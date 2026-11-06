ગુજરાત યુનિવર્સિટીની 140 જગ્યાઓની ભરતી રદ કરવાની તૈયારી! પ્રિલિમ અને મેઈન બન્ને થઈને 10 હજાર ઉમેદવારોએ આપી હતી પરીક્ષા
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં 140 જગ્યાની વહીવટી સ્ટાફ ભરતી રદ કરવાની તૈયારી, 10 હજાર ઉમેદવારોએ પરીક્ષા આપી હતી, હવે 244 જગ્યાઓ માટે નવેસરથી ભરતીની તૈયારી.
Published : November 6, 2026 at 8:45 PM IST
અમદાવાદ: એક વર્ષથી ચાલી રહેલી વહીવટી સ્ટાફની ભરતી પ્રક્રિયા છઠ્ઠા પગારપંચના વિવાદ વચ્ચે અટવાઈ છે. હવે 244 જગ્યાઓ માટે નવેસરથી ભરતી કરવાની તૈયારી છે. અગાઉ પરીક્ષા આપી ચૂકેલા ઉમેદવારોને રાહત મળશે કે નહીં તે અંગે સવાલો ઉભા થયા છે.
અમદાવાદની ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં નોકરી મેળવવાની આશા સાથે છેલ્લા એક વર્ષથી તૈયારી કરી રહેલા હજારો ઉમેદવારો માટે નિરાશાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. યુનિવર્સિટીમાં વહીવટી સ્ટાફની 140 જગ્યાઓ ભરવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી ભરતી પ્રક્રિયા હવે રદ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. આ ભરતી માટે અંદાજે 10 હજાર ઉમેદવારોએ અરજી કરી હતી અને પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા બાદ મુખ્ય પરીક્ષા પણ યોજાઈ ચૂકી છે. આમ, ઉમેદવારો ભરતીના અંતિમ તબક્કાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે જ સમગ્ર પ્રક્રિયા રદ થવાની શક્યતાએ અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે.
સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે અગાઉની ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની રાહ જોઈ રહેલા ઉમેદવારોને હવે ફરીથી નવી ભરતી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડી શકે છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા હવે 244 જગ્યાઓ માટે નવેસરથી ભરતી હાથ ધરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જો અગાઉની 140 જગ્યાઓની ભરતી રદ થાય તો પરીક્ષાની તૈયારી, સમય અને મહેનત કરનારા હજારો ઉમેદવારોનું શું થશે તે મોટો પ્રશ્ન બન્યો છે.
એક વર્ષથી ચાલી રહેલી ભરતી પ્રક્રિયા હવે રદ થશે?
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં વહીવટી સ્ટાફની 140 જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. સરકારી અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં નોકરી મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો માટે આ ભરતી મહત્ત્વપૂર્ણ હતી. મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારોએ અરજી કરી હતી અને અંદાજે 10 હજાર ઉમેદવારોએ પરીક્ષાની તૈયારી કરી હતી.
ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થયા બાદ ઉમેદવારોએ લાંબા સમય સુધી પરીક્ષાની તૈયારી કરી હતી. પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા યોજાઈ અને ત્યારબાદ મુખ્ય પરીક્ષા પણ લેવામાં આવી હતી. એટલે કે ઉમેદવારો માત્ર અરજી કરીને અટક્યા નહોતા, પરંતુ ભરતીના બે મહત્ત્વના તબક્કામાંથી પસાર થયા હતા. હવે આટલી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ ભરતી રદ કરવાની તૈયારીના અહેવાલથી ઉમેદવારોમાં અનિશ્ચિતતા ઊભી થઈ છે.
પ્રિલિમ અને મેઈન પરીક્ષા આપી, હવે ફરીથી શરૂઆત કરવી પડશે?
આ સમગ્ર મામલામાં ઉમેદવારો માટે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે પ્રિલિમ અને મેઈન પરીક્ષા આપ્યા બાદ પણ જો ભરતી રદ થાય તો તેમની મહેનતનું શું થશે? એક વર્ષથી પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારોએ સમય અને સંસાધનો ખર્ચ્યા છે. પરીક્ષાના બંને તબક્કામાં ભાગ લીધા બાદ હવે પરિણામ અથવા આગળની પ્રક્રિયાની રાહ જોતા ઉમેદવારો સામે ફરીથી નવી ભરતીની સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે.
જો 244 જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી જાહેર કરવામાં આવે તો અગાઉની ભરતીમાં ભાગ લેનારા ઉમેદવારોને આપમેળે તક મળશે કે તેમણે ફરીથી અરજી કરવી પડશે, તે અંગે હજુ સ્પષ્ટતા સામે આવી નથી. અગાઉની પરીક્ષાના પરિણામો માન્ય ગણાશે કે નહીં અને ઉમેદવારોને કોઈ ખાસ રાહત આપવામાં આવશે કે કેમ તે પણ મહત્ત્વનો મુદ્દો છે.
છઠ્ઠા પગારપંચના વિવાદને કારણે ભરતી અટવાઈ?
140 જગ્યાઓની ભરતી પ્રક્રિયા રદ કરવાની તૈયારી પાછળ છઠ્ઠા પગારપંચને લગતો વિવાદ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પગારપંચ સંબંધિત મુદ્દાને કારણે અગાઉ શરૂ કરાયેલી ભરતી પ્રક્રિયા પર અસર પડી હોવાની ચર્ચા છે. જોકે, આ વિવાદની ચોક્કસ વિગતો અને ભરતી રદ કરવા પાછળનો સત્તાવાર આધાર હજુ સ્પષ્ટ થયો નથી.
આથી ભરતી રદ કરવાનો અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે માત્ર તેની તૈયારી ચાલી રહી છે, તે અંગે ગુજરાત યુનિવર્સિટી તરફથી સત્તાવાર સ્પષ્ટતા આવવી જરૂરી છે. કારણ કે ભરતી પ્રક્રિયાના બંને તબક્કાની પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ તેને રદ કરવાનો નિર્ણય હજારો ઉમેદવારોના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલો છે.
હવે 244 જગ્યાઓ માટે નવી ભરતીની તૈયારી
અગાઉ 140 જગ્યાઓ માટે શરૂ કરાયેલી ભરતી પ્રક્રિયા રદ કરવાની તૈયારી વચ્ચે હવે ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા 244 જગ્યાઓ માટે નવેસરથી ભરતી હાથ ધરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. એટલે કે અગાઉની ભરતીની સરખામણીએ નવી પ્રક્રિયામાં જગ્યાઓની સંખ્યા વધવાની શક્યતા છે.
પરંતુ નવી ભરતી ક્યારે જાહેર થશે, કઈ જગ્યાઓનો તેમાં સમાવેશ થશે, લાયકાત અને પરીક્ષાની પ્રક્રિયા શું રહેશે તથા અગાઉની ભરતીમાં ભાગ લેનારા ઉમેદવારોને કોઈ લાભ મળશે કે નહીં તે અંગે હજુ વિગતો સ્પષ્ટ થઈ નથી.
ઉમેદવારોના મનમાં ઊભા થયા ચાર મોટા સવાલ
આ સમગ્ર ઘટનાને પગલે ભરતીની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે અનેક પ્રશ્નો ઊભા થયા છે:
- અગાઉની 140 જગ્યાઓની ભરતી સત્તાવાર રીતે રદ થશે કે નહીં?
- પ્રિલિમ અને મેઈન પરીક્ષા આપી ચૂકેલા ઉમેદવારોની પરીક્ષા અને પરિણામનું શું થશે?
- નવી 244 જગ્યાઓની ભરતીમાં અગાઉના ઉમેદવારોને કોઈ રાહત મળશે?
- નવી ભરતીની જાહેરાત અને પરીક્ષા માટે સમયમર્યાદા શું રહેશે?
હાલમાં આ તમામ મુદ્દે સત્તાવાર નિર્ણય અને સ્પષ્ટતાની રાહ જોવાઈ રહી છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ભરતી પ્રક્રિયા અંગે અંતિમ જાહેરાત થયા બાદ જ ઉમેદવારોનું ભવિષ્ય શું હશે તે સ્પષ્ટ થઈ શકશે. એક વર્ષથી તૈયારી કરી રહેલા અંદાજે 10 હજાર ઉમેદવારો માટે હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે તેમની અત્યાર સુધીની મહેનત નવી ભરતીમાં કામ લાગશે કે તેમને ફરીથી શરૂઆત કરવી પડશે.
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