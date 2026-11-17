નવેમ્બરમાં પણ ગુજરાતમાં ઠંડી ગાયબ, શિયાળામાં ઉનાળા જેવો અહેસાસ, શું તમે જાણો છો મિનિમમ ટેમ્પરેચર કેમ ઊંચું ગયું?
સુપર અલ નીનો અને ક્લાઈમેટ ચેન્જને કારણે શિયાળામાં ઉનાળા જેવો અહેસાસ થાય છે, ઠંડીના અભાવે શિયાળુ પાક ખાસ કરીને ઘઉં પર માઠી અસર.
Published : November 17, 2026 at 5:09 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: નવેમ્બર મહિનો વિદાય લેવાની તૈયારીમાં છે, પરંતુ ગુજરાતમાં હજુ પણ શિયાળાની કડકડતી ઠંડી ગાયબ છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે લોકો અડદિયા-પાક ખાવાના સમયે આઈસ્ક્રીમ ખાવા મજબૂર બન્યા છે. અમદાવાદ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં દિવસ અને રાત બંને સમયનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઘણું વધારે નોંધાઈ રહ્યું છે. જ્યાં નવેમ્બરમાં તાપમાન 15 ડિગ્રીની આસપાસ હોવું જોઈએ, ત્યાં તે 22થી 23 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયું છે.
હવામાન નિષ્ણાતો અને પર્યાવરણના જાણકારોના મતે, આ કોઈ એક દિવસીય ફેરફાર નથી, પરંતુ ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને અલ નીનોની સીધી અસર છે.
"શિયાળામાં ગરમી પાછળ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ઋતુચક્રની બદલાયેલી પેટર્ન જવાબદાર છે. ભારતમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટવાને કારણે ધરતી ગરમ રહી છે, જેનાથી રાત્રીના તાપમાનમાં પણ વધારો થયો છે." - ગાયત્રી દવે, પ્રોગ્રામ કો-ઓર્ડિનેટર, સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશન
ગરમી વધવા પાછળના મુખ્ય કારણો:
- સુપર અલ નીનોની અસર: પ્રશાંત મહાસાગરનું તાપમાન રેકોર્ડબ્રેક ઊંચું છે, જેના કારણે વરસાદની અનિયમિતતા અને મોડી ઠંડીની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
- અર્બન હીટ આઈલેન્ડ: શહેરોમાં સિમેન્ટ-કોંક્રીટની ઇમારતો અને ડામરના રોડ દિવસે ગરમી શોષી લે છે અને રાત્રે મુક્ત કરે છે, જે શહેરી વિસ્તારને વધુ ગરમ બનાવે છે.
- ગ્લોબલ વોર્મિંગ: અરબી સમુદ્રમાં ચોમાસા દરમિયાન કોઈ લો-પ્રેશર ન બનવાને કારણે ભેજ મળ્યો નથી, પરિણામે જમીન જલ્દી ગરમ થઈ જાય છે.
“પ્રશાંત મહાસાગરમાં તાપમાન સામાન્ય રીતે 1.5 ડિગ્રી વધે છે, પરંતુ આ વર્ષે તેમાં 3.2 ડિગ્રીનો વધારો નોંધાયો છે. આ એક 'સુપર અલ નીનો' જેવી સ્થિતિ છે જે છેલ્લા 79 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડે છે.” - એ.ટી. દેસાઈ, પૂર્વ નિવૃત્ત હવામાન અધિકારી
ખેતીવાડી પર આ આફતની અસર
હવામાનમાં આવેલા આ પરિવર્તનની અસર માત્ર માનવજીવન પર જ નથી, પરંતુ કૃષિ ક્ષેત્ર પર પણ ગંભીર પડી છે. ઠંડીના અભાવે શિયાળુ પાક, ખાસ કરીને ઘઉં પર માઠી અસર પડી રહી છે.
નિષ્ણાતોના મતે, યોગ્ય માત્રામાં ઠંડી ન પડે તો ઘઉંનો દાણો યોગ્ય રીતે ભરાતો નથી અને તે પોચો રહે છે. વર્ષ દરમિયાન સામાન્ય રીતે 3 ચક્રાવત આવતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે એક જ માસમાં 3 ચક્રાવત આવવા એ પણ બદલાતા વાતાવરણ તરફ ઈશારો કરે છે.
હાલમાં દિવસનું મેક્સિમમ તાપમાન 35થી 38 ડિગ્રી અને મિનિમમ તાપમાન 20 ડિગ્રીની આસપાસ નોંધાઈ રહ્યું છે. હવામાન નિષ્ણાતો માને છે કે જ્યાં સુધી અલ નીનો 50%ની નીચે નહીં જાય અને 'લા નીના' સક્રિય નહીં થાય, ત્યાં સુધી તાપમાનમાં મોટો ઘટાડો થવાની શક્યતા ઓછી છે. જોકે, ડિસેમ્બર 25 સુધીમાં વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે અને રાજ્યમાં ગુલાબી ઠંડીનો અસલી અનુભવ થઈ શકે છે.
આ સમગ્ર સ્થિતિ સાબિત કરે છે કે બદલાતા હવામાન અને ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો હવે આપણા રોજિંદા જીવન અને ખાણીપીણીની આદતોથી લઈને બજારમાં વધતી મોંઘવારી સુધી સ્પષ્ટપણે વર્તાઈ રહી છે.
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