યુવા પેઢીને પાર્ટીથી યોગ તરફનો સંદેશ: 1લી જાન્યુઆરીએ એકસાથે યોગ કાર્યક્રમ યોજાશે, ઘરે બેઠા તમે પણ જોડાઈ શકશો
રાજ્યના ખૂણેખૂણેથી લાખો નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ, ખેલાડીઓ અને સરકારી કર્મચારીઓ 1લી જાન્યુઆરી 2026એ સવારે 7 થી 8 વાગ્યા સુધી પોતાના મોબાઈલ દ્વારા લાઈવ સત્રમાં જોડાઈ શકશે.
Published : December 30, 2025 at 5:52 PM IST
ગુજરાત: ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા આગામી 1લી જાન્યુઆરી 2026ના રોજ એક ઐતિહાસિક અને ગૌરવશાળી કાર્યક્રમ ‘નવા વર્ષની પ્રથમ સૂર્ય કિરણને નમસ્કાર’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજની યુવા પેઢી નવા વર્ષની ઉજવણીમાં પાર્ટીઓ તરફ વળી રહી છે, ત્યારે તેમને આપણી પ્રાચીન ભારતીય યોગ સંસ્કૃતિ તરફ વાળવા માટે આ અનોખું અભિયાન હાથ ધરાયું છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ આ ઐતિહાસિક સત્રમાં જોડાઈને રાજ્યના યુવાધનને વધુ પ્રોત્સાહન આપશે.
ઘરે બેઠા લાખો નાગરિકો જોડાશે: આ કાર્યક્રમની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે સંપૂર્ણપણે YouTube Live ના માધ્યમથી પ્રસારિત થશે. રાજ્યના ખૂણેખૂણેથી લાખો નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ, ખેલાડીઓ અને સરકારી કર્મચારીઓ આગામી 1લી જાન્યુઆરી 2026એ સવારે 7 થી 8 વાગ્યા સુધી પોતાના મોબાઈલ દ્વારા લાઈવ સત્રમાં જોડાઈ શકશે. દરેક વ્યક્તિ પોતાના ઘરના આંગણે, અગાસી પર કે નજીકના બગીચામાં રહીને સૂર્ય નમસ્કાર અને ધ્યાન દ્વારા નવા વર્ષનું સ્વાગત કરશે.
પાર્ટીથી યોગ તરફનો સંદેશ: આ કાર્યક્રમ પાછળનો મુખ્ય હેતુ આજની યુવા પેઢી (GenZ)ને એ સંદેશ આપવાનો છે કે 1લી જાન્યુઆરી એ માત્ર વેસ્ટર્ન કલ્ચરની જેમ નવા કેલેન્ડર વર્ષ ઉજવવાનો દિવસ નથી, પરંતુ આપણા શરીર અને મનને ઊર્જાવાન બનાવવાનો અવસર છે. નૂતન વર્ષની સૂર્યનારાયણની નૂતન કિરણને નમસ્કાર કરવાનો અવસર છે. 'વેસ્ટર્ન કલ્ચરથી યોગ તરફ' અને 'વિદેશીથી સ્વદેશી તરફ'ના મંત્ર સાથે આ કાર્યક્રમ ગુજરાતના યુવાધનને નવી દિશા આપશે.
ડિજિટલ સર્ટિફિકેટ દ્વારા પ્રોત્સાહન: ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થનાર દરેક નાગરિકને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ડિજિટલ સર્ટિફિકેટ એનાયત કરવામાં આવશે. લાઈવ સત્ર દરમિયાન આપવામાં આવેલી લિંક દ્વારા જોડાનાર તમામ સહભાગીઓ પોતાનું સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરી શકશે.
કઈ રીતે જોડાવું ?
નાગરિકોએ 1લી જાન્યુઆરીએ સવારે 7 વાગ્યે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડની સત્તાવાર YouTube ચેનલ પર લાઈવ જોડાઈ જવાનું રહેશે. વધુ વિગતો અને રજીસ્ટ્રેશન માટે https://suryanamaskar.gsyb.in ની મુલાકાત લેવા રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા જણાવાયું છે.
