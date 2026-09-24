ગુજરાતમાં આજે કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી? કચ્છમાં 43% તો ઉ. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં હજુ 29% વરસાદની ઘટ
આજે દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
Published : September 24, 2026 at 10:00 AM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં વરસાદની તાતી જરૂરિયાત વચ્ચે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 7 દિવસ માટે જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે મુજબ આજે દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
24 અને 25 સપ્ટેમ્બરના ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રના જુનાગઢ, રાજકોટ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, બોટાદમાં તો મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, છોટા ઉદેપુરમાં અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદની સંભાવના છે.
રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં પડેલા વરસાદની વાત કરીએ તો 8 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં અમરેલીના લીલીયા અને વલસાડના કપરાડામાં સૌથી વધુ 9 એમ.એમ વરસાદ નોંધાયો હતો. અમરેલીના રાજુલા, ભાવનગરના જેસર, મહિસાગરના કોથંબામાં 6-6 એમ.એમ જ્યારે નવસારીના ચીખલીમાં 4 એમ.એમ, ભરૂચના નેત્રંગમાં 2 એમ.એમ અને અમરેલીના જાફરાબાદમાં 1 એમ.એમ વરસાદ નોંધાયો હતો.
ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી વરસાદની વાત કરીએ તો સીઝનનો 89.14 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. જોકે કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં હજુ પણ વરસાદની ભારે ઘટ છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સીઝનનો 114. 21 ટકા વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે પૂર્વ-મધ્ય ગુજરાતમાં 89.67 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. કચ્છમાં 57 ટકા વરસાદ નોંધાતા હજુ 43 ટકા વરસાદની ઘટ છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં 71 ટકા અને સૌરાષ્ટ્રમાં 71 ટકા વરસાદ નોંધાતા હજુ 29 ટકા વરસાદની ઘટ છે.
આ પણ વાંચો: