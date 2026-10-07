અમદાવાદઃ એકસાથે 522 સ્કૂલમાં ફર્યો ગાંધીબાપુનો ચરખો, જાણો રેંટિયા બારસ પાછળની રસપ્રદ કહાની
રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના જન્મ દિવસની ઉજવણીના ભાગ રૂપે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા રેટિંયા બારસની ઉજવણી કરાઈ હતી.
Published : October 7, 2026 at 4:56 PM IST
અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે જન્મદિવસ એટલે ઉજવણી, શુભેચ્છા અને કાર્યક્રમો, પરંતુ મહાત્મા ગાંધીજીએ પોતાના જન્મદિવસને એક એવા સાધન સાથે જોડ્યો, જે દેખાવમાં સાદું હતું, પરંતુ તેમની વિચારધારામાં તેનું સ્થાન ખૂબ ઊંડું હતું. આ સાધન એટલે રેંટિયો.
7 ઑક્ટોબર 2026, ભાદરવા વદ બારસના દિવસે ઉજવાતા રેંટિયા બારસ નિમિત્તે આ જ વિચારને ફરી જીવંત કરવા ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકો અમદાવાદની મ્યુનિસિપલ સ્કૂલોના બાળકો સુધી પહોંચ્યા. 522 સ્કૂલમાં રેંટિયાના નિદર્શનથી લઈને કાંતણ સુધીનો ઉપક્રમ યોજાયો, જેથી નવી પેઢી માત્ર ગાંધીજીનું નામ નહીં, પરંતુ તેમના વિચારો સાથે જોડાયેલા એક જીવંત સાધનને પણ સમજી શકે.
ભાદરવા વદ બારસ એટલે બાપુનો બીજો બર્થ ડે
ગાંધીજીનો જન્મ 2 ઑક્ટોબર 1869ના રોજ થયો હતો. પરંતુ હિંદુ પંચાંગ પ્રમાણે ભાદરવા વદ બારસ તેમની જન્મતિથિ છે. આ દિવસને રેંટિયા બારસ તરીકે ઉજવવાનો વિચાર ગાંધીજીએ પોતે આપ્યો હતો.
કેમ ઉજવાય છે રેંટિયા બારસ?
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના ગુજરાતી વિભાગના એસોસિયેટ પ્રોફેસર ડૉ. બળદેવ મોરી કહે છે કે, ગાંધીજીને જ્યારે તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે પોતાના જન્મદિવસને રેંટિયાના ઉપક્રમ સાથે જોડવાની વાત કરી હતી. રેંટિયા બારસ માત્ર જન્મતિથિની ઉજવણી નથી, પરંતુ ગાંધીજીના સ્વદેશી, સ્વાવલંબન અને એકતાના વિચારોને યાદ કરવાનો દિવસ પણ છે.
ગાંધીજી માટે માત્ર યંત્ર નહોતો રેંટિયો
ડૉ. બળદેવ મોરી વધુમાં કહે છે કે, ગાંધીજીના જીવનમાં સત્યાગ્રહ, પદયાત્રા અને ઉપવાસ જેટલા મહત્વના ઉપક્રમો હતા, તેમાં રેંટિયો પણ એક મહત્વનું સાધન બન્યો. રેંટિયાના તાર સાથે ગાંધીજીએ એકતા, સમરસતા, સામાજિક એકતા અને આર્થિક સ્વાવલંબનના વિચારો જોડ્યા હતા. તેમના માટે સ્વતંત્રતા માત્ર અંગ્રેજ શાસનમાંથી મુક્તિ નહોતી. માનસિક અને આર્થિક સ્વતંત્રતા પણ જરૂરી હતી. રેંટિયો આ બંને વિચારોને લોકોના રોજિંદા જીવન સાથે જોડવાનું માધ્યમ બન્યો.
આંદોલનનું પ્રતિક બન્યો હતો રેંટિયો
ડૉ. બળદેવ મોરીના જણાવ્યા મુજબ, 1921માં કોંગ્રેસ મહાસમિતિ દ્વારા આશરે બે લાખ રેંટિયા આપવામાં આવ્યા અને સમગ્ર ભારતમાં તેના પ્રચારને વેગ મળ્યો. આ રીતે રેંટિયો ધીમે ધીમે સ્વાતંત્ર્ય ચળવળના પ્રતીક તરીકે ઊભરી આવ્યો. રેંટિયાની પાછળ માત્ર કાંતણની પ્રક્રિયા નહોતી. કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતથી લઈને રૂ તૈયાર કરનાર, પૂણી બનાવનાર, સૂતર કાંતનાર અને કાપડ બનાવનાર સુધી એક આખી અર્થવ્યવસ્થા જોડાયેલી હતી. ગાંધીજીએ આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ગ્રામ્ય ભારત માટે રોજગાર અને સ્વાવલંબનની શક્યતા જોઈ હતી. વિદેશી કાપડના બહિષ્કાર અને સ્વદેશી કાપડના સ્વીકાર સાથે રેંટિયો આર્થિક સ્વતંત્રતાના આંદોલનનું સાધન બન્યો.
આંદોલનનું પ્રતિક બનેલા રેટિંયાથી નવી પેઢી અજાણ
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના અંગ્રેજી વિભાગના એસોસિયેટ પ્રોફેસર ડૉ. દિવ્યેશ ભટ્ટ કહે છેકે, એક સમયે આઝાદીની ચળવળ દરમિયાન ઘર-ઘરમાં પ્રચલિત રહેલી રૂની પૂણીમાંથી સૂતર કાંતવાની કળા આજે નવી પેઢીમાં વિસરાતી જતી કળા બની રહી છે. નવી પેઢી સુધી રેટિંયો પહોંચે તે માટે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ દર વર્ષે રેંટિયા બારસની ઉજવણી કરે છે અને આ વખતે સ્કૂલના બાળકો પણ આ ઉજવણીમાં જોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
522 સ્કૂલ, 2 હજાર વિદ્યાર્થીઓ અને 200 અધ્યાપકો
ડૉ. બળદેવ મોરીના જણાવ્યા મુજબ, અમદાવાદ નગર પ્રાથમિક સમિતિની આશરે 522 સ્કૂલોમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠના 2,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને 200 જેટલા અધ્યાપકો દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી છે. સ્કૂલોમાં બાળકોને રેંટિયો બતાવવામાં આવ્યો, તેના વિવિધ અંગો સમજાવવામાં આવ્યા અને કાંતણનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. સાથે જ ગાંધીજી માટે રેંટિયા બારસનું મહત્વ અને રેંટિયો સ્વદેશી તથા સ્વાવલંબન સાથે કેવી રીતે જોડાયો તેની માહિતી આપવામાં આવી.
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠની ઉપાસનામાં 20 મિનિટનું કાંતણ
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થી દુષ્યંત ડામોરના જણાવ્યા મુજબ, રેટિંયો કાંતવાથી એકાગ્રતા વધે છે, મનને શાંતિ મળે છે, તેમણે વધુમાં એમ પણ કહ્યું કે , ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં 30 મિનિટની પ્રાર્થના દરમિયાન 20 મિનિટ ફરજિયાત કાંતણ કરાવવામાં આવે છે. કાંતણથી બનતા દોરાને સૂતર કહેવામાં આવે છે. આ સૂતરની આંટીનો ઉપયોગ મહેમાનોના સ્વાગત અને સન્માન માટે પણ કરવામાં આવે છે. ગાંધી આશ્રમ અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આ પરંપરા આજે પણ જોવા મળે છે.
વધુમાં તેણે જણાવ્યું કે, ગાંધીજીના રેંટિયા પાછળનો મુખ્ય વિચાર વિદેશી કાપડનો બહિષ્કાર અને સ્વદેશી કાપડને અપનાવવાનો હતો. ગામડાના લોકો સૂતર કાંતે, તેમાંથી કાપડ બને અને લોકો તેનો ઉપયોગ કરે, આ વિચારથી ગ્રામ્ય અર્થતંત્રને પણ આધાર મળતો હતો.
"પહેલાં ખાદીનું મહત્વ જ ખબર નહોતું"
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના અન્ય એક વિદ્યાર્થી ચિરાગ પોતાનો અનુભવ જણાવતા કહ્યું કે, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં પ્રવેશ પહેલાં તેમને ખાદી અને ગાંધીજીના વિચારોનું મહત્વ ખાસ ખબર નહોતું. શરૂઆતમાં તેઓ મિલના કપડાં અને જીન્સ પહેરીને આવતા હતા. પરંતુ વિદ્યાપીઠમાં આવ્યા બાદ ખાદીનું મૂલ્ય સમજાયું. હવે તેઓ નિયમિત કાંતણ કરે છે અને પ્રાર્થનાનો પણ તેનો ભાગ બને છે.
ચિરાગના જણાવ્યા મુજબ, કાંતણ અને ખાદી સાથે ગાંધીજીના વિચારો જોડાયેલા હોવાથી તેનાથી મનમાં શાંતિ અને એકાગ્રતાનો અનુભવ થાય છે. હવે સ્કૂલોમાં જઈને બાળકોને પણ આ અનુભવ અને વિચાર સાથે જોડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.
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