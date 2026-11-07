ગુજરાત યુનિવર્સિટીને મળ્યા કાયમી કુલપતિ, ડો. પૃથુલ દેસાઈની પાંચ વર્ષ માટે નિમણૂક
સુરતની પી.ટી. સાર્વજનિક સાયન્સ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડો. પૃથુલ રમેશભાઈ દેસાઈ હવે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની કમાન સંભાળશે
Published : November 7, 2026 at 4:31 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીને આખરે કાયમી કુલપતિ મળ્યા છે. રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા નોટિફિકેશન મુજબ ડો. પૃથુલ રમેશભાઈ દેસાઈની ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તેઓ હાલ સુરતની સર પી.ટી. સાર્વજનિક સાયન્સ કોલેજમાં પ્રિન્સિપાલ તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. હવે તેઓ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ તરીકે આગામી પાંચ વર્ષ સુધી જવાબદારી સંભાળશે.
ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગે ગુજરાત પબ્લિક યુનિવર્સિટીઝ એક્ટ, 2023ની કલમ 10(4) હેઠળ આ નિમણૂક કરી છે. નોટિફિકેશન પ્રમાણે ડો. પૃથુલ દેસાઈનો કાર્યકાળ તેઓ કુલપતિ પદનો ચાર્જ સંભાળે તે તારીખથી પાંચ વર્ષનો રહેશે. જોકે, તેઓ 65 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કરે તો તે પહેલાં જ તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થશે. એટલે કે પાંચ વર્ષ અથવા 65 વર્ષની ઉંમર, બેમાંથી જે સમય પહેલાં આવે તે મુજબ તેમની નિમણૂક અમલમાં રહેશે.
અત્યાર સુધી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં HRDCના જગદીશ જોશી ઇન્ચાર્જ કુલપતિ તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. હવે કાયમી કુલપતિની નિમણૂક થતાં યુનિવર્સિટીના વહીવટી માળખામાં નવી જવાબદારીનો પ્રારંભ થશે. ડો. પૃથુલ દેસાઈ ચાર્જ સંભાળે ત્યારથી તેઓ સત્તાવાર રીતે કુલપતિ તરીકે કામગીરી શરૂ કરશે.
શિક્ષણ વિભાગના અંડર સેક્રેટરી આશિષ ચૌધરીના હસ્તાક્ષરથી આ આદેશ રાજ્યપાલના નામે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. નોટિફિકેશનની નકલ રાજ્યપાલના અગ્ર સચિવ, મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ, શિક્ષણ મંત્રી, ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓ, ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર તથા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર સહિત સંબંધિત કચેરીઓને મોકલવામાં આવી છે.
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