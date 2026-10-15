Gujarat Weather Update: નવરાત્રિના રંગમાં ભંગ પાડી શકે છે મેઘરાજા! આ તારીખે વરસાદની આગાહી
ગુજરાતમાં ઓક્ટોબર મહિનામાં ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત્ જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ રાજ્યમાં સામાન્ય કરતાં 2થી 3 ડિગ્રી ઊંચું તાપમાન નોંધાઈ રહ્યું છે..
Published : October 15, 2026 at 2:24 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ઓક્ટોબર મહિનામાં ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત્ જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ રાજ્યમાં સામાન્ય કરતાં 2થી 3 ડિગ્રી ઊંચું તાપમાન નોંધાઈ રહ્યું છે, તો બીજી તરફ નવરાત્રિના અંતિમ દિવસોમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આગામી સાત દિવસ દરમિયાન તાપમાનમાં ખાસ ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. જોકે, 19 ઓક્ટોબરના રોજ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગની સાપ્તાહિક આગાહી પ્રમાણે, દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાઓ તેમજ દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં, તેમજ સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અથવા ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. ગુજરાત પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવમાં હવામાન સૂકું રહેવાની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીપ શર્માએ પણ જણાવ્યું હતું કે, ટ્રફ સક્રિય થવાના કારણે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. ખાસ કરીને 19 ઓક્ટોબરના રોજ અમરેલી, ભાવનગર, વલસાડ, નવસારી, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. નવરાત્રિના અંતિમ દિવસોમાં વરસાદની સંભાવનાને પગલે ગરબા આયોજકો અને ખેલૈયાઓએ હવામાન પર નજર રાખવી પડશે.
અમદાવાદમાં ઓક્ટોબર મહિનામાં ગરમીનો અનુભવ વધી રહ્યો છે. ત્યારે આજે અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારની હવામાન વિભાગની આગાહી શહેરમાં મહત્તમ તાપમાન 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની શક્યતા છે, જ્યારે લઘુતમ તાપમાન 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની શક્યતા છે.
સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો; બાકીના વિસ્તારમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નહોતો. આ વિસ્તારના કેટલાક ભાગોમાં તાપમાન સામાન્યથી સામાન્ય કરતા વધુ નોંધાયું હતું. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં લઘુતમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો; બાકીના વિસ્તારમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નહોતો.
ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં તાપમાન સામાન્ય કરતા વધુથી લઈને નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું; જ્યારે બાકીના વિસ્તારમાં તે સામાન્ય હતું. આ વિસ્તારમાં સૌથી વધુ મહત્તમ તાપમાન 39.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ડીસા ખાતે નોંધાયું હતું. આ વિસ્તારમાં સૌથી ઓછું લઘુતમ તાપમાન 21.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કેશોદ ખાતે નોંધાયું હતું.
મહત્ત્વનું છે કે નૈઋત્યના ચોમાસાની વિદાય રેખા ધુબરી, કોલકાતા, અંગુલ, ખમ્મમ, હોનાવર પરથી પસાર થઈ રહી છે. ગઈકાલે નૈઋત્ય રાજસ્થાન પર સર્જાયેલું 'અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન' હવે સરેરાશ સમુદ્ર સપાટીથી 0.9 કિમીની ઉંચાઈએ દક્ષિણ રાજસ્થાનના મધ્ય ભાગો પર સ્થિત છે.
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