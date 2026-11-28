900 કરોડના ખર્ચે એકતા નગરમાં બનશે 'ગુજરાત વંદના મ્યુઝિયમ', આ સુવિધાઓથી હશે સજ્જ
આ મ્યુઝિયમ વૈશ્વિક મંચ પર ગુજરાતનો ભવ્ય ઇતિહાસ, સમૃદ્ધ વારસો અને વિકાસયાત્રા પ્રદર્શિત કરશે
Published : November 28, 2026 at 9:58 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતના ભવ્ય ઇતિહાસ, સમૃદ્ધ વારસા અને વિકાસયાત્રાને વૈશ્વિક મંચ પર રજૂ કરવા માટે એકતા નગરમાં રૂ. 900 કરોડના ખર્ચે અત્યાધુનિક 'Gujarat Vandana Museum'નું નિર્માણ કરવામાં આવશે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શન હેઠળ વિકસાવવામાં આવી રહેલા આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્યના લોકોમાં ગુજરાતના ઇતિહાસ પ્રત્યે ગૌરવની ભાવના જગાડવાનો છે, તેમજ દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓને ગુજરાતની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ અને વારસાથી પરિચિત કરાવવાનો છે.
આ મ્યુઝિયમ ગુજરાતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસા અને પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવામાં એક નવો અધ્યાય જોડશે તેવી અપેક્ષા છે. તે મુલાકાતીઓને રાજ્યના ભવ્ય ભૂતકાળ અને વિકાસની અદભૂત યાત્રાને જાણવાની એક અસાધારણ તક પૂરી પાડશે.
મુલાકાતીઓને એક સુચારુ અને યાદગાર અનુભવ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, આ મ્યુઝિયમમાં સાત વિશિષ્ટ ગેલેરીઓ હશે: ઓરિએન્ટેશન ગેલેરી (Orientation Gallery), ઓડિટોરિયમ (Auditorium), ગૌરવ ગેલેરી (Gaurav Gallery), સમૃદ્ધિ ગેલેરી (bountiful Gallery), ઉત્સવ ગેલેરી (Utsav Gallery), શિલ્પ ગેલેરી (Sculpture Gallery) અને ગુજરાતનું ભવિષ્ય ગેલેરી (Gujarat’s Future Gallery).
આ ગેલેરીઓ દ્વારા, મ્યુઝિયમ ગુજરાતની શૌર્યગાથાઓ, સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ગુજરાતીઓનું યોગદાન, મહાગુજરાત આંદોલન અને રાજ્યની વિશિષ્ટ ઓળખના ઘડતરની ગાથા પ્રદર્શિત કરશે.
• આ મ્યુઝિયમમાં સાત વિશિષ્ટ ગેલેરીઓ હશે, જેમાં ઓરિએન્ટેશન ગેલેરી, ઓડિટોરિયમ, ગૌરવ ગેલેરી, સમૃદ્ધિ ગેલેરી (Bountiful Gallery) અને ઉત્સવ ગેલેરીનો સમાવેશ થાય છે.
• આ ગેલેરીઓમાં ગુજરાતની શૌર્યગાથાઓ, ભારતની સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ગુજરાતીઓનું યોગદાન અને મહાગુજરાત આંદોલન વિશે પ્રદર્શન કરવામાં આવશે.
• હોલોગ્રાફિક પ્રસ્તુતિઓ, અત્યાધુનિક સાધનો, મોબાઈલ એપ્લિકેશન્સ અને સ્માર્ટફોન સાથે જોડાયેલા ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રોજેક્શન્સ મુલાકાતીઓને એક અનોખો અને તલ્લીન કરી દે તેવો અનુભવ કરાવશે.
આ મ્યુઝિયમની મુખ્ય વિશેષતાઓમાંની એક તેમાં કરવામાં આવેલો અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ હશે. મુલાકાતીઓને એક ઇમર્સિવ અને વાસ્તવિક અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે હોલોગ્રાફિક પ્રેઝન્ટેશન, અત્યાધુનિક સાધનો (state-of-the-art equipment), મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ અને સ્માર્ટફોન સાથે સંકલિત ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રોજેક્શનનો વ્યાપક ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત, મુલાકાતીઓ ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી (AR) અને વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી (VR) દ્વારા સંચાલિત નવીન અનુભવો દ્વારા ગુજરાતના સમૃદ્ધ વારસાનું અન્વેષણ કરી શકશે, જે તેમની મુલાકાતને વધુ આકર્ષક અને ઇમર્સિવ બનાવશે.
મ્યુઝિયમ પ્રવાસીઓ માટે આધુનિક સુવિધાઓની શ્રેણી પણ પ્રદાન કરશે, જેમાં એર-કન્ડિશન્ડ કાફેટેરિયા, ખુલ્લી જગ્યાઓ, મુલાકાતીઓ માટે બેસવાની સુવિધા અને અને ક્લોકરૂમ સુવિધાનો સમાવેશ થાય છે.
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