ગુજરાતી વિશ્વકોશના 40 વર્ષ: ગુજરાતી ભાષાના પ્રથમ એન્સાક્લોપીડિયાની ચાર દાયકાની સફર, કેવી રીતે થઈ તેની શરૂઆત?
ગુજરાતી ભાષાના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ દ્વારા છેલ્લા 4 દાયકાથી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
અમદાવાદ: એન્સાઇક્લોપીડિયા વિશે તમે ઘણા પુસ્તકો જોયા હશે અને તેનો ઉપયોગ કર્યા હશે, પરંતુ જો તમે ગુજરાતી છો અને શું તમને ખબર છે કે આપણી માતૃભાષા ગુજરાતી માટે ભાષાની એન્સાઇક્લોપીડિયા એટલે કે ગુજરાતી વિશ્વ કોશ કોણે તૈયાર કરી હતી? ગુજરાતી ભાષાના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ દ્વારા છેલ્લા 4 દાયકાથી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ચાલો જાણીએ ગુજરાતી વિશ્વ કોશ ટ્રસ્ટની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ અને વિશ્વકોશના 40 વર્ષની ઉજવણી કેવી રીતે કરવામાં આવશે?
વિશ્વકોશની 4 દાયકાની સફર
ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ છેલ્લા 40 વર્ષથી ગુજરાતી ભાષા, સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિના પ્રસાર-પ્રચાર માટે કામ કરી રહી છે. આ સંસ્થા પોતાની 40 વર્ષની સફરની ઉજવણી વિશ્વ સંસ્કૃતિપર્વ મહોત્સવ એટલે કે વર્લ્ડ કલ્ચરલ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરશે. આની સ્થાપના 2 ડિસેમ્બર 1985ના રોજ થઈ હતી. આમ 1985થી 2025માં તેની ચાર દાયકાની સફર પૂરી થઈ રહી છે.
આ અંગે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના વડા અને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત સાહિત્યકાર કુમાર પાળ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના સંતો, મહંતો, વિદ્વાનો અને પ્રબુદ્ધજનોની તીવ્ર આકાંક્ષા છતાં તમામ વિષયોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેવો ગુજરાતી ભાષામાં પોતાનો કહી શકાય એવો કોઈ વિશ્વકોશ ઉપલબ્ધ નહોતો. વ્યાપારકુશળ ગુજરાતી પ્રજાનું દારિદ્ર મિટાવવાનું ભગીરથ કાર્ય કરવાનું બીડું ઝડપ્યું સારસ્વત ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરે. એમને આર્થિક સહયોગ આપ્યો વિસનગરના સાત ચોપડી ભણેલા ગરવા ગુજરાતી શ્રી સાંકળચંદભાઈ પટેલે. શ્રેણિકભાઈ કસ્તૂરભાઈના અધ્યક્ષપદે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટની સ્થાપના 2-12-1985ના રોજ થઈ. અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટીએ વાપરવા આપેલા ભોજનશાળાના મકાનમાં વિશ્વકોશનો જ્ઞાનયજ્ઞ શરૂ થયો. પૂજ્યશ્રી મોટા અને પ્રમુખસ્વામી જેવા સંતો, ગુજરાતના શ્રેષ્ઠીઓ અને ગુજરાત સરકારની સખાવતને કારણે વિશ્વકોશના લેખનકાર્યને વેગ મળ્યો. એ સાથે જ ગુજરાતના વિદ્વાનોએ નજીવા મહેનતાણાથી અધિકરણોનું આધારભૂત આલેખન કર્યું. ગુજરાત સરકારે આપેલી જમીન પર અમદાવાદમાં ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટનું વિશાળ મકાન બંધાયું, જ્યાં કોશનિર્માણ ઉપરાંત ગુજરાતની અસ્મિતાને ઉજાગર કરતાં અનેક વિદ્યાકીય અને સાંસ્કારિક કેન્દ્રો કાર્યરત છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હવે 2 નવેમ્બરથી છ ડિસેમ્બર દરમિયાન વિશ્વ સંસ્કૃતિપર્વ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ભાષા, સાહિત્ય સંસ્કૃતિ અને કલાને લગતા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે. આમાં સૌ દરમિયાન હિન્દી અને મરાઠી ફિલ્મના જાણીતા અભિનેતા આમોલ પાલેકર, વરિષ્ઠ સાહિત્યકાર અશોક વાજપેઈ, વિખ્યાત પટકથા લેખક અભિજાત જોષી, મકરંદ વાઈકર, લેખક દિગ્દર્શક કમલ જોશી વગેરેની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સાહિત્યિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે.
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતી ભાષા, સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિના પ્રસાર માટે અને ગુજરાતની અસ્મિતાના સંવર્ધન માટે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ છેલ્લાં ચાળીસ વર્ષથી કાર્યરત છે. એના દ્વારા ગુજરાતી ભાષામાં 170 વિષયો ધરાવતો 24,000થી વધુ લખાણો ધરાવતો ઑનલાઇન વિશ્વકોશનો આજે દર મહિને પોણા ત્રણ લાખ લોકો વિશ્વભરમાં ઉપયોગ કરે છે. તો ગુજરાતી ભાષાનો સર્વપ્રથમ શબ્દકોશ ગુજરાતી લૅક્સિકન પિસ્તાળીસ લાખથી વધારે શબ્દો ધરાવે છે અને આજ સુધીમાં ચાર કરોડ એંસી લાખથી વધુ લોકોએ એની મુલાકાત લીધી છે અને આજે દર મહિને દોઢ લાખથી વધુ વિશ્વભરના ગુજરાતીભાષીઓ તેનો ઉપયોગ કરે છે.
તો ગુજરાતી વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી પી.કે લહેરીએ જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વકોશની જુદી જુદી શ્રેણી દ્વારા સાહિત્ય, શિલ્પ, સ્થાપત્ય, ટૅક્નૉલૉજી, બાળસાહિત્ય જેવા વિવિધ વિષયો વિશે નિષ્ણાતોએ લખેલાં પ્રમાણભૂત 115 પુસ્તકોનું આજ સુધીમાં પ્રકાશન થયું છે.
ગુજરાત વિશ્વકોશ અદ્યતન સમયને અનુલક્ષીને ફેસબુક અને વૉટ્સઅપ પર આજનો વિચાર, પ્રેરક પ્રસંગ અને વિશ્વકોશમાંથી વિચારપ્રેરક સામગ્રી આપે છે. તો દર રવિવારે સવારે બાળવાર્તા અને બાળગીતની પ્રસ્તુતિ થાય છે. તેમજ 35 જેટલાં વિશ્વકોશનાં પ્રકાશનો ઈ-બુક્સ પર મૂકવામાં આવ્યાં છે. આ રીતે ગુજરાતી ભાષામાં વિશ્વકોશ દ્વારા વિશ્વને ઉપયોગી સૌથી વધુ પ્રમાણભૂત માહિતી મૂકવામાં આવે છે.
ગુજરાતની આ એકમાત્ર સંસ્થા છે કે જ્યાંથી ત્રણ વિશિષ્ટ પ્રકારનાં સામયિકો પ્રગટ થાય છે. દર મહિને પ્રકાશિત થતા એના મુખપત્ર 'વિશ્વવિહાર' સામયિકમાં વિશ્વની ગતિવિધિ આલેખતા ભિન્ન ભિન્ન વિષયો પર લેખો પ્રસિદ્ધ થાય છે, તો વિદેશના ગુજરાતી સર્જકોને અનુલક્ષીને તૈયાર થતું એવું ત્રૈમાસિક 'ગુર્જરી ડાયજેસ્ટ' પ્રગટ થાય છે, તો સ્ત્રીઓ દ્વારા સાહિત્ય, કળા અને જ્ઞાનનું ત્રૈમાસિક ‘વિશ્વા’નું પ્રકાશન કરવામાં આવે છે. વિશ્વકોશે જુદા જુદા કોશ પ્રકાશિત કર્યા છે.
આજે એ વિશ્વસંસ્કૃતિપર્વ ઊજવે છે, ત્યારે એમાં હિન્દી અને મરાઠી ફિલ્મના જાણીતા અમોલ પાલેકર, સ્વરકાર અમર ભટ્ટ અને હિમાલી વ્યાસ નાયક, સાહિત્યકાર અશોક વાજપેયી, પટકથાલેખક અભિજાત જોશી, સર્વપ્રથમ રેડિયો ડૉક્યુમેન્ટરી તૈયાર કરનાર મકરંદ વાઈકર તથા કુમારપાળ દેસાઈ લિખિત નવલકથા 'અનાહતા' પરથી 'અનાહતા' નાટકની પ્રસ્તુતિ તેમજ લોકભારતીના ચાન્સેલર અરુણ દવેને શ્રી ચીનુભાઈ આર. શાહ જીવનશિલ્પી ઍવૉર્ડ એનાયત કરવામાં આવશે.
વિશ્વકોશની યોજનાનાં મૂળ, પ્રારંભ અને પૂર્ણાહુતિ સાથે ગુજરાતના સંતો જોડાયેલા છે. વિશ્વકોશના પ્રથમ ગ્રંથનું લોકાર્પણ 2 ડિસેમ્બર, 1989ના રોજ પ્રમુખસ્વામીએ અને અંતિમ ગ્રંથનું લોકાર્પણ 15 ડિસેમ્બર, 2009ના રોજ મોરારિબાપુએ કર્યું હતું. વિશ્વકોશના પચીસ ગ્રંથો ઉપરાંત બાળવિશ્વકોશના દસ ગ્રંથો અને પૂરક માહિતી અને જ્ઞાનનાં 100થી વધુ પુસ્તકો પ્રગટ કર્યાં છે. આ ઉપરાંત ઈ.સ. 1850 પછીની અગ્રણી મહિલાઓનો પરિચય આપતો નારીકોશ, ભારતના વિવિધ ધર્મસંપ્રદાયોના સંતોને સમાવતો સંતકોશ, ગ્રંથાલયનો અને ગ્રંથપાલોની માહિતી આપતો ગ્રંથાલયવિજ્ઞાનકોશ તૈયાર થઈ રહ્યા છે.
