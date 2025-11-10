ETV Bharat / state

રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો, 6 શહેરમાં 16 ડિગ્રીથી નીચું તાપમાન, વડોદરા 14 ડિગ્રી સાથે સૌથી ઠંડુગાર

રાજ્યના કેટલાંક જિલ્લાઓમાં કડકડતી ઠંડી પણ પડવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. ગત રાત્રીના રાજ્યના 6 શહેરમાં સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાનનો પારો 16 ડિગ્રીથી નીચે નોંધાયો હતો.

રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો
રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો
Published : November 10, 2025 at 12:47 PM IST

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં શિયાળાની ફુલ ગુલાબી ઠંડીનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે, ત્યારેક કેટલાંક જિલ્લાઓમાં કડકડતી ઠંડી પણ પડવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. ગત રાત્રીના રાજ્યના 6 શહેરમાં સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાનનો પારો 16 ડિગ્રીથી નીચે નોંધાયો હતો.જે અંતર્ગત વડોદરામાં 14 ડિગ્રી સાથે સૌથી નીચું તાપમાન નોંધાયું હતું.

ગતરાત્રિના અન્ય શહેરોમાં 16 ડિગ્રીથી નીચું તાપમાન નોંધાયું તેમાં નલિયા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, રાજકોટ અને ડીસાનો સમાવેશ થાય છે. વડોદરામાં 14 ડિગ્રી સાથે સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાનમાં સામાન્ય કરતા 4 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. અમદાવાદમાં સળંગ બીજા દિવસે પારો 16 ડિગ્રીથી નીચે નોંધાયો હતો.

આગામી 3 દિવસ અમદાવાદમાં 16 ડિગ્રીની આસપાસ જ ઠંડીનો પારો રહે તેવી શક્યતા છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન અનુસાર ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ તાપમાનમાં ફેરફારની સંભાવના નહિંવત છે.

