રાજ્યમાં આ તારીખે ભારે પવન સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા, હવામાન વિભાગે કરી આગાહી
લઘુત્તમ તાપમાનમાં પણ આગામી સપ્તાહ દરમિયાન કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી
Published : March 27, 2026 at 3:43 PM IST
ગાંધીનગર : ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ હવામાનમાં મોટાભાગે સ્થિરતા જોવા મળશે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદ અને ગાજવીજની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તા. 3 એપ્રિલ 2026ના સવારના 8:30 વાગ્યા સુધીના હવામાન પૂર્વાનુમાન મુજબ રાજ્ય, દીવ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલી વિસ્તારમાં મુખ્યત્વે શુષ્ક વાતાવરણ રહેશે.
હવામાન વિભાગના અનુમાન અનુસાર,
- તારીખ 27 માર્ચના રોજ, ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
- તારીખ 28 માર્ચના રોજ, ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
- તારીખ 29 માર્ચના રોજ,ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના બનારાઠાંઠા જિલ્લામાં છૂટાછવાયા રથળોએ; કચ્છ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવો વરસા/ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
- તારીખ 30 માર્ચના રોજ, ઉત્તર ગુજરાત ક્ષેત્રના બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ અને મહિસાગર જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ; કચ્છ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવો વરસાદ ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
- તારીખ 31 માર્ચના રોજ, ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
- તારીખ 1 અને 2 એપ્રિલ, ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
- હવામાન વિભાગે 29 અને 30 માર્ચ માટે ચેતવણી આપી છે. આ દરમિયાન વીજળીના કડાકા, તેજ પવન અને હળવા વરસાદ થઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, લોકોએ આ બાબતો ધ્યાન રાખવી જોઈએ: ઘરની અંદર રહો, બારીઓ અને દરવાજા બંધ રાખો અને શક્ય હોય તો મુસાફરી ટાળો, સલામત આશ્રય લો; ઝાડ નીચે આશ્રય ન લો, કોંક્રિટના ફ્લોર પર સુશો નહીં અને કોંક્રિટની દિવાલો સામે ઝૂકશો નહીં, ઇલેક્ટ્રિકલ/ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોને અનપ્લગ કરો, તાત્કાલિક જળાશયોમાંથી બહાર નીકળો, વીજળીનું સંચાલન કરતી બધી વસ્તુઓથી દૂર રહો.
