જળવાયુ પરિવર્તનની વિપરીત અસરોને કારણે વરસાદના પ્રમાણમાં જોવા મળી છે અનિયમિતતા: હવામાન શાસ્ત્રી
પાછલા ચાર-પાંચ વર્ષ દરમિયાન ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે કે જળવાયુ પરિવર્તનની ઘટનાએ સમગ્ર વિશ્વને ચિંતિત કરી મૂક્યું છે.
Published : July 9, 2026 at 6:30 PM IST
જુનાગઢ: આજે વિશ્વમાં જળવાયુ પરિવર્તન એ સૌથી ચિંતાજનક મુદ્દો બનીને સામે આવી રહ્યો છે. પાછલા ત્રણ-ચાર વર્ષ દરમિયાન ચોમાસામા ગ્લોબલ વોર્મિંગની ઇફેક્ટ કેટલી ખતરનાક અને ભયજનક હોઈ શકે છે, તેનું પ્રમાણ સૌરાષ્ટ્ર અને ખાસ કરીને સોરઠમાં જોવા મળી રહ્યું છે. 4 થી જુલાઈ 2026ના દિવસે માંગરોળમાં સતત ત્રણ દિવસ સુધી 43 ઇંચ વરસાદ થાબકી ગયો તેવી જ રીતે વર્ષ 2023માં 22મી જુલાઈના દિવસે જુનાગઢ શહેરમાં 19 ઈંચ જેટલો ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. આ બે પ્રસંગો ગ્લોબલ વોર્મિંગની વિપરીત અને સાર્વત્રિક અસરોની ગવાહી આપે છે.
ગ્લોબલ વોર્મિંગની વિપરીત અને સાર્વત્રિક અસરો
ગ્લોબલ વોર્મિંગ આ એવો શબ્દ પ્રયોગ છે કે, જે વિશ્વના કોઈપણ દેશોની ઊંઘ ઉડાડી શકે છે. પાછલા ચાર-પાંચ વર્ષ દરમિયાન ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે કે જળવાયુ પરિવર્તનની ઘટનાએ સમગ્ર વિશ્વને ચિંતિત કરી મૂક્યું છે. જેના અનેક ઉદાહરણો સમગ્ર વિશ્વમાંથી સામે આવ્યા છે. ખાસ કરીને ચોમાસા દરમિયાન ગ્લોબલ વોર્મિંગની વિપરીત અસરો કેટલી ઘાતક હોઈ શકે છે. તેનું જીવન અને તાજું દ્રષ્ટાંત 4થી જુલાઈ 2026ના દિવસે જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ અને માળીયા પંથકમાં સતત ત્રણ દિવસ સુધી પડેલા અતિ ભારે 43 ઈંચ જેટલા વરસાદે પુંરુ પાડ્યું છે.
ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે ધોધમાર વરસાદ
જળવાયુ પરિવર્તનની વિપરીત અસરોને કારણે શિયાળો ઉનાળો અને ચોમાસા જેવી ઋતુ આજે વેર વિખેર થયેલી જોવા મળી રહી છે, શિયાળામાં અચાનક ઠંડીનું પ્રમાણ વધી જવું કે એકદમ ઘટી જવું ઉનાળામાં સરેરાશ કરતાં ચાર પાંચ ડિગ્રી વધારે દિવસ અને રાત્રીનું તાપમાન તો ચોમાસા દરમિયાન એક સાથે તૂટી પડતો સાંબેલાધાર વરસાદ ગ્લોબલ વોર્મિંગની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, તેની ગવાહી આપી રહ્યો છે, 22 જુલાઈ 2023ના દિવસે જુનાગઢ શહેરમાં સતત 24 કલાક દરમિયાન 19 ઈંચ જેટલો અતિ ભારે વરસાદ પડતા જુનાગઢ શહેરના ઇતિહાસમાં ન આવેલું વરસાદી પુરનો સામનો સૌ જુનાગઢ વાસીઓએ કર્યો હતો જેમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં માલ મિલકતને નુકસાન થવા પામ્યું હતું.
આવનારા વર્ષોમાં આગમમાં ચેતી રૂપે કરવી પડશે તૈયારી
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના હવામાન વિભાગના અધ્યક્ષ પ્રો ધીમંત વઘાસીયાએ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરોને કારણે થોડા દિવસો પૂર્વે માંગરોળમાં જે અનુભવ થયો હતો, બિલકુલ તેવો જ અનુભવ બે દિવસ પૂર્વે સુરત અને નવસારીમાં થયો છે. આવી જ રીતે વર્ષ 2023માં પણ જૂનાગઢ શહેરે ગ્લોબલ વોર્મિંગની વિપરીત અસરને કારણે અતિ ભારે વરસાદનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
આવી કુદરતી આપદાના સમયમાં હવે તમામ લોકોએ પાણી પહેલા પાળ બાંધવી પડશે તે પ્રકારની વિપરીત અસર જળવાયું પરિવર્તનની થયેલી જોવા મળે છે. તમામ સાધન સંસાધનોની મર્યાદા તોડીને પણ વરસાદ ખૂબ પડી રહ્યો છે. આવનારા વર્ષોમાં આ જ પ્રકારે વરસાદ પડી શકે તેને લઈને સરકારી તંત્રથી લઈને તમામ લોકોએ નવેસરથી વરસાદી પાણીથી થતાં નુકસાનથી કેમ બચી શકાય તેને લઈને ખૂબ જ ગંભીરતાથી વિચારવું પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ અત્યારે થતું જોવા મળી રહ્યું છે.