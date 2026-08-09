રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી, જાણો તમારા જિલ્લામાં કેવો રહેશે વરસાદી માહોલ
હવામાન વિભાગે ગુજરાત તેમજ દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી માટે આગામી 7 દિવસનું વરસાદનું પૂર્વાનુમાન જાહેર કર્યું છે
Published : August 9, 2026 at 3:19 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાત રાજ્ય તેમજ દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી માટે આગામી 7 દિવસનું વરસાદનું પૂર્વાનુમાન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
રાજ્યમાં 09 ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદી માહોલ અંગેની તાજી આગાહી મુજબ મોનસુન ટ્રફ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની સીધી અસર આગામી ત્રણ દિવસમાં જોવા મળશે. જેમાં 30 કિલોમીટર પ્રતિકલાકથી વધુની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે.
09 ઓગસ્ટ
દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળો પર હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે.
10 અને 11 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા
10 ઓગસ્ટ
અમદાવાદ, વડોદરા, આણંદ, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદ, ભરૂચ, સુરત, નવસારી અને વલસાડ સહિત પૂર્વ અને દક્ષિણ ગુજરાતના ઘણા સ્થળો પર હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં કેટલાક સ્થળોએ જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા છે.
11 ઓગસ્ટ
પૂર્વ ગુજરાતની સાથે સાથે સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી અને ભાવનગરમાં પણ વરસાદનો વ્યાપ વધશે અને કેટલાક સ્થળોએ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
12 ઓગસ્ટ
ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં ઘણા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ જળવાઈ રહેશે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડમાં કેટલાક સ્થળોએ વરસાદી માહોલ રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં માત્ર છૂટાછવાયા ઝાપટાંની શક્યતા છે.
13 ઓગસ્ટ
રાજ્યના મોટાભાગના પૂર્વ વિસ્તારો અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કેટલાક સ્થળોએ વરસાદ રહેવાની આગાહી છે.
14 ઓગસ્ટ અને 15 ઓગસ્ટ
14 અને 15 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યના ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના તમામ જિલ્લાઓમાં આ દિવસો દરમિયાન છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવા ઝાપટાં પડી શકે છે.Conclusion:આગામી સપ્તાહ દરમિયાન સમગ્ર ગુજરાતમાં મોટાભાગે હળવાથી મધ્યમ વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે, પરંતુ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની સરખામણીએ પૂર્વ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની તીવ્રતા વધુ જોવા મળશે.
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