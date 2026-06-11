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ગુજરાતમાં હજુ પણ ચોમાસાની રાહ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી

છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ નોંધાયો હતો.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી
દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 10:14 AM IST

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અમદાવાદ : ગુજરાતમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાની પ્રગતિ હજુ ધીમી ગતિએ ચાલી રહી છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ, દીવ, દમણ તથા દાદરા અને નગર હવેલીમાં હવામાન મુખ્યત્વે સૂકું રહ્યું હતું. રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નોંધાયો નથી.

હવામાન વિભાગ મુજબ,

  • 11 જૂન 2026ના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
  • 12 જૂન 2026ના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
  • 13 જૂન 2026ના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓમાં છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
  • 14 જૂન 2026ના રોજ ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
  • 15 જૂન 2026ના રોજ ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓ પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
  • 16 જૂન 2026ના રોજ ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી; સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.

ઉત્તર ગુજરાત ક્ષેત્રના બાકીના જિલ્લાઓ અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.

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