ગુજરાતમાં વહેલી સવારે ઠંડીના ચમકારા સાથે ડબલ ઋતુનો અનુભવ, જાણો હવામાન વિભાગની આગાહી
વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે ઠંડી જ્યારે બપોરના સમયે ગરમીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે.
Published : November 7, 2026 at 11:17 AM IST
અમદાવાદઃ રાજ્યમાં ડબલ ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે ઠંડી જ્યારે બપોરના સમયે ગરમીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. દરમિયાન હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ સુધી વાતાવરણ સૂકું રહેવાની અને વરસાદને લઈને કોઈ શક્યતા ન હોવાનું જણાવાયું છે. વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન સમગ્ર પ્રદેશમાં સૌથી ઓછું લઘુત્તમ તાપમાન 17.0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વડોદરા ખાતે નોંધાયું હતું.
અંબાલાલ પટેલે શું કહ્યું?
બીજી તરફ, હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે 10થી 14 નવેમ્બર દરમિયાન ફરી એકવાર પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર જોવા મળી શકે છે. આ સમયગાળામાં બંગાળના ઉપસાગરમાં હવામાનની હલચલ વધવાની શક્યતા છે, જેના કારણે દક્ષિણ ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. આ હવામાન પ્રણાલીની અસર મહારાષ્ટ્ર સહિત ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો સુધી પહોંચવાની શક્યતા હોવાથી માવઠાની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
IMD WEATHER ALERT | 06 NOVEMBER 2026 Isolated heavy rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 06th-10th November; Keralam & Mahe during 06th-08th November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam on 06th November. Stay alert and follow official weather updates. Stay safe! For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #WeatherAlert #Depression #HeavyRainfall #AndhraPradesh #TamilNadu #Kerala #RainAlert #WeatherUpdate #IMDAlert @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 6, 2026
નવેમ્બરના બીજા પખવાડિયામાં પણ હવામાનમાં મોટા ફેરફારના સંકેતો છે. 16 નવેમ્બરની આસપાસ બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાવાની શક્યતા છે. ત્યારબાદ 18થી 22 નવેમ્બર દરમિયાન તે વધુ મજબૂત બની વાવાઝોડાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. તેની અસરને કારણે નવા વર્ષથી દેવદિવાળી સુધી રાજ્યમાં હવામાન પલટાવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આટલું જ નહીં, ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં પણ બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. આમ, દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન અને ત્યારબાદ આ મહિનામાં એક પછી એક હવામાન પ્રણાલીઓ સક્રિય થવાની સંભાવનાને પગલે ગુજરાતમાં વાદળછાયા વાતાવરણ અને કમોસમી વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
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