ETV Bharat / state

નર્મદા જિલ્લાના 562 ગામોમાં સર્વેની કામગીરી શરૂ, સાંસદ વસાવાએ કહ્યું, જલ્દી સહાય મળે તેવી અધિકારીઓને સુચના

નર્મદા જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી 70 ટકા જમીનમાં ખેતીના પાકને નુકસાનની ભિતિ સેવાઈ રહી છે. સરકારી ટીમ તરફથી સર્વેની કામગીરી શરુ કરવામાં આવી

નર્મદા જિલ્લાના 562 ગામોમાં સર્વેની કામગીરી શરૂ
નર્મદા જિલ્લાના 562 ગામોમાં સર્વેની કામગીરી શરૂ (Etv Bharat Gujrat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 1:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નર્મદા: નર્મદા જિલ્લામાં ખરીફ ઋતુમાં અંદાજીત 93,500 હેકટર વિસ્તારમાં ડાંગર, મકાઈ, તુવેર, કપાસ, ઘાસચારો, શાકભાજી અને અન્ય પાકોનું વાવેતર થયેલું છે. તાજેતરમાં પડેલા કમોસમી વરસાદના પગલે ખેડૂતોના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે. પાક નુકશાની માટે ત્વરિત પગલા હાથ ધરી ક્ષેત્રીય કક્ષાએ 195 જેટલી સર્વે ટીમની રચના કરી, કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

કુલ 562 ગામોમાં સર્વે

જે અંતર્ગત 515 ગામો તથા વન અધિકાર પત્ર હેઠળ 47 મળી કુલ 562 ગામોમાં સર્વે હાથ ધરાયેલ છે. જે તમામ ગામોમાં સર્વે પૂર્ણ કરી આગામી એક-બે સિ દિવસમાં ટીમો દ્વારા જીલ્લામાં થયેલ પાક નુકસાનીના અંદાજો સોંપવામાં આવશે. જોકે નર્મદાના ખેડૂતોને કાયમ માટે સહાયમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે.

સાંસદ વસાવાનું નિવેદન

આ બાબતે સાંસદ મનસુખ વસાવાએ અધિકારીઓને નર્મદા અને ભરૂચના ખેડૂતોના ખેતરોમાં સર્વે થયા બાદ વહેલી તકે સહાય મળે તે માટે સૂચના આપી છે અને વિપક્ષો ખેડૂતો પર જે રાજનીતિ કરી રહ્યા છે એમને પણ સાંસદે જણાવી દીધું છે કે, રાજકીય રોટલા ન સેકતા ખેડૂતોના વ્હારે આવી એમને મદદ રૂપ થાય.

ખેડૂતોના ઉભપાકને મોટું નુકસાન

બીજી બાજુ ખેડૂતો પણ કહી રહ્યા છે કે હાલ સર્વે તો શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, તે અનુસાર યોગ્ય સહાય કરવામાં આવે. કારણ કે હાલ તમામ ખેડૂતોના ઉભપાકને મોટું નુકસાન થયું છે, અને ખેડૂતોને મોટો આર્થીક ફટકો પહોંચ્યો છે, માટે સરકાર ખેડૂતોને જે નુકસાન થયું છે, તેનું યોગ્ય વળતર મળે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.

  1. નર્મદા જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ઉભા પાકને મોટું નુકસાન: ખેડૂતોએ સરકાર પાસે સહાયની માગણી કરી
  2. ભરૂચ : કપાસના પાકને કમોસમી વરસાદનો માર, ધરતીપુત્રોએ કરી સહાય માટે સરકારને વિનંતી

TAGGED:

UNSEASONAL RAIN IN GUJARAT
UNSEASONAL RAIN IN NARMADA
UNSEASONAL RAIN IN BHARUCH
SURVEY WORK BEGINS IN GUJARAT
FARMERS OF GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.