અમદાવાદ બન્યું અગનભઠ્ઠી: 43 ડિગ્રીમાં શેકાયા અમદાવાદીઓ; હવામાન વિભાગનું 6 દિવસ યલો એલર્ટ

આગામી ચાર દિવસ તાપમાન 45 ડિગ્રીને પાર જાય તેવી શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યભરમાં 6 દિવસ માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

6 દિવસ ભારે ગરમીની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. (mausam.imd.gov.in)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 10, 2026 at 2:17 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં અંગ દઝાડતી ગરમી પડી રહી છે. ગુજરાતમાં વહેલી સવારથી જ આકરા તડકા અને ગરમ પવનોને કારણે લોકો પરેશાન થયા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા છ દિવસ આકરી ગરમી પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી છ દિવસ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં તાપમાન 40 ડિગ્રીની પાર રહી શકે છે.

અમદાવાદમાં તાપમાન 43 ડિગ્રીને પાર

અમદાવાદમાં તાપમાન 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયું છે. આગામી ચાર દિવસ તાપમાન 45 ડિગ્રીને પાર જાય તેવી શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યભરમાં 6 દિવસ માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

હવામાન વિભાગનું 6 દિવસ યલો એલર્ટ

10 મેએ હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, વડોદરા અને સુરત જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં ગરમીનું મોજું ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે; સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, અમરેલી, ભાવનગર, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, કચ્છ અને દીવમાં ગરમીનું મોજું ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.

ક્યા વિસ્તારોમાં પડશે વધુ ગરમી?

  • હવામાન વિભાગ અનુસાર, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિસ્તારોમાં ગરમીનું મોજું ફરી વળવાની શક્યતા છે.
  • અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં તાપમાનનો પારો 42થી 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે.
  • કચ્છ અને બનાસકાંઠા જેવા સરહદી વિસ્તારોમાં સૂકા પવનોને કારણે ગરમીનો પ્રકોપ વધુ વર્તાશે.
  • સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને અમરેલી જેવા જિલ્લાઓમાં પણ યલો એલર્ટ જેવી સ્થિતિ રહી શકે છે.

હવામાનના નિષ્ણાતોના મતે પવનોની દિશા બદલાવાને કારણે અરબી સમુદ્ર પરથી આવતા ભેજવાળા પવનો ઘટ્યા છે અને જમીન પર સૂકા પવન વધ્યા છે જે ગરમી વધવાનું મુખ્ય કારણ છે. તંત્ર દ્વારા નાગરિકો માટે કેટલીક ગાઇડલાઇન જાહેર કરાઇ છે.

બપોરના સમયે બહાર જવાનું ટાળો: બપોરે 12થી 4 વાગ્યા દરમિયાન સીધા તડકાંમાં ન નીળકવા અપીલ.

હાઇડ્રેટેડ રહો: પુષ્કર પ્રમાણમાં પાણી, લીંબુ શરબત, છાશ અને નારિયેળ પાણીનો ઉપયોગ કરવો.

