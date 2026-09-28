ETV Bharat / state

2 ઓક્ટોબર સુધી આ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી!

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 2 ઓક્ટોબર સુધીમાં ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (ETV BHARAT GUJARAT)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદઃ રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાય શરુ થઈ ગઈ છે ત્યારે તાપમાનમાં ધીરે ધીરે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. દરમિયાન હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 2 ઓક્ટોબર સુધીમાં ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.

આજે આ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (IMD)

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ છે. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓ; ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશ તથા સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને દીવમાં તમામ જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની આગાહી વિભાગ દ્વારા કરવામા આવી છે.

આવતીકાલે આ વિસ્તારોમાં પડી શકે છે વરસાદ

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (IMD)

આવતીકાલે એટલે કે 29 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ છે. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાત તથા ઉત્તર ગુજરાતના બાકીના જિલ્લાઓ; સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ સહિત તમામ જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતાઓ છે.

30 સપ્ટેમ્બરની આગાહી

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (IMD)

ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ તેમજ કચ્છમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાત તથા ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર અને દીવ સહિત તમામ જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.

1 ઓક્ટોબરની આગાહી

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (IMD)

હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં જેમ કે જામનગર, પોરબંદર, મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ છે. ગુજરાત પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓ તથા સૌરાષ્ટ્ર અને દીવમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.

2 ઓક્ટોબરની આગાહી

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (IMD)

ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ, કચ્છમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ છે. દક્ષિણ ગુજરાત તથા ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર, દીવમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામા આવી છે.

આગામી સમયમાં વરસાદની ગતિવિધિ ઘટશે

ઉલ્લેખનીય છે કે, હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે નૈઋત્યના ચોમાસની વિદાયની રેખા ગુરદાસપુર, ચંદીગઢ, મુઝફ્ફરનગર, અલીગઢ, ધોલપુર, ઉદયપુર, ડીસા, નલિયા પરથી પસાર થઈ રહી છે. આ સ્થિતિ દર્શાવે છે કે ગુજરાત સહિત દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા ધીમે ધીમે આગળ વધી રહી છે, જેથી આગામી સમયમાં વરસાદની ગતિવિધિ પણ ઘટે તેવી શક્યતાઓ છે.

આ પણ વાંચોઃ

VIDEO: નવરાત્રીમાં વરસાદ પડશે કે નહીં? અંબાલાલ પટેલે કરી મોટી આગાહી

જુનાગઢ: અચનાક વરસાદ તૂટી પડ્યો અને ઈન્દ્રેશ્વર મંદિર જંગલ વિસ્તારમાં ગયેલા લોકો ફસાયા, 40 લોકોનું રેસ્કયુ

TAGGED:

GUJARAT WEATHER FORECAST
GUJARAT WEATHER
WEATHER FORECAST
વરસાદની આગાહી
GUJARAT WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.