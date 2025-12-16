ગુજરાતની મહિલા પોલીસકર્મીએ કેન્સરગ્રસ્ત મહિલાઓ માટે કર્યું "વાળનું દાન", વાંચો સમગ્ર કહાની
કેન્સર પીડિત મહિલા ખુલ્લા મને બહાર લોકો સામે હરીફરી શકે તે માટે પોતે મુંડન કરાવી એક અનોખો સંદેશ આપ્યો
ઇડર: મહિલાની સુંદરતા તેના વાળમાં હોય છે અને તેનાથી મહિલાઓ સુંદર લાગતી હોય છે. પરંતુ ગુજરાતની એક મહિલા પોલીસકર્મીએ કેન્સરગ્રસ્ત દર્દીઓને મદદરૂપ થવા માટે પોતાના વાળનું દાન કરીને એક ઉદાહરણ પુરૂ પાડ્યું છે. કેન્સર પીડિત મહિલા ખુલ્લા મને બહાર લોકો સામે હરીફરી શકે તે માટે પોતે મુંડન કરાવી એક અનોખો સંદેશ આપ્યો છે.
ઇડર તાલુકાના ખોડમ ગામના દામીની પટેલે કેન્સર પીડિત મહિલાઓ માટે સંપૂર્ણ મુંડન કરાવી વાળનું દાન કર્યું છે. દામીની પટેલ ગાંધીનગર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોકરી કરે છે અને તેમના મિત્ર અનુબેને આ પ્રકારના વાળનું દાન કર્યાની વાત કરતા તેમને પણ પોતાના વાળને દાન કરવાનું વિચાર્યું હતું. દામીની પટેલ માને છે કે લોકો ચીજવસ્તુ કે પૈસાનું દાન કરતા હોય છે. ત્યારે તેમને અન્ય મહિલાને સુંદર બનાવવા માટે પોતાના વાળનું દાન કર્યું છે. વાળનું દાન સંવેદનાની લાગણી સાથે જોડાયેલ છે.
પતિના ટોણાથી કંટાળી લીધો નિર્ણય
દામીની પટેલના પહેલા વાળ ખરતા હતા અને તેમના પતિ તેમને સતત ટોણા મારતા રહેતા હતા કે વાળ કપાવી દે અને બે દિવસ પહેલા જ તેમણે પતિને કહ્યું કે, હું મારા સંપૂર્ણ વાળ કપાવવા માંગુ છું અને કેન્સર પીડિત મહિલાઓ માટે દાન કરવા માંગુ છું. તે બાદ તેમના પતિએ સંમતિ આપતા તેમણે તેમના સંપૂર્ણ વાળ કપાવી કેન્સર પીડિત મહિલાઓ માટે કામ કરતી NGOને દાન કર્યા હતા. પોતાના વાળ દાન કર્યા બાદ દામીની પટેલ ટોપી કે સ્કાર્ફ વગર જાહેરમાં ફરે છે અને અન્ય મહિલાઓને પણ મેસેજ આપે છે કે વાળ આપણા શરીરનો મહત્ત્વનો ભાગ છે અને એને આપણે સહજતાથી સ્વીકારવું જોઇએ અને કોઈ જાતના ટેન્સન કે ડિપ્રેશન વગર ખુલ્લા મને જાહેરમાં ફરવું જોઈએ.
"મેં જોયું કે ઘણી બહેનો પોતાના વાળ ખરવા લાગે તો ડિપ્રેશનમાં આવી જાય છે, તેમજ વાળ જતા રહેવાના ડરથી ખોટા વિચારે ચડી જાય છે. હું આ તમામ બહેનોને કહેવા માંગુ છું કે વાળ ના હોવા શરમનું પ્રતિક નથી, તે પણ આપણા શરીરનો જ એક ભાગ છે અને તેને આપણે સહજતાથી સ્વીકારવું જોઇએ. કોઇ પણ જાતના ટેન્શન કે ડિપ્રેશન વગર ખુલ્લા મને જાહેરમાં ફરવું જોઇએ." દામીની પટેલ, વાળ મુંડાવનાર મહિલા
મહિલાએ ડોનેટ કરેલા વાળ NGOમાં મોકલવામાં આવે છે અને ત્યાંથી Hair Wigs બનાવીને સમગ્ર દેશમાં કેન્સરના દર્દીઓને મફતમાં આપવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં 380થી વધુ કેન્સર પીડિત મહિલાઓને આ NGO દ્વારા Hair Wigs આપવામાં આવી છે.મુંડન કરાવવાના પોતાના નિર્ણય પર દામીની પટેલ કહે છે કે, આપણે સૌ પૈસાનું તો દાન કરી શકીએ છીએ પણ પોતાના વાળનું દાન સંવેદના-લાગણી સાથે જોડાયેલ છે. મારા વાળ તો થોડા સમયમાં પાછા આવી જશે પણ જેમની પાસે વાળ જ નથી તેમના ચહેરા પર ખુશી લાવવાનો આ એક મહત્ત્વનો પ્રયાસ છે.
