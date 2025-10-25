ETV Bharat / state

ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી, ઓખા પોર્ટ પર 3 નંબરનું સિગ્નલ

દ્વારકા અને પોરબંદર સહિતના સમુદ્ર વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની આગાહી છે, જેના પગલે વહીવટી તંત્ર સતર્ક થયું છે.

ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી
ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 1:13 PM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

દેવભૂમિ દ્વારકા : ગુજરાતમાંથી મેઘરાજા ક્યારના વિદાય લઈ ચૂક્યા છે. જોકે, હાલમાં જ ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે મોટી આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા સહિત દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓ માટે હવામાન વિભાગ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ હવામાન એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

કમોસમી વરસાદને લઈને મોટી આગાહી

ઉત્તર અરબી સમુદ્રના હવામાનમાં અસ્થિરતા સર્જાતા આવનારા દિવસોમાં સમુદ્રમાં તોફાની પરિસ્થિતિ ઊભી થવાની શક્યતા હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલ વિવિધ કિનારાપંથક વિસ્તારોમાં સાવચેતીનો સંદેશો આપવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

ત્રણ દિવસ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા : મોસમ વિભાગે જણાવ્યું છે કે, 24 ઓક્ટોબરથી 28 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાજ્યના કિનારાપંથક વિસ્તારોમાં હળવાથી લઈને ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર અને ઓખા-બેટ-દ્વારકા વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ સાથે જોરદાર પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. સમુદ્ર વિસ્તારમાં પવનની ગતિ 35 થી 55 કિમી પ્રતિ કલાક જેટલી રહી શકે છે, અને સમુદ્રમાં ઊંચા મોજાઓ ઊછળે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

કમોસમી વરસાદને લઈને આગાહી
કમોસમી વરસાદને લઈને આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

ઓખા પોર્ટ પર 3 નંબરનું સિગ્નલ : હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં સ્થિત પોર્ટ વિભાગોએ પણ સજાગતા દાખવી છે. ઓખા પોર્ટ પર 3 નંબરનું સિક્યોરિટી સિગ્નલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે સલાયા પોર્ટ પર 1 નંબરનું ચેતવણી સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. આ સિગ્નલનો અર્થ એ થાય છે કે હાલ સમુદ્રમાં જોખમી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે, અને નાની અને મધ્યમ બોટ માટે દરિયાઈ સફર જોખમકારક બની શકે છે.

કમોસમી વરસાદને લઈને આગાહી
કમોસમી વરસાદને લઈને આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના

મોસમ વિભાગ અને દરિયાઈ સુરક્ષા તંત્રની સંયુક્ત સલાહ મુજબ માછીમારોને આગામી પાંચ દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. પહેલેથી દરિયામાં નીકળેલા માછીમારોને તરત જ નજીકના કાંઠા અથવા સુરક્ષિત પોર્ટ પર વળીને આવી જવાની સૂચના અપાઈ છે. સ્થાનિક તંત્ર પણ સતર્ક બન્યું છે, અને દરિયાકિનારા વિસ્તારોમાં મોનિટરિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને ઓખા, મીઠાપુર, સલાયા, બેટ દ્વારકા જેવા સમુદ્ર વિસ્તારમાં ચેતવણી જાહેર રાખવામાં આવી છે.

સમુદ્ર તરફ જવાનું ટાળવા અપીલ : સ્થાનિક લોકો અને પર્યટકોને દરિયાકિનારા પર ફરવા જતા સાવચેતી રાખવા તેમજ સમુદ્રની અંદર જવાનું ટાળવા અપીલ કરાઈ છે. તંત્ર તરફથી કોઈપણ ઈમરજન્સી માટે હેલ્પલાઇન કંટ્રોલ રૂમ પણ સક્રિય રાખવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને મેરીટાઇમ બોર્ડ દ્વારા પણ જરૂરી બચાવની તૈયારી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : October 25, 2025 at 1:54 PM IST

TAGGED:

UNSEASONAL RAIN
GUJARAT RAIN FORECAST
UNSEASONAL RAIN IN COASTAL AREAS
METEOROLOGICAL DEPARTMENT
GUJARAT WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.