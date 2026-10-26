આગામી 7 દિવસ કેવું રહેશે હવામાન ? વાવાઝોડાની અસરથી તાપમાનમાં ઘટાડાની શક્યતા
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે.દાસે જણાવ્યું છે કે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ગુજરાતમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. અર્નબ વાવાઝોડું 28 ઓક્ટોબરે આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે ટકરાઈ તેવી શક્યતા
Published : October 26, 2026 at 5:14 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં હાલ ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં હવામાનમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી સાત દિવસ દરમિયાન વાવાઝોડાની અસરને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
જોકે, 26થી 28 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાજ્યના તાપમાનમાં ખાસ ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. બીજી તરફ, ગુજરાતમાં વાતાવરણ મુખ્યત્વે શુષ્ક રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે.દાસે આ અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ગુજરાતમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. આ ઉપરાંત, અર્નબ વાવાઝોડું 28 ઓક્ટોબરના રોજ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે લેન્ડફોલ કરે તેવી શક્યતા છે. આ હવામાન પ્રણાલીની અસરને કારણે આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
રાજકોટમાં 39.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું
રાજ્યમાં ગરમીની સ્થિતિની વાત કરીએ તો રાજકોટમાં સૌથી વધુ 39.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું છે. બીજી તરફ, નલિયા અને મહુવામાં લઘુત્તમ તાપમાન 19.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું. જ્યારે અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 21 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું છે.
આગામી દિવસોમાં હવામાનમાં કેવો રહેશે ફેરફાર?
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, 26 થી 28 ઓક્ટોબર દરમિયાન તાપમાનમાં ખાસ ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. જોકે,વાવાઝોડાની અસરને પગલે ત્યારબાદ તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. હાલ રાજ્યમાં વાતાવરણ શુષ્ક રહેવાની આગાહી છે.
આમ,ગુજરાતમાં હાલ ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આગામી દિવસોમાં વાવાઝોડાની અસરને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ સહિત રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં આગામી દિવસો દરમિયાન હવામાનમાં થતા ફેરફારો પર સૌની નજર રહેશે.