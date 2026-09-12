Gujarat Weather Forecast / રાજ્યમાં આગામી 4 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી, આજે આ વિસ્તારોમાં મેઘો બોલાવશે ધડબડાટી!
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 4 દિવસ માટે વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.
Published : September 12, 2026 at 11:13 AM IST|
Updated : September 12, 2026 at 11:27 AM IST
અમદાવાદઃ રાજ્યમાં વરસાદના લાંબા વિરામ બાદ હવે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 4 દિવસ માટે વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે. જેમાં આજે એટલે કે 12 સપ્ટેમ્બરે ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. જેમાં આણંદ, સુરત, વડોદરા, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક કરવામા આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગર, દક્ષિણ ગુજરાતના વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી અને સૌરાષ્ટ્રના સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, બોટાદ સહિતના તમામ સ્થળોએ વીજળીના કડાકા સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.
આવતીકાલે આ વિસ્તારમાં પડશે વરસાદ!
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે; આવતીકાલે એટલે કે 13 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ અતિભારે વરસાદની સંભાવનાઓ સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામા આવ્યું છે. અન્ય વિસ્તારોની વાત કરીએ તો અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીરસોમનાથ, બોટાદ, અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામા આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
14 સપ્ટેમ્બરે આ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી
ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, અમરેલી, ભાવનગરના છૂટાછવાયા સ્થળોએ ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. સુરત, ભરૂચ, તાપી, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ અને દીવ, બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.
15 તારીખે આ વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ અને દીવના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતાઓ છે. જ્યારે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની પણ આગાહી કરવામા આવી છે.
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