આદિવાસી સંસ્કૃતિમાં નવો ઈતિહાસ : કુંડી ગામે નવો ચીલો ચાતર્યો, ઘેરૈયા નૃત્યમાં જોડાઈ મહિલાઓ
વેલવાચ સાઈધામ કુંડી ગામની મહિલાઓએ ઘેરૈયા નૃત્યમાં પુરુષ સમોવડી ભાગીદારી આપી એક નવો ચીલો ચાતર્યો છે, જુઓ ખાસ અહેવાલ...
Published : October 24, 2025 at 2:21 PM IST
વલસાડ : આજના યુગમાં મહિલાઓ દરેક ક્ષેત્રમાં પુરુષ સમોવડી બની રહી છે. પછી તે શિક્ષણ હોય, રમતગમત હોય કે કલા અને સંસ્કૃતિ. હવે આ સમાનતાનું સુંદર ઉદાહરણ આદિવાસી સંસ્કૃતિના કેન્દ્રસ્થાન એવા ઘેરૈયા નૃત્યમાં પણ જોવા મળ્યું છે. વલસાડ જિલ્લાના વેલવાચ સાઈધામ કુંડી ગામમાં પ્રથમ વખત મહિલાઓ ઘેરૈયા નૃત્યમાં સહભાગી થયા હતા.
કુંડી ગામે નવો ચીલો ચાતર્યો : ઘેરૈયા નૃત્ય આદિવાસી સમાજમાં દિવાળીના શુભ દિવસો દરમિયાન સૌથી લોકપ્રિય અને પરંપરાગત નૃત્ય તરીકે ઓળખાય છે. સામાન્ય રીતે આ નૃત્યમાં યુવકો અને પુરુષો જ ભાગ લેતા આવ્યા છે, પરંતુ આ વર્ષે વેલવાચ સાઈધામ કુંડી ગામની મહિલાઓએ આ પરંપરાગત પ્રથાને તોડી નવી શરૂઆત કરી છે. યુવક મંડળ દ્વારા ગામની આશરે 10 જેટલી મહિલાઓને ખાસ પ્રશિક્ષણ આપી ઘેરૈયા નૃત્ય માટે તૈયાર કરવામાં આવી હતી.
મહિલાઓની પુરુષ સમોવડી ભાગીદારી
દિવાળી પહેલાંના અઠવાડિયાથી મહિલાઓએ સતત મહેનતપૂર્વક તાલીમ લીધી અને હવે તે પુરુષોની બરાબરી સાથે ઉત્સાહપૂર્વક નૃત્ય કરી રહી છે. યુવક મંડળના સભ્યો જણાવે છે કે, “અમારું મુખ્ય ધ્યેય આદિવાસી સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવાનો છે, પરંતુ સાથે સાથે મહિલાઓને પણ આ પરંપરામાં સામેલ કરવાની શરૂઆત કરવી હતી. આજે અમારી મહિલાઓ મંચ પર આવી છે, તે માત્ર ગૌરવનો વિષય નથી, પરંતુ સમગ્ર આદિવાસી સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ છે.”
મહિલાઓ સાથેનું ઘેરૈયા નૃત્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર
ગામમાં દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ઘેરૈયા નૃત્યના કાર્યક્રમો રોજ યોજાઈ રહ્યા છે. મહિલાઓના જોડાણથી આ કાર્યક્રમોમાં અનોખું આકર્ષણ ઉમેરાયું છે. રોડ પરથી પસાર થતા લોકો મહિલાઓને રંગબેરંગી પહેરવેશમાં ઘેરૈયા નૃત્ય કરતા જોઈ અચંબિત થઈ જાય છે. અનેક લોકો મોબાઈલમાં વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી રહ્યા છે, જેના કારણે વેલવાચ સાંઈધામ કુંડીનું ઘેરૈયા મંડળ હવે સમગ્ર વલસાડ જિલ્લામાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની ગયું છે.
સમાજમાં મહિલા સશક્તિકરણના ઉદયનું પ્રતીક
આદિવાસી માન્યતા મુજબ દિવાળીના શુભ દિવસોમાં ઘર આંગણે ઘેરૈયા નૃત્ય કરાવવાથી ઘરમાલિકને આખું વર્ષ ધન, ધાન્ય અને સુખ-સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ માન્યતા સાથે મહિલાઓ પણ ઉત્સાહપૂર્વક નૃત્યમાં જોડાઈ રહી છે. સતત બીજા વર્ષે મહિલાઓ અને યુવતીઓનો સહભાગ વધ્યો છે, જે આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રી શક્તિના ઉદયનું પ્રતીક બની રહ્યું છે.
પ્રેરણારૂપ સાબિત થયું આ મંડળ
સ્થાનિક નાગરિકોનું કહેવું છે કે, “ઘેરૈયા નૃત્યમાં મહિલાઓની હાજરી એ અનોખું દ્રશ્ય છે. જે પ્રથા પેઢીઓથી માત્ર પુરુષો પૂરતી સીમિત હતી, તે હવે પરિવર્તનના નવા યુગમાં પ્રવેશી ગઈ છે. આ પહેલ અન્ય ગામો માટે પણ પ્રેરણારૂપ સાબિત થશે.”
વેલવાચ કુંડી ગામની આ પહેલ સાબિત કરી રહી છે કે સંસ્કૃતિમાં પરિવર્તન પણ પરંપરાનું અપમાન નથી પરંતુ સમય સાથે ચાલવાની જરૂરિયાત છે. મહિલાઓએ તેમની ઉત્સાહભેર ભાગીદારીથી માત્ર ઘેરૈયા નૃત્યને નવી ઊંચાઈ આપી નથી, પરંતુ સમગ્ર આદિવાસી સમાજમાં સમાનતાનું પ્રતિક સાબિત કરી બતાવ્યું છે.
