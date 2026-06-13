ગીર જંગલને લગતા વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ પર ઉચ્ચસ્તરીય તપાસની માંગ, ગુજરાત વાઇલ્ડ લાઇફ બોર્ડના પૂર્વ અને વર્તમાન સભ્યોની PM-CM સમક્ષ રજૂઆત
બાબરકોટમાં 75 હેક્ટર જમીન માઇનિંગ ફાળવણી, લિલાપાણીમાં જમીન ફાળવણી અને ખીચા ગામમાં રિઝર્વ ફોરેસ્ટના રિસોર્ટ રૂપાંતર સહિતના મુદ્દાઓ ઉઠાવાયા.
Published : June 13, 2026 at 3:27 PM IST
અમરેલી : ગીર અને તેની આસપાસના વન્યજીવ વિસ્તારોને લગતા વિવિધ વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓને લઈને ગુજરાત વાઇલ્ડ લાઇફ બોર્ડના પૂર્વ અને વર્તમાન સભ્યો સહિત કુલ પાંચ સભ્યોએ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી ઉચ્ચસ્તરીય તપાસની માંગ ઉઠાવી છે. પર્યાવરણપ્રેમીઓ અને વન્યજીવ સંરક્ષણ સાથે સંકળાયેલા આગેવાનો દ્વારા ગીરના પર્યાવરણ, જંગલ વિસ્તાર અને વન્યજીવોના હિતોને અસર કરતા અનેક મુદ્દાઓ સરકારના ધ્યાન પર લાવવામાં આવ્યા છે.
રજૂઆતમાં જણાવ્યા મુજબ, જાફરાબાદ તાલુકાના બાબરકોટ વિસ્તારમાં આશરે 75 હેક્ટર જમીન માઇનિંગ માટે ફાળવવામાં આવી હોવાનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. પર્યાવરણપ્રેમીઓનું માનવું છે કે ગીરના સંવેદનશીલ ઇકોસિસ્ટમની નજીક મોટા પાયે ખનન પ્રવૃત્તિઓથી પર્યાવરણ અને વન્યજીવો પર પ્રતિકૂળ અસર થઈ શકે છે. તેથી સમગ્ર પ્રક્રિયાની પારદર્શક તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત લિલાપાણી વિસ્તારમાં એક જાણીતા કલાકાર-માલધારીને સાંથણી યોજના હેઠળ જમીન ફાળવણી સંબંધિત મુદ્દો પણ રજૂઆતમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. રજૂઆતકર્તાઓએ સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે અગાઉ જમીન ફાળવવામાં આવી હોવા છતાં અન્ય મંજૂરીઓ અને પ્રક્રિયાઓ કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવી અને તેમાં નિયમોનું પાલન થયું છે કે નહીં તેની તપાસ થવી જોઈએ.
ધારી તાલુકાના ખીચા ગામમાં રિઝર્વ ફોરેસ્ટની જમીનનું કથિત રીતે ગેરકાયદેસર રીતે રિસોર્ટમાં રૂપાંતર કરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા છે. આ મામલે વન વિભાગ અને સંબંધિત તંત્ર દ્વારા તપાસ કરી જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
રજૂઆતમાં ગીરના એશિયાટિક સિંહોના આરોગ્યનો મુદ્દો પણ મુખ્યત્વે ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહોમાં જોવા મળતા વિવિધ રોગચાળાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સરકાર દ્વારા જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા હોવા છતાં, આ મુદ્દો અત્યંત ગંભીર અને સંવેદનશીલ હોવાનું જણાવી સિંહોના આરોગ્ય અને સંરક્ષણ માટે લાંબા ગાળાની અસરકારક નીતિ અમલમાં મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
ગુજરાત વાઇલ્ડ લાઇફ બોર્ડના પૂર્વ અને વર્તમાન સભ્યો સહિત પાંચ સભ્યોએ પ્રધાનમંત્રી, મુખ્યમંત્રી તેમજ સંબંધિત વિભાગોને અલગ-અલગ રજૂઆતો મોકલી સમગ્ર મામલાઓની નિષ્પક્ષ અને ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ કરાવવા વિનંતી કરી છે.
બીજી તરફ, ગીર વિસ્તારમાં જાણીતા લોકસાહિત્યકાર રાજભા ગઢવીને માલધારી તરીકે રહેવાની મંજૂરી મળ્યા બાદ અન્ય માલધારી પરિવારોમાં પણ આશા જાગી છે. અનેક માલધારીઓએ સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી છે કે જો નિયમો મુજબ મંજૂરી આપવામાં આવતી હોય તો વર્ષોથી ગીર સાથે સંકળાયેલા અન્ય માલધારીઓને પણ સમાન તક અને મંજૂરી આપવામાં આવે.
ગીરના પર્યાવરણ, વન્યજીવ સંરક્ષણ, જમીન ફાળવણી અને માલધારીઓના અધિકારો જેવા મુદ્દાઓને લઈને ફરી એકવાર ચર્ચા તેજ બની છે. હવે સરકાર અને સંબંધિત વિભાગો આ રજૂઆતોને લઈને શું નિર્ણય લે છે તેના પર સૌની નજર મંડાઈ છે.
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