હવામાન વિભાગની 4 ઓક્ટોબર સુધીની લેટેસ્ટ આગાહી; આ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા!
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી 3 દિવસ સુધી ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામા આવી છે.
Published : September 29, 2026 at 11:05 AM IST
અમદાવાદઃ રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાય શરુ થઈ ગઈ છે ત્યારે તાપમાનમાં ધીરે ધીરે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. દરમિયાન હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી 2 દિવસ સુધી ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામા આવી છે.
આજે આ વિસ્તારોમાં પડી શકે છે વરસાદ
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે, 29 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. તેમજ દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓ, ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશ તથા સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ સહિત તમામ જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.
30 સપ્ટેમ્બરની આગાહી
ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ તેમજ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં જિલ્લાઓ જેમ કે રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, કચ્છ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. ગુજરાત પ્રદેશના તથા સૌરાષ્ટ્ર બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
1 ઓક્ટોબરની આગાહી
હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં જેમ કે પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, કચ્છ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ છે. ગુજરાત પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓ તથા સૌરાષ્ટ્રના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.
2-3-4 ઓક્ટોબરની આગાહી
હવામાન વિભાગે કરેલી તાજેતરની આગાહી પ્રમાણે 2થી 4 ઓક્ટોબર સુધી ગુજરાત પ્રદેશ તથા સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવમાં તમામ જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.
આગામી સમયમાં વરસાદની ગતિવિધિ ઘટશે
ઉલ્લેખનીય છે કે, હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે નૈઋત્યના ચોમાસની વિદાયની રેખા ગુરદાસપુર, ચંદીગઢ, મુઝફ્ફરનગર, અલીગઢ, ધોલપુર, ઉદયપુર, ડીસા, નલિયા પરથી પસાર થઈ રહી છે. આ સ્થિતિ દર્શાવે છે કે ગુજરાત સહિત દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા ધીમે ધીમે આગળ વધી રહી છે, જેથી આગામી સમયમાં વરસાદની ગતિવિધિ પણ ઘટે તેવી શક્યતાઓ છે.
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