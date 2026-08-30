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ગુજરાતમાં ચોમાસાનો આગામી રાઉન્ડ કેવો રહેશે? હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું સૌથી મોટું અપડેટ

હવામાન કેન્દ્ર અમદાવાદે 30 ઓગસ્ટથી 4 સપ્ટેમ્બર માટે સેટેલાઇટ મેપ અને આંકડા જાહેર કર્યા, જેમાં રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ધમાકેદાર તો કેટલાકમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે.

ગુજરાતમાં ચોમાસાનો આગામી રાઉન્ડ કેવો રહેશે? હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું સૌથી મોટું અપડેટ
ગુજરાતમાં ચોમાસાનો આગામી રાઉન્ડ કેવો રહેશે? હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું સૌથી મોટું અપડેટ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2026 at 6:31 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ચોમાસાનો આગામી રાઉન્ડ કેવો રહેશે તેને લઈને હવામાન વિભાગે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું અપડેટ જાહેર કર્યું છે. હવામાન કેન્દ્ર અમદાવાદ દ્વારા આગામી એક સપ્તાહ એટલે કે 30-08-2026 થી 04-09-2026 માટે સેટેલાઇટ મેપ અને વરસાદી પૂર્વાનુમાનના આંકડા બહાર પાડવામાં આવ્યા છે.

લેટેસ્ટ નકશાઓ સ્પષ્ટ સંકેત આપી રહ્યા છે કે, રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરવાના મૂડમાં છે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ ઝાપટાં ચાલુ રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર અમદાવાદે 30 ઓગસ્ટથી 4 સપ્ટેમ્બર માટે સેટેલાઇટ મેપ અને આંકડા જાહેર કર્યા
હવામાન કેન્દ્ર અમદાવાદે 30 ઓગસ્ટથી 4 સપ્ટેમ્બર માટે સેટેલાઇટ મેપ અને આંકડા જાહેર કર્યા (Etv Bharat Gujarat)

ક્યાં, ક્યારે, કેવા વરસાદની સંભાવના?

ગુજરાત હવામાન અપડેટ (30 ઓગસ્ટથી 4 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી)
ગુજરાત હવામાન અપડેટ (30 ઓગસ્ટથી 4 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી) (Etv Bharat Gujarat)

30 ઓગસ્ટે દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ, નવસારી, ડાંગ અને દાદરા નગર હવેલી વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના દેખાઈ રહી છે. સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવો-મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે.

મધ્ય-ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની સ્થિતિ
મધ્ય-ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની સ્થિતિ (Etv Bharat Gujarat)

1 અને 2 સપ્ટેમ્બરે ચોમાસું સમગ્ર ગુજરાતમાં વિસ્તરશે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને કચ્છમાં હળવાથી સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે સુરત, તાપી, નર્મદા અને ભરૂચમાં વરસાદની તીવ્રતા જળવાઈ રહેશે.

સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે વરસાદનું જોર વધશે
સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે વરસાદનું જોર વધશે (Etv Bharat Gujarat)

3 અને 4 સપ્ટેમ્બરે સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં વરસાદનું જોર વધવાની ધારણા છે. મોટાભાગના વિસ્તારો ઘેરા લીલા રંગથી દર્શાવાયા છે, જે વ્યાપક વરસાદ સૂચવે છે.

હવામાનની દ્રષ્ટિએ કેવું રહેશે આગામી સપ્તાહ?

1. શરૂઆત દક્ષિણના ધમાકેદાર વરસાદથી

હવામાન વિભાગના પ્રથમ બે દિવસના નકશા દર્શાવે છે કે દક્ષિણ ગુજરાતના છેવાડાના જિલ્લાઓ જેવા કે વલસાડ અને દાદરા નગર હવેલીમાં મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવી શકે છે. અહીં 100% વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ સિવાય સુરત, ભરૂચ અને નર્મદામાં પણ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે. સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, જામનગર અને જૂનાગઢમાં પણ વાતાવરણ ભેજવાળું રહેશે.

2. સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં હલચલ

સપ્ટેમ્બર મહિનાની શરૂઆત સાથે જ વરસાદી સિસ્ટમ થોડી ઉપર તરફ સરકી શકે છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા અને આણંદ સહિતના મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં કેટલાક સ્થળો પર હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અપેક્ષા છે. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, મહેસાણા અને બનાસકાંઠામાં તડકા-છાંયડા વચ્ચે વરસાદી માહોલ બનશે. પંચમહાલ અને દાહોદના આદિવાસી પટ્ટામાં પણ સારો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે.

3. સપ્તાહના અંતમાં સૌરાષ્ટ્ર પર પકડ મજબૂત

આગામી સપ્તાહના અંતિમ દિવસોમાં એટલે કે 3 અને 4 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર ફરી વધશે. ખાસ કરીને સોમનાથ, દીવ અને પોરબંદરના વિસ્તારોમાં માછીમારોને પણ સાવચેત રહેવા સૂચના અપાઈ શકે છે. કચ્છ જિલ્લામાં મોટો ભાગ સૂકો અથવા ખૂબ ઓછો વરસાદ જોશે, જ્યારે બાકીનું ગુજરાત લીલાછમ વરસાદી નકશાથી આચ્છાદિત રહેશે.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ
દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ (Etv Bharat Gujarat)

આગામી 7 દિવસ ગુજરાત માટે કુદરતી આશીર્વાદ અને સાવચેતીનો સમન્વય લઈને આવી રહ્યા છે. ખેડૂતો માટે આ વરસાદ ખરીફ પાકને નવું જીવન આપનારો સાબિત થશે, જેથી કૃષિ જગતમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી શકે છે. જો કે, દક્ષિણ ગુજરાત અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વસતા લોકોએ વહીવટી તંત્રની સૂચનાઓ પર ખાસ નજર રાખવી પડશે, કારણ કે મોટાભાગે વરસાદની આગાહી ક્યારેક સ્થાનિક સ્તરે જળબંબોળની સ્થિતિ સર્જી શકે છે.

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