ગુજરાતમાં ફરી કમોસમી વરસાદની આગાહી, 2026ના પહેલા જ દિવસે આ જિલ્લામાં વરસાદ પડશે!

ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી
ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી (Credit: AP & IMD)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 1, 2026 at 2:42 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: ગુજરાતના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. ગઈકાલે રાજકોટ સહિતના સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદ બાદ હવે આજે દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ભર શિયાળે કમોસમી વરસાદની આગાહીના કારણે ખેડૂતો ફરીથી ચિંતિત જોવા મળી રહ્યા છે.

કયા કયા જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી?
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરના પરિણામે સર્જાયેલા અપર એર સાયક્લોનિકની અસરથી દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળો પર વરસાદ વરસી શકે છે. આ જિલ્લાઓમાં સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ તથા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે બાકીના જિલ્લાઓમાં વાતાવરણ સ્વચ્છ રહી શકે છે.

કયા-કયા જિલ્લામાં પડી શકે વરસાદ?
કયા-કયા જિલ્લામાં પડી શકે વરસાદ? (IMD)

કયા શહેરમાં સૌથી ઓછું તાપમાન નોંધાયું?
ઠંડીની વાત કરીએ તો તેમાં થોડો ઘટાડો થયો છે. 31મી ડિસેમ્બરના રોજ નલિયા 12.2 ડિગ્રી સાથે રાજ્યનું સૌથી ઠંડું શહેર રહ્યું હતું, તો દાહોદ 14.2 ડિગ્રી, ડાંગ 14.5 ડિગ્રી, ભુજ 14.8 ડિગ્રી સાથે સૌથી ઠંડા રહ્યા હતા. રાજ્યના ચાર મુખ્ય શહેરોની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં ન્યૂનતમ તાપમાન 18.9 ડિગ્રી રહ્યું અને લઘુત્તમ તાપમાન 29.5 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. વડોદરામાં ન્યૂનતમ તાપમાન 19.4 અને લઘુતમ તાપમાન 29.2 ડિગ્રી, રાજકોટમાં ન્યૂનતમ તાપમાન 16.3 ડિગ્રી અને લઘુતમ તાપમાન 29.8 ડિગ્રી તો સુરતમાં લઘુતમ તાપમાન 18.6 ડિગ્રી અને ન્યૂનતમ તાપમાન 30 ડિગ્રી રહ્યું. પાટનગર ગાંધીનગરમાં ન્યૂનતમ તાપમાન 16.5 ડિગ્રી અને લઘુતમ તાપમાન 28.5 ડિગ્રી નોંધાયું હતું.

સંપાદકની પસંદ

