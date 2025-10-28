ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં હજુ પણ વરસાદથી રાહત નહીં મળે, આજે આ 5 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં હજુ પણ આગામી 4 દિવસ વરસાદથી રાહત મળવાની આશા નથી.

ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી
ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 6:30 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: રાજ્યમાં દિવાળી બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે અને ઘણા જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદે ચિંતા વધારી દીધી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં હજુ પણ આગામી 4 દિવસ વરસાદથી રાહત મળવાની આશા નથી. સૌરાષ્ટ્ર અનને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વરસાદનું ઓરેન્જ અને યેલો એલર્ટ હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

4 દિવસ વરસાદની આગાહી
28મીથી 31 ઓક્ટોબર સુધી જુદા જુદા જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે મુજબ 28 ઓક્ટોબરે સૌરાષ્ટ્રના દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર તથા દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ અને દમણમાં યેલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.

આ જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ
29 અને 30 ઓક્ટોબરે અમરેલી અને ભાવનગરમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ છે, જ્યારે 31 ઓક્ટોબરે ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, સુરત, નવસારીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે. તો આ દિવસો દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ઘણા જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જેમાં ડાંગ, નર્મદા, છોટા ઉદેપુર, વડોદરા, ભરૂચ, તાપી, વલસાડ, નવસારી, સુરત, બોટાદ સહિતના જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ જિલ્લાઓમાં વરસાદનું યેલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.

ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી
ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી (IMD Ahmedabad)

ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદથી પાકને મોટું નુકસાન
ગુજરાતમાં સોમવારે પણ ઘણા જિલ્લાઓમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા હતા. નવસારી, સુરત, તાપી, અમદાવાદ, અમરેલી, ભાવનગર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ સહિતના જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડ્યો હતો. વરસાદના કારણે ખેડૂતોના તૈયાર પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. જેને લઈને જૂનાગઢમાં મગફળી અને કપાસના પાકનો કચ્ચરઘાણ મળી ગયો છે. તો ખેડા, તાપી અને ભરૂચ જિલ્લામાં ડાંગરના પાકને નુકસાન પહોંચ્યું છે.

