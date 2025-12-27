ગુજરાતમાં ક્યારથી જામશે કડકડતી ઠંડી? હવામાન વિભાગે ઠંડીને લઈને શું આગાહી કરી?
હાલ ડિસેમ્બર મહિનો પૂરો થવા આવ્યો અને ગણતરીના દિવસોમાં વર્ષ 2026 શરૂ થશે. તેમ છતાં આ વર્ષે શિયાળાની ઋતુમાં ગુજરાતમાં ઠંડી હજુ સુધી જામી નથી.
Published : December 27, 2025 at 6:31 AM IST
અમદાવાદ: હાલ ડિસેમ્બર મહિનો પૂરો થવા આવ્યો અને ગણતરીના દિવસોમાં વર્ષ 2026 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. તેમ છતાં આ વર્ષે શિયાળાની ઋતુમાં ગુજરાતમાં ઠંડી હજુ સુધી જામી નથી. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી આગાહી મુજબ, ગુજરાતમાં હજુ પણ આગામી 7 દિવસ તાપમાનનો પારો વધારે નીચો જાય એવી સંભાવના નથી.
અમદાવાદ હવામાન વિભાગના મોસમ વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવે ગુજરાતમાં સાત દિવસના વાતાવરણ વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, આવનારા 7 દિવસ સુધી હવામાન ડ્રાય રહેશે. ન્યૂનતમ તાપમાનની વાત કરીએ તો તેમાં મોટો ફેરફાર જણાતો નથી. ન્યૂનતમ તાપમાનની વિસ્તારથી વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 15.3 ડિગ્રી અને ગાંધીનગરમાં 14.4 ડિગ્રી ન્યૂનતમ તાપમાન નોંધાયું છે. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની વાત કરીએ તો નલિયામાં સૌથી ઓછું 9.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. અને અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ન્યૂનતમ તાપમાનની આગાહીની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 16 ડિગ્રી અને 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન રહેવાનું પૂર્વાનુમાન છે. પવનની દિશાની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં નોર્થ-ઈસ્ટથી ઈસ્ટ તરફ રહેશે.
ગુજરાતમાં હજુ કેમ નથી જામી ઠંડી?
ગુજરાતમાં હાલ ડિસેમ્બર મહિનો પૂરો થવા આવ્યો છતાં ઠંડી હજુ જામી નથી, તેના પર તેમણે કહ્યું કે, હાલમાં એક બાદ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે, જેના કારણે ન્યૂનતમ તાપમાનમાં વધારે ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો નથી આ એક કારણ છે, અને અન્ય કારણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એપ્રોચ કરી રહ્યું છે. જેવું આ ભારતના નોર્થના ભાગો તરફ જશે ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ ન્યૂનતમ તાપમાનમાં કોઈ ઘટાડો જોવા નહીં મળે.
એટલે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, રાજ્યમાં હજુ પણ 7 દિવસ સુધી તાપમાનમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળશે નહીં એટલે ઠંડીનો રાઉન્ડ 2026ના વર્ષમાં જ આવી શકે છે.
શુક્રવારે કયા શહેરો સૌથી ઠંડા રહ્યા?
ગુજરાતમાં 26 ડિસેમ્બરના રોજ નોંધાયેલા તાપમાનની વાત કરીએ તો નલિયા 9.5 ડિગ્રી સાથે સૌથી ઠંડું શહેર રહ્યું હતું. જ્યારે દાહોદમાં 11.3 ડિગ્રી ન્યૂનતમ તાપમાન નોંધાયું હતું. અન્ય શહેરોના ન્યૂનતમ તાપમાન પર નજર કરીએ તો ડાંગમાં 11.9 ડિગ્રી, અમરેલીમાં 13.2 ડિગ્રી, વડોદરામાં 13.6 ડિગ્રી, ડીસામાં 13.6 ડિગ્રી, રાજકોટ 13.8 ડિગ્રી તાપમાન સાથે સૌથી ઠંડા શહેરો રહ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: