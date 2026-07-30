ETV Bharat / state

દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફરી વરસાદની આગાહી, આજે 8 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું

રાજ્યમાં 7 દિવસ માટે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં આજે 30 જુલાઈના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાતમાં ફરી વધશે વરસાદનું જોર
ગુજરાતમાં ફરી વધશે વરસાદનું જોર (IMD)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 9:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ બાદ થોડા દિવસથી મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હતો. જોકે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ હવે ફરીથી ગુજરાતમાં ચોમાસું સક્રિય થવા જઈ રહ્યું છે. રાજ્યમાં 7 દિવસ માટે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં આજે 30 જુલાઈના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

હવામાન વિભાગ મુજબ, આજે 30 જુલાઈના રોજ છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ તથા દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે. આ જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. જ્યારે દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા અને ભરૂચ જિલ્લામાં યેલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફરી વરસાદની આગાહી
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફરી વરસાદની આગાહી (IMD)

છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયેલા વરસાદની વાત કરીએ તો દાહોદના સંજેલીમાં 1.38 ઈંચ, સિંગવડમાં 1.05 ઈંચ, ઝાલોદમાં 0.87 ઈંચ મહિસાગરના લુણાવાડામાં 0.98 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં ચોમાસામાં સીઝનનો 493 એમ.એમ વરસાદ નોંધાયો છે. જે સીઝનમાં નોંધાતા કુલ વરસાદના 54 ટકા વરસાદ છે. જેમાં માત્ર જુલાઈ મહિનામાં જ 458 એમ.એમ વરસાદ નોંધાયો છે.

હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક એ.કે.દાસે જણાવ્યું હતું કે, આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી છે. 30 જુલાઈના વરસાદનું જોર વધશે. 31 જુલાઈના અમદાવાદ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 1 ઓગસ્ટના રોજ અમદાવાદ સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓરેન્જ એલર્ટ રહેશે. 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટનાના સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે.

આગામી દિવસોમાં ઉત્તર ગુજરાતના વાવ, થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડે તેવું અનુમાન છે. 31મી જુલાઈએ રાજ્યમાં વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ દિવસે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ ખાબકવાની ભીતિ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. વાવ થરાદનુ ડેડાવા ગામ ચાર દિવસથી પાણીમાં, કુદરત સામે લાચાર લોકોની ખબર લેવા ન નેતા આવ્યા ન તંત્ર
  2. "અમે ભિખારી નથી, સ્વાભિમાનથી ધંધો ઊભો કરવા વ્યાજમુક્ત લોન આપો", અમદાવાદના વેપારીઓની સરકાર સમક્ષ માંગ

TAGGED:

GUJARAT WEATHER FORECAST
GUJARAT RAIN
SOUTH GUJARAT RAIN
MONSOON
RAINFALL ALERT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.