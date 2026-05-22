કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવામાન વિભાગની આગાહી: સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવા વરસાદની સંભાવના

આગામી બે દિવસ (22 અને 23 મે) માટે નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવા વરસાદની શક્યતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 2:17 PM IST

અમદાવાદ : ગુજરાત રાજ્ય, દીવ-દમણ અને દાદરા-નાગર હવેલી હવામાન વિભાગ દ્વારા જારી કરેલ હવામાન અંગેની માહિતી મુજબ આગામી 7 દિવસ માટે ગરમી અને સ્થાનિક વરસાદની સંભાવના છે.

ક્યાં કેટલું તાપમાન?

શહેર તાપમાન (°C)
રાજકોટ43.5
ડિસા41.1
સુરેન્દ્રનગર42.0
ભૂજ40.6
અમદાવાદ41.7
વડોદરા40.4
અમરેલી41.7
કંડલા40.0
ગાંધીનગર41.2
ભાવનગર37.9
સુરત35.7

છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ-દમણમાં હવામાન સામાન્ય રીતે શુષ્ક રહ્યું હતું. જો કે, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધારે રહ્યું હતું. સૌથી વધુ તાપમાન રાજકોટમાં 43.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે આ વિસ્તારમાં સૌથી વધુ છે.

હવામાન બુલેટિન મુજબ, આગામી 2 થી 3 દિવસમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કિનારા વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ગાળવીજ સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. ખાસ કરીને:

22 મે (દિવસ 2): નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદની શક્યતા છે.

23 મે (દિવસ 3): નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર અને દીવમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. બાકીના રાજ્યમાં હવામાન શુષ્ક રહેશે.

24 મે પછી ફરી ગરમી અને શુષ્ક હવામાન
24 મે 2026ના રોજથી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્ય, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ, દીવ-દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં ફરીથી હવામાન સંપૂર્ણપણે શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે. 24 મેથી 28 મે સુધી કોઈપણ પ્રકારના વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી નથી. રાજ્યના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં મહત્તમ તાપમાન 40 ડિગ્રીથી ઉપર રહેવાની શક્યતા છે, અને આગામી 7 દિવસમાં તાપમાનમાં કોઈ મોટા ફેરફારની આશા નથી. અમદાવાદ વિસ્તાર માટે પણ આગામી 2 દિવસમાં સ્વચ્છ આકાશ અને 43 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ તાપમાન રહેવાની આગાહી છે.

