ભરશિયાળે કડકડતી ઠંડી સાથે વરસાદી આફત! રમણીકભાઈએ કરી મોટી આગાહી

દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાની આગાહી અનુસાર 15 ડિસેમ્બરથી ઠંડીમાં વધારો નોંધાઈ શકે છે.

રમણીકભાઈએ કરી મોટી આગાહી
રમણીકભાઈએ કરી મોટી આગાહી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 28, 2025 at 2:13 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 2:57 PM IST

જૂનાગઢ : દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ ઠંડી અને કમોસમી વરસાદના આંકલનનું પુર્વાનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. આગામી 15 ડિસેમ્બર બાદ કડકડતી ઠંડીનો રાઉન્ડ શરૂ થશે તેવી શક્યતા તેમણે કુદરતમાંથી મળતા સંકેત અનુસાર વ્યક્ત કરી છે. વધુમાં 10 ડિસેમ્બર સુધી કેટલાક સ્થળો પર કમોસમી વરસાદ પડવાની પણ સંભાવના રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે.

15 ડિસેમ્બર બાદ કડકડતી ઠંડી, સાથે જ માવઠાની આગાહી

રમણીકભાઈ વામજાએ કરેલી આગાહી અનુસાર 15 ડિસેમ્બર બાદ હાડ થીજવતી કડકડતી ઠંડી પડવાની શક્યતા છે. આગામી 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં કોઈપણ સ્થળે કમોસમી વરસાદ પડવાની શક્યતા દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. વધુમાં 15 ડિસેમ્બર બાદ કડકડતી ઠંડીનો રાઉન્ડ શરૂ થશે તેવી શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે.

ભરશિયાળે કડકડતી ઠંડી સાથે વરસાદી આફત!

દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન અને હવામાન આગાહી

કુદરતમાંથી મળતા સંકેત, ખગોળવિદ્યા અને દેશી પદ્ધતિ અનુસાર વરસાદ અને વાતાવરણના ચાર સ્તંભો તેમજ નક્ષત્રને આધારે પ્રાચીન પરંપરા અનુસાર ચોમાસામાં વરસાદ, શિયાળામાં ઠંડી અને ઉનાળામાં ગરમીનું પૂર્વાનુમાન દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારો દ્વારા કરવામાં આવતું હોય છે. જે આધુનિક હવામાન વિભાગ સાથે પણ એકદમ મળતુ આવે છે. જ્યારે આધુનિક હવામાન વિભાગ કાર્યરત ન હતું તેવા સમયે દેશી પદ્ધતિથી વાતાવરણનું આકલન કરીને વરસાદ, ઠંડી અને ગરમીનું પુર્વાનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવતું હતું.

દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન અને હવામાન આગાહી
દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન અને હવામાન આગાહી
દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન અને હવામાન આગાહી
દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન અને હવામાન આગાહી

હાડ થીજવતી ઠંડી માટે તૈયાર રહો : આગામી 15 ડિસેમ્બરથી ઠંડીમાં વધારો થવાની આગાહી ઉપરાંત માવઠારૂપી વરસાદની આગાહી સૌ કોઈની ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. ત્યારબાદ ડિસેમ્બર મહિનો પૂર્ણ થતા જાન્યુઆરી મહિનામાં અસલ શિયાળાની હાડ થીજવતી ઠંડી માટે પણ લોકોએ તૈયાર રહેવું પડશે, તેવી આગાહી કુદરતમાંથી મળતા સંકેત અનુસાર રમણીકભાઈએ કરી છે.

UNSEASONAL RAINS IN WINTER
GUJARAT WEATHER FORECAST
શિયાળામાં વરસાદની આગાહી
આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજા
GUJARAT WEATHER UPDATE

