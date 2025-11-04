નર્મદા જિલ્લાના 562 ગામોમાં સર્વેની કામગીરી શરૂ, સાંસદ વસાવાએ કહ્યું, જલ્દી સહાય મળે તેવી અધિકારીઓને સુચના
નર્મદા જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી 70 ટકા જમીનમાં ખેતીના પાકને નુકસાનની ભિતિ સેવાઈ રહી છે. સરકારી ટીમ તરફથી સર્વેની કામગીરી શરુ કરવામાં આવી
Published : November 4, 2025 at 1:34 PM IST
નર્મદા: નર્મદા જિલ્લામાં ખરીફ ઋતુમાં અંદાજીત 93,500 હેકટર વિસ્તારમાં ડાંગર, મકાઈ, તુવેર, કપાસ, ઘાસચારો, શાકભાજી અને અન્ય પાકોનું વાવેતર થયેલું છે. તાજેતરમાં પડેલા કમોસમી વરસાદના પગલે ખેડૂતોના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે. પાક નુકશાની માટે ત્વરિત પગલા હાથ ધરી ક્ષેત્રીય કક્ષાએ 195 જેટલી સર્વે ટીમની રચના કરી, કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
કુલ 562 ગામોમાં સર્વે
જે અંતર્ગત 515 ગામો તથા વન અધિકાર પત્ર હેઠળ 47 મળી કુલ 562 ગામોમાં સર્વે હાથ ધરાયેલ છે. જે તમામ ગામોમાં સર્વે પૂર્ણ કરી આગામી એક-બે સિ દિવસમાં ટીમો દ્વારા જીલ્લામાં થયેલ પાક નુકસાનીના અંદાજો સોંપવામાં આવશે. જોકે નર્મદાના ખેડૂતોને કાયમ માટે સહાયમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે.
સાંસદ વસાવાનું નિવેદન
આ બાબતે સાંસદ મનસુખ વસાવાએ અધિકારીઓને નર્મદા અને ભરૂચના ખેડૂતોના ખેતરોમાં સર્વે થયા બાદ વહેલી તકે સહાય મળે તે માટે સૂચના આપી છે અને વિપક્ષો ખેડૂતો પર જે રાજનીતિ કરી રહ્યા છે એમને પણ સાંસદે જણાવી દીધું છે કે, રાજકીય રોટલા ન સેકતા ખેડૂતોના વ્હારે આવી એમને મદદ રૂપ થાય.
ખેડૂતોના ઉભપાકને મોટું નુકસાન
બીજી બાજુ ખેડૂતો પણ કહી રહ્યા છે કે હાલ સર્વે તો શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, તે અનુસાર યોગ્ય સહાય કરવામાં આવે. કારણ કે હાલ તમામ ખેડૂતોના ઉભપાકને મોટું નુકસાન થયું છે, અને ખેડૂતોને મોટો આર્થીક ફટકો પહોંચ્યો છે, માટે સરકાર ખેડૂતોને જે નુકસાન થયું છે, તેનું યોગ્ય વળતર મળે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.