મતદાર યાદી ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશ 'SIR' છ શ્રેણીમાં વિભાજિત, જુઓ વિસ્તૃત માહિતી

ગુજરાત રાજ્યમાં 4 નવેમ્બરથી મતદાર યાદી ખાસ સઘન સુધારણા અભિયાન શરુ થયું, જે 6 શ્રેણીમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું. જુઓ વિસ્તૃત અહેવાલ...
જૂનાગઢ : ગુજરાત રાજ્યમાં 4 નવેમ્બરથી લઈને 4 ડિસેમ્બર સુધી એક મહિના દરમિયાન ખાસ મતદાર યાદી સુધારણા અભિયાન "SIR" શરૂ થયું છે, જેને A થી લઈને F એમ કુલ છ અલગ અલગ શ્રેણીમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. મતદાતાની ઉંમર, જન્મ તારીખ અને વર્ષ 2002 અને 2025 ની મતદાર યાદીમાં તેમના મતદાર ક્રમાંકને ધ્યાને રાખીને પ્રત્યેક મતદાતાઓને A થી લઈને F કેટેગરીમાં સામેલ કરવામાં આવશે.
કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા 16 રાજ્યો અને કેટલાક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદી ખાસ સઘન સુધારણા અભિયાન એટલે કે SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન) કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે. જેને મતદાતાની ઉંમર, તેમના જન્મનું વર્ષ અને વર્ષ 2002 થી લઈને 2025 સુધીના સમયગાળામાં તે મતદાતાનું નામ મતદાર યાદીમાં ધ્યાને રાખીને તમામ મતદાતાઓને A થી લઈને F સુધીની વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલી શ્રેણીમાં સામેલ કરવામાં આવશે.
A અને B શ્રેણીના મતદારો
કોઈપણ વ્યક્તિનું નામ મતદાતા તરીકે 2025 ની મતદાન યાદીમાં સામેલ છે, અને આવા પ્રત્યેક મતદાતાનો જન્મ 01-07-1987 કે તે પહેલાના વર્ષમાં થયો છે, અને આવા પ્રત્યેક મતદાતાની ઉંમર 38 વર્ષ કે તેથી વધુ છે તેવા પ્રત્યેક મતદાતાનું નામ વર્ષ 2002 ની મતદાર યાદીમાં ચકાસવામાં આવશે. જો કોઈપણ મતદાતાનું નામ 2002ની મતદાર યાદીમાં છે, તો આવા મતદાતાના ક્રમાંકની નોંધણી કરીને તે મતદારને A કેટેગરીના મતદાતા તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે. પરંતુ જો જે તે વ્યક્તિનું નામ 2002 ની મતદાર યાદીમાં જોવા મળશે નહીં, તો આવા તમામ મતદાતાઓને B કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરીને તેનું નામ મતદાર યાદીમાં રાખવામાં આવશે.
C અને D શ્રેણીના મતદારો
કોઈપણ મતદારનો જન્મ 02/07/1987 થી લઈને 02/12/ 2004 વચ્ચે થયો છે, એટલે કે જેમની ઉંમર 22 થી 38 વર્ષની છે, તેવા પ્રત્યેક મતદાતાનું નામ 2025 ની મતદાર યાદીમાં છે. તેમજ તેમના માતા-પિતા અથવા તો માતા કે પિતા બંનેમાંથી કોઈ એક મતદાતાનું નામ 2002 ની મતદાર યાદીમાં છે, તેવા તમામ મતદાતાને C કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે. પરંતુ જો આવા મતદારના માતા અથવા તો પિતા બંનેમાંથી એક પણનું નામ 2022 ની મતદાર યાદીમાં સામેલ નહીં હોય. તો તેવા મતદારને D કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરીને તેનું નામ મતદાર યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે.
E અને F શ્રેણીના મતદારો
કોઈપણ મતદાતાનો જન્મ 02/12/2004 પછી થયો છે, એટલે કે આવા મતદારોની ઉંમર 18 થી 21 વર્ષની છે તેમના માતા અને પિતા બંનેના નામ 2002 ની મતદાર યાદીમાં હશે. તો જ આવા મતદારોને E કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે. વધુમાં માતા અને પિતા બંનેના નામ 2002 ની મતદાર યાદીમાં નહીં હોય, તેવા પ્રત્યેક મતદારને F કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરીને તેમને સંશોધિત થનારી મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવશે.
મતદારો પાસેથી માંગવામાં આવતા દસ્તાવેજો
મતદાર યાદી સુધારણા અભિયાનના બીજા તબક્કામાં જે મતદારોનો સમાવેશ A કેટેગરીમાં કરવામાં આવ્યો છે, તેમને કોઈપણ પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે નહીં. આ સિવાય B, C અને E કેટેગરીમાં સામેલ મતદારોને તેમનો પોતાનો એક જ પુરાવો દસ્તાવેજરૂપે આપવાનો રહેશે. ઉપરાંત D કેટેગરીના મતદારને તેમની સાથે તેમના માતા અથવા પિતાનો એમ કુલ બે પુરાવા દસ્તાવેજો આપવા પડશે.
આમ F કેટેગરીના મતદારને તેમની સાથે તેના માતા અને પિતા બંને મળીને કુલ ત્રણ દસ્તાવેજી પુરાવા આપવા પડશે. જો કોઈ પણ મતદાતા સંશોધિત થનાર મતદાર યાદીમાં પુરાવા આપવા માટે અસમર્થ જાહેર થશે, તો આવા પ્રત્યેક મતદારનું નામ મતદાર યાદીમાં સામેલ ન થઈ શકે તેવી પૂરી શક્યતા છે.
પ્રત્યેક મતદાતાએ કરવા યોગ્ય કામ
જે વ્યક્તિની ઉંમર 41 વર્ષ કે તેથી વધારે છે તેમણે તેમના વિસ્તારમાં 2002 ની મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ શોધીને તેના વિભાગ અને ક્રમ નંબર સાથે હાલમાં જે વિસ્તારની મતદાર યાદીમાં નામ મતદાતા તરીકે નોંધાયેલું છે તે વિસ્તારના BLO ને આપવું જોઈએ. આમ કરવાથી આવા મતદારનું નામ A કેટેગરીમાં મૂકવા માટે ખૂબ સરળતાથી ભર્યું બની રહેશે, જેની ઉંમર 41 વર્ષ કરતાં નાની છે. એવા મતદાતાનું નામ 2002 ની મતદાર યાદીમાં નથી, આવા પ્રત્યેક મતદારનો સમાવેશ B કેટેગરીમાં થશે. આવા પ્રત્યેક મતદારે બીજા તબક્કાની ગતિવિધિ માટે પોતાનો એક દસ્તાવેજી પુરાવો તૈયાર રાખવો હિતાવહ માનવામાં આવે છે.
પરિવારના સભ્યોએ કરવા જેવા કામ
પરિવારના તમામ સભ્યો માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન, દીકરા-દીકરી અને સવિશેષ પત્ની અને દીકરાની વહુ કે જેનો જન્મ 02-07-1987 થી 02-12-2004 વચ્ચે થયો છે, એટલે કે આવા પ્રત્યેક મતદાતાની ઉંમર 21 થી 38 વર્ષની છે તેવા પ્રત્યેક મતદાતાના માતા-પિતા અથવા બંનેમાંથી એકનું નામ ખાસ સાસુ અને સસરાનું જે તે વિસ્તારની વર્ષ 2002 ની મતદાર યાદીમાં હોવું જરૂરી છે.
જે વિસ્તારમાં તેનું નામ મતદાતા તરીકે યાદીમાં નોંધાયેલું છે તે વિસ્તારના BLO ને આ વિગતો નોંધાવી દેવાથી આવા મતદાતાનો સમાવેશ C કેટેગરીમાં થઈ જાય છે. સાથે સાથે આવા મતદાતાઓએ તેમનો એક દસ્તાવેજી પુરાવો પણ તૈયાર રાખવો જોઈએ, નહીં તો આવા પ્રત્યેક મતદારોનો સમાવેશ D કેટગરીમાં થઈ શકે છે. તો આ સ્થિતિમાં માતા અથવા પિતાનો પુરાવો પણ દસ્તાવેજી આધાર માટે આપવો પડી શકે છે.
02-12-2004 પછી જન્મ લેનાર મતદાતાઓ માટે...
02-12-2004 પછી કોઈપણ સભ્યનો જન્મ થયો હોય એટલે કે તેની ઉંમર હાલના સમયે 18 થી 21 વર્ષની છે, તેમના માતા અને પિતાના નામ જે તે વિસ્તારની 2002 ની મતદાર યાદીમાંથી શોધીને વિસ્તારની મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ છે, તે વિસ્તારના BLO ને આપવું અગત્યનું માનવામાં આવે છે. જેથી આવા પ્રત્યેક મતદાતાનો સમાવેશ E કેટેગરીમાં થશે. સાથે જ આવા પ્રત્યેક મતદાતાઓએ દસ્તાવેજી આધાર માટે કોઈ એક પ્રમાણપત્ર કે જે ચૂંટણી પંચ દ્વારા નિર્ધારિત કરાયું છે, તેને પણ તૈયાર રાખવું પડશે. અન્યથા આવી સ્થિતિમાં કોઈપણ મતદાતાનો સમાવેશ F કેટેગરીમાં થશે, તો તેવા મતદાતાએ તેમની સાથે માતા અને પિતાના પુરાવા પણ દસ્તાવેજી આધાર માટે આપવા પડશે.
