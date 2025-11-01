હજુ ત્રણ દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી, ગુજરાતભરમાં યલો એલર્ટ
હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતભરમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું, આગામી ત્રણ દિવસ મોટાભાગના જિલ્લામાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
Published : November 1, 2025 at 11:20 AM IST
અમદાવાદ: ચોમાસાની વિદાય બાદ પણ મેઘરાજા વિદાય લેવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. છેલ્લા દસ દિવસથી ગુજરાતભરમાં વરસાદી માહોલ છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર પંથકના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. મુખ્યત્વે ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. કમોસમી વરસાદ વરસતા સૌથી મોટો ફટકો ખેડૂતોને પડ્યો છે.
ખેતરમાં તૈયાર પાક વરસાદમાં પલળી ગયો અથવા નાશ પામ્યો છે, જેના કારણે જગતના તાતને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. બીજી તરફ કમોસમી વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે મોટી આગાહી કરી છે.
ત્રણ દિવસ ગુજરાતભરમાં યલો એલર્ટ
હવામાન વિભાગ દ્વારા 1 નવેમ્બરથી 3 નવેમ્બર સુધી ગુજરાતભરમાં વરસાદનું યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર ગુજરાત રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લામાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. સાથે જ ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવા વાવાઝોડા સાથે વીજળીના કડાકા અને 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ભારે વરસાદ : ગતરોજ ગુજરાત રાજ્યમાં વરસાદી ગતિવિધિ જોરશોરથી ચાલી રહી હતી, અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં સક્રિય હતી. ઉત્તર ગુજરાતના ગાંધીનગર જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ તથા સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ મોટાભાગના સ્થળોએ વરસાદ પડ્યો હતો.
અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન : પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્ર પરનું ડિપ્રેશન છેલ્લા 6 કલાક દરમિયાન ધીમે ધીમે ઉત્તર-ઉત્તર-પૂર્વ તરફ 5 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધ્યું છે. ગતરોજ 31 ઓક્ટોબરના રોજ વેરાવળથી લગભગ 300 કિમી દક્ષિણ-પશ્ચિમ, દીવથી 320 કિમી દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં ડિપ્રેશન કેન્દ્રિત હતું. આગામી 24 કલાક દરમિયાન તે પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્રમાં ગુજરાત કિનારા તરફ લગભગ ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ તરફ આગળ વધવાની અને ત્યારબાદ ધીમે ધીમે નબળું પડવાની શક્યતા છે.
