ય કારણોસર જઈ ફસાયા છે એમની મૂક્તિ માટે દિલ્લીના જંતર-મંતર ખાતે ધરણા કરવાની જાહેરાત કરી છે.