રાજ્યમાં આ તારીખે ભારે પવન સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા, હવામાન વિભાગે કરી આગાહી

લઘુત્તમ તાપમાનમાં પણ આગામી સપ્તાહ દરમિયાન કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી

ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદી ઝાપટાંની શક્યતા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 3:43 PM IST

ગાંધીનગર : ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ હવામાનમાં મોટાભાગે સ્થિરતા જોવા મળશે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદ અને ગાજવીજની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તા. 3 એપ્રિલ 2026ના સવારના 8:30 વાગ્યા સુધીના હવામાન પૂર્વાનુમાન મુજબ રાજ્ય, દીવ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલી વિસ્તારમાં મુખ્યત્વે શુષ્ક વાતાવરણ રહેશે.

હવામાન વિભાગના અનુમાન અનુસાર,

  • તારીખ 27 માર્ચના રોજ, ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
  • તારીખ 28 માર્ચના રોજ, ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
  • તારીખ 29 માર્ચના રોજ,ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના બનારાઠાંઠા જિલ્લામાં છૂટાછવાયા રથળોએ; કચ્છ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવો વરસા/ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
  • તારીખ 30 માર્ચના રોજ, ઉત્તર ગુજરાત ક્ષેત્રના બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ અને મહિસાગર જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ; કચ્છ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવો વરસાદ ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
  • તારીખ 31 માર્ચના રોજ, ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
  • તારીખ 1 અને 2 એપ્રિલ, ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
  • હવામાન વિભાગે 29 અને 30 માર્ચ માટે ચેતવણી આપી છે. આ દરમિયાન વીજળીના કડાકા, તેજ પવન અને હળવા વરસાદ થઈ શકે છે.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, લોકોએ આ બાબતો ધ્યાન રાખવી જોઈએ: ઘરની અંદર રહો, બારીઓ અને દરવાજા બંધ રાખો અને શક્ય હોય તો મુસાફરી ટાળો, સલામત આશ્રય લો; ઝાડ નીચે આશ્રય ન લો, કોંક્રિટના ફ્લોર પર સુશો નહીં અને કોંક્રિટની દિવાલો સામે ઝૂકશો નહીં, ઇલેક્ટ્રિકલ/ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોને અનપ્લગ કરો, તાત્કાલિક જળાશયોમાંથી બહાર નીકળો, વીજળીનું સંચાલન કરતી બધી વસ્તુઓથી દૂર રહો.

