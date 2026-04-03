રાજ્યમાં આ તારીખે વરસાદ પડવાની શક્યતા, હવામાન વિભાગે કરી આગાહી
Published : April 3, 2026 at 5:51 PM IST
અમદાવાદ : છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદ નોંધાયો છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ, દીવ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલી વિસ્તારમાં વરસાદ પડ્યો હતો. રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાનમાં મોટા ફેરફાર જોવા મળ્યા નથી, પરંતુ અનેક વિસ્તારોમાં તાપમાન સામાન્યથી ઓછું નોંધાયું છે.
સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં તાપમાન સામાન્યથી નોંધપાત્ર રીતે ઓછું રહ્યું છે, જ્યારે કચ્છમાં તે નોંધપાત્રથી ખૂબ ઓછું નોંધાયું છે. ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં તાપમાન સામાન્યથી ઓછું રહ્યું છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ 37.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન વી.વી.નગરમાં નોંધાયું હતું.
આગામી 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. ત્યારબાદ તાપમાનમાં મોટો ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી.
આવતા દિવસ દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓ જેમ કે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, અરવલ્લી, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ડાંગ અને તાપી સહિત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા હળવાથી મધ્યમ વરસાદ કે ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
- 4 એપ્રિલ, 2026 : ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓ જેમ કે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, અરવલ્લી, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ડાંગ અને તાપી જિલ્લામાં તેમજ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના જિલ્લાઓ જેમ કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, મોરબી, દ્વારકા, બોટાદ અને કચ્છ તેમજ દીવમાં છૂટાછવાયા હળવા થી મધ્યમ વરસાદ અથવા ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે.
- 4 થી 5 એપ્રિલ, 2026 : ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ, દીવ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીના તમામ જિલ્લાઓમાં હવામાન સુકું રહેવાની શક્યતા છે.
- 5 થી 6 એપ્રિલ, 2026 : સમગ્ર રાજ્યમાં હવામાન સુકું રહેવાની શક્યતા છે.
- 6 થી 7 એપ્રિલ, 2026 : ગુજરાત અને આસપાસના તમામ વિસ્તારોમાં હવામાન સુકું રહેવાની શક્યતા છે.
- 7 થી 8 એપ્રિલ, 2026 : ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તેમજ કચ્છ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા હળવા વરસાદ અથવા ગાજવીજની શક્યતા છે. બાકી વિસ્તારોમાં હવામાન સુકું રહેવાની શક્યતા છે.
- 8 થી 9 એપ્રિલ, 2026 : સમગ્ર રાજ્યમાં હવામાન સુકું રહેવાની શક્યતા છે.
- 9 થી 10 એપ્રિલ, 2026 : ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ, દીવ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં હવામાન સુકું રહેવાની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર, લોકોએ આ બાબતો ધ્યાન રાખવી જોઈએ: ઘરની અંદર રહો, બારીઓ અને દરવાજા બંધ રાખો અને શક્ય હોય તો મુસાફરી ટાળો, સલામત આશ્રય લો, ઝાડ નીચે આશ્રય ન લો, કોંક્રિટના ફ્લોર પર સુશો નહીં અને કોંક્રિટની દિવાલો સામે ઝૂકશો નહીં, ઇલેક્ટ્રિકલ/ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોને અનપ્લગ કરો, તાત્કાલિક જળાશયોમાંથી બહાર નીકળો, વીજળીનું સંચાલન કરતી બધી વસ્તુઓથી દૂર રહો.
