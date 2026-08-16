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ગુજરાત યુનિવર્સિટીને UGC ગ્રેડેડ ઓટોનોમી: 3.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પર આ નિર્ણયની કેવી થશે અસર?

અત્યાર સુધી UGCના નિયંત્રણ હેઠળ કાર્ય કરતી ગુજરાત યુનિવર્સિટીને હવે શૈક્ષણિક અને વહીવટી સ્વતંત્રતા મળી છે જેનાથી નવા કોર્સ ઝડપથી શરૂ થઈ શકશે.

3.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પર આ નિર્ણયની કેવી થશે અસર?
3.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પર આ નિર્ણયની કેવી થશે અસર? (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 4:11 PM IST

|

Updated : August 16, 2026 at 8:41 PM IST

7 Min Read
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અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અધ્યાય ઉમેરાયો છે. NAAC દ્વારા A+ ગ્રેડ (3.30 સ્કોર) મળ્યા બાદ UGCએ યુનિવર્સિટીને 'કેટેગરી-2 ગ્રેડેડ ઓટોનોમી'નો વિશેષ દરજ્જો આપ્યો છે. હવે UGCની પૂર્વ મંજૂરી વિના ગુજરાત યુનિવર્સિટી નવા શૈક્ષણિક કોર્સ શરૂ કરી શકશે, વિદેશી પ્રોફેસરોની નિમણૂક કરી શકશે અને ગ્લોબલ કેમ્પસ સ્થાપી શકશે. પરંતુ આ નિર્ણય 3.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓ માટે વરદાન બનશે કે શિક્ષણના વ્યાપારીકરણ અને ફી વધારા તરફ દોરી જશે?

ઓટોનોમીનો અર્થ: અત્યાર સુધી શું હતું અને હવે શું બદલાયું?

અત્યાર સુધી ગુજરાત યુનિવર્સિટી સામાન્ય રાજ્ય યુનિવર્સિટી તરીકે UGCના પરંપરાગત નિયંત્રણ હેઠળ કાર્ય કરતી હતી. કોઈપણ નવો કોર્સ, નવો વિભાગ કે વિશિષ્ટ રિસર્ચ સેન્ટર શરૂ કરવા માટે દર વખતે UGCની મંજૂરી લેવી પડતી હતી, જેના કારણે સમય જતો અને તાત્કાલિક નિર્ણય લઈ શકાતા ન હતા.હવે યુનિવર્સિટી UGCની માન્યતા હેઠળ જ રહેશે, પરંતુ તેને શૈક્ષણિક અને વહીવટી નિર્ણય શક્તિની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળી ગઈ છે.

હવે શું બદલાશે?
હવે શું બદલાશે? (Etv Bharat Gujarat)

વાઇસ ચાન્સેલર VS વિપક્ષી મત

આ ઓટોનોમી અંગે યુનિવર્સિટી તંત્રનો દ્રષ્ટિકોણ ઉત્સાહજનક છે, જ્યારે શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ કેટલીક ગંભીર ચિંતાઓ પણ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીને મળી UGC ગ્રેડેડ ઓટોનોમી
ગુજરાત યુનિવર્સિટીને મળી UGC ગ્રેડેડ ઓટોનોમી (Etv Bharat Gujarat)

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ જગદીશ જોષી સાથે કરેલ સવાલ-જવાબમાં UGC ગ્રેડેડ ઓટોનોમી વિશે શું કહ્યું આવો જાણીએ

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ જગદીશ જોષી સાથે કરેલ સવાલ-જવાબમાં UGC ગ્રેડેડ ઓટોનોમી વિશે શું કહ્યું, જાણો (Etv Bharat Gujarat)
  • સવાલ: UGCની મંજૂરી વગર નવા કોર્સ શરૂ કરવાની સ્વતંત્રતા મળ્યા બાદ યુનિવર્સિટીમાં કયા પ્રકારના ફેરફાર થશે? પ્રથમ રોડમેપ શું છે?

જવાબ: ગુજરાત યુનિવર્સિટી હવે વધુ સ્વાયત્ત થઈ છે. હવે સર્ટિફિકેટ, ડિપ્લોમા, ડિગ્રી, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કે રિસર્ચના પ્રોગ્રામ શરૂ કરવા માટે UGCની પૂર્વ મંજૂરીની જરૂર નથી. દુનિયાની ટોપ યુનિવર્સિટીમાં ચાલતા જ્ઞાનવર્ધક અભ્યાસક્રમો ગુજરાત સહિત ભારતભરના વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે હવે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં કરી શકશે.

vc નો રોડ-મેપ, ક્યારે શું થશે
vc નો રોડ-મેપ, ક્યારે શું થશે (Etv Bharat Gujarat)
  • સવાલ: UGCના નિયંત્રણોના કારણે માન્યતા માટે અટકેલા કોર્સ કેટલા ઝડપથી શરૂ થઈ શકશે અને તેનાથી વિદ્યાર્થીઓને ક્યારે અને કઈ રીતે સીધો ફાયદો મળશે?

જવાબ: મે-જૂનથી પ્રવેશની પ્રક્રિયા શરૂ થતી હોય છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીના તમામ 52 વિભાગના અગ્રણીઓ સાથે ચર્ચા કરીને તેમના ક્ષેત્રમાં સૌથી લોકપ્રિય અને વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દી માટે સૌથી ઉત્તમ કાર્યક્રમોને કાઉન્સિલ સહિતની પ્રક્રિયામાંથી પસાર કરીને લોન્ચ કરીશું. મોડામાં મોડા જૂન 2027થી શરૂ કરીશું. આ અભ્યાસક્રમો માટે જરૂરી તજજ્ઞ શિક્ષકોનું ચયન કરીશું, રિસોર્સ મટીરિયલ તૈયાર કરીશું અને આ કોર્સની જાહેરાત આવનારા માર્ચ કે એપ્રિલ મહિનામાં કરીશું.

સુવર્ણ તક
સુવર્ણ તક (Etv Bharat Gujarat)
  • સવાલ: UGCનું નિયંત્રણ હતું ત્યાર સુધી અભ્યાસક્રમની શૈક્ષણિક ગુણવત્તા હતી અને ફી પણ નિયંત્રણમાં રહેતી હતી. UGCનું નિયંત્રણ દૂર થયા બાદ ફીમાં કે શૈક્ષણિક ગુણવત્તામાં કોઈ ફેર પડશે?

જવાબ: ફક્ત ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોતાના કેમ્પસમાં જે કોર્સ ચલાવે છે તેના માટેની જ આ સ્વાયત્તા છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોતાની કોઈ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજને આવા કોર્સ નહીં આપે. કેમ્પસમાં જ કોર્સ ચાલવાના હોવાથી ગુણવત્તાનો કોઈ સવાલ જ નથી અને ફી પણ ખૂબ ઓછી રહેશે.

  • સવાલ: દેશ-વિદેશની યુનિવર્સિટી સાથે કેવી રીતે જોડાણ થશે કે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને કેવી રીતે ફાયદો થશે?

જવાબ: આ સ્વાયત્તા મળ્યા બાદ અધ્યાપકોની મંજૂર સંખ્યાના 20 ટકા જેટલા અધ્યાપકોને વિદેશમાંથી લેવાની સત્તા મળે છે. વિશ્વની ટોપ રેન્કિંગ યુનિવર્સિટીના અધ્યાપકોને લઈ શકીશું. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાના પણ 20 ટકા વધારે સંખ્યા લઈ શકીશું, જેમાં વિદેશના પણ હશે. એટલે વિશ્વસ્તરના અધ્યાપકો ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં જોડાશે અને વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો થશે. તેના માટેની કમિટીનું નિર્માણ થઈ ગયું છે.

  • સવાલ: બજાર અને ઇન્ડસ્ટ્રીની આજની તાત્કાલિક જરૂરિયાત મુજબ કયા સ્કીલ-બેઝ્ડ કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવશે?

જવાબ: ફાર્માસ્યુટીકલ ઇન્ડસ્ટ્રીના ચેરમેન સાથે ચર્ચા થઈ છે. તેઓ પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રી માટેની માનવબળની માગ જણાવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોટન અને કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી પણ ગુજરાતમાં વધારે પ્રમાણમાં છે. અમે જે તે ઇન્ડસ્ટ્રીના એસોસિએશન સાથે ચર્ચા કરીશું અને એવો પ્રયત્ન કરીશું કે ઇન્ડસ્ટ્રીની જરૂરિયાત મુજબનું માનવબળ પૂરું પાડીએ. અમે એવું પણ પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ કે વિદ્યાર્થી થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ જે તે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ ભણી શકે. ક્લાસરૂમ અને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ એકસાથે એક જ જગ્યાએ મળે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવી રહ્યા છીએ.

  • સવાલ: UGCના નિયંત્રણો દૂર થવાથી કેવા પડકારો આવશે અને તેના માટે તમારી શું તૈયારી છે?

જવાબ: સ્વાયત્તાની સાથે જવાબદારી પણ આવતી હોય છે. અત્યાર સુધી જે પણ અભ્યાસક્રમ હતા તે UGCના એક્સપર્ટ, તેમના નિયમો અને તેમના ધારાધોરણો અનુસાર તૈયાર થતા હતા, માટે અમે નિશ્ચિંત હતા. હવે ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોતાની રીતે આ અભ્યાસક્રમો, તેની પરીક્ષા પદ્ધતિ, ગ્રેડિંગ વગેરે આખું સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરશે. તે સૌથી મોટી જવાબદારી આવી પડશે. પરંતુ ગુજરાત યુનિવર્સિટી સક્ષમ છે. વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોને લાવવાની વાત છે ત્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધારે મજબૂત કરવું પડશે. AIને લગતા પણ ઘણા પડકારો આવશે, તેને પણ અમે પહોંચી વળવાનો પૂરતો પ્રયાસ કરીશું.

પડકારો
પડકારો (Etv Bharat Gujarat)
  • સવાલ: કેટલા વિદ્યાર્થીઓને આની અસર થશે?

જવાબ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીના 50 જેટલા વિભાગોમાંથી આશરે 25 જેટલા અભ્યાસક્રમો નવા મૂકવાની વિચારણા છે. દરેક અભ્યાસક્રમમાં આશરે 120 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા હોય તો 3000 નવા વિદ્યાર્થીઓ જોડાશે. સાથે જ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આશરે 3,50,000 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે તેમને તો લાભ મળશે જ. આવનારા સમયમાં એકથી દોઢ લાખ બીજા વિદ્યાર્થીઓ અમારી સાથે જોડાય તેવો લક્ષ્યાંક છે. યુગાન્ડામાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું કેમ્પસ ખુલવાની તૈયારી છે અને ત્યારબાદ અબુધાબીમાં પણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું કેમ્પસ ખુલશે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સિન્ડીકેટ સભ્ય મનિષ દોશી સાથે કરેલ સવાલ-જવાબમાં UGC ગ્રેડેડ ઓટોનોમી વિશે શું કહ્યું આવો જાણીએ

સવાલ: જો UGCનું નિયંત્રણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી પર ન રહે તો કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે?

જવાબ: આજદિન સુધી સોફ્ટ સ્કિલ માટે આખા રાજ્યમાં કોઈ વ્યવસ્થા નથી અને યુનિવર્સિટી વાત કરે છે ઓટોનોમીની. 55 ટકા અધ્યાપકોની જગ્યા ખાલી છે. સાયન્સ લેબોરેટરીની અંદર લેબ આસિસ્ટન્ટ અને ટ્યુટરની જગ્યા ખાલી છે. આવા સંજોગોમાં શિક્ષણના વ્યાપારીકરણ પર રોક લાગવી જોઈએ. એક તરફ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ઓટોનોમીની વાત, બીજી તરફ રાજ્ય સરકાર પબ્લિક યુનિવર્સિટી લાવીને મોનોપોલી લાવે. એક જ રાજ્યમાં એક યુનિવર્સિટી પર બે પ્રકારની વાતો થાય છે. કેન્દ્રસ્થાને વિદ્યાર્થી અને યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓ હોવા જોઈએ. પરંતુ વિદ્યાર્થી કોરાણે મુકાયો છે અને અનેક પ્રકારની વિસંગતતાઓ ઊભી થઈ છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સિન્ડીકેટ સભ્ય મનિષ દોશી સાથે કરેલ સવાલ-જવાબમાં UGC ગ્રેડેડ ઓટોનોમી વિશે શું કહ્યું? સાંભળો (Etv Bharat Gujarat)

સવાલ: ફી સ્ટ્રક્ચર અને શિક્ષણની ગુણવત્તા પર કોઈ અસર પડશે?

જવાબ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં અગાઉ આડેધડ અભ્યાસક્રમો ચાલુ કર્યા, કંપનીઓ સાથે કોલાબોરેશન કરીને વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ઊંચી ફી વસૂલી છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી છેલ્લા ઘણાં સમયથી સતત રેન્કિંગમાં નીચે પછડાતી જાય છે. નેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ રેન્કિંગ ફ્રેમવર્કના રેન્કિંગમાં પણ ડાઉન થતી જાય છે. વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક સ્તર ઊંચું હોવું જોઈએ, પરીક્ષાની પદ્ધતિ પારદર્શક હોવી જોઈએ. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં તૈયાર થતાં મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ અને રિસર્ચ સ્કોલરની ગુણવત્તા દિવસેને દિવસે ઘટી રહી છે. ફક્ત ઓટોનોમસની જાહેરાતથી કંઈ નહીં થાય.

શિક્ષણવિદની નજરે આ સ્વાયત્તાનો શું અર્થ?

"ગુજરાત યુનિવર્સિટીને સ્વાયત્તા મળી તેનાથી આમ જોવા જઈએ તો વિદ્યાર્થીઓને મોટો કોઈ ફાયદો નથી. જેમને ફાયદો લેવો હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળશે. એક પ્રકારે જેમ દીકરો મોટો થાય અને પિતા જે રીતે છૂટછાટ આપે તે પ્રકારનું છે. પહેલાં UGCનું બંધન હતું જે હવે નથી. UGCના નીતિ-નિયમો તો છે જ અને તેને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત યુનિવર્સિટીને કંઈક નવું કરવું હોય તો કરી શકશે." — એમ. એન. પટેલ, શિક્ષણવિદ

વિદ્યાર્થીઓનો દ્રષ્ટિકોણ: નવી આશાઓ અને અપેક્ષાઓ

યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ આ નિર્ણયને કારકિર્દી સુધારવાની મોટી તક તરીકે જોઈ રહ્યા છે.

વિદ્યાર્થીઓનો દ્રષ્ટિકોણ (Etv Bharat Gujarat)

“ગુજરાત યુનિવર્સિટી ઇન્ડસ્ટ્રીવાઇઝ એક્સપાન્ડ થશે, વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ નૉલેજ મળશે, અલગ અલગ દેશોમાં અમારું વિસ્તરણ થશે. વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને પણ ભારતીય કલ્ચર મુજબનો અભ્યાસક્રમ મેળવવાની તક મળશે.” — દિવાંશ પંજવાની, વિદ્યાર્થી, ગુજરાત યુનિવર્સિટી

“આ સ્વાયત્તાના કારણે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઉદારતા આવશે, વિદ્યાર્થીઓ માટે નવા અભ્યાસક્રમો આવશે જે તેમના માટે ભવિષ્યમાં ખૂબ સારું રહેશે. 20 ટકા વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ હશે, વિદેશી નિષ્ણાત શિક્ષકોનું માર્ગદર્શન અમને મળશે. લાંબા સમયથી એક જ પ્રકારના કોર્સ ચાલી રહ્યા છે તેમાં ફેરફાર થશે.” — પ્રાંજલ વાધવાની, વિદ્યાર્થિની, ગુજરાત યુનિવર્સિટી

“ગુજરાત યુનિવર્સિટીને મળેલી સ્વાયત્તાથી નવા કોર્સ ડિઝાઇન થશે, જે મને મારા પ્રવેશ સમયે જોઈતા હતા ત્યારે નહોતા. AI, ડેટા સાયન્સ, ફિનટેક, ડિજિટલ માર્કેટિંગ અને એનર્જી ક્ષેત્રે નવા કોર્સ આવી શકે છે. જેનાથી અમને ભવિષ્યમાં અમારી કારકિર્દીમાં વધુ લાભદાયી નિવડી શકે છે.” — વિહા દેસાઇ, વિદ્યાર્થિની, બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સ

“યુનિવર્સિટીને મળેલું આ સ્ટેટસ માત્ર માન્યતા નથી, પરંતુ વિકાસ તરફની મોટી સિદ્ધિ છે. એક સ્કોલર તરીકે મને ખ્યાલ છે, ઇનોવેશન અને રિસર્ચ આઉટકમ માટે નવી દિશાઓ ખુલશે.” — જ્યોતિકા પટેલ, પી.એચ.ડી સ્કોલર, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ લિન્ગ્વિસ્ટિક્સ

ઇન્ડસ્ટ્રી લિંકેજ અને પ્લેસમેન્ટ પર શું અસર પડશે?

અત્યાર સુધી પરંપરાગત સિલેબસના કારણે કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ મર્યાદિત રહેતા હતા, પરંતુ નવી ઓટોનોમીથી નીચે મુજબના ઔદ્યોગિક સુધારા થવાની અપેક્ષા છે

ઈન્ડસ્ટ્રી-રેડી યુનિવર્સિટી
ઈન્ડસ્ટ્રી-રેડી યુનિવર્સિટી (Etv Bharat Gujarat)
  • ઇન્ડસ્ટ્રી-એલાઇન્ડ સિલેબસ: ફાર્માસ્યુટિકલ, કેમિકલ, કોટન અને IT ક્ષેત્રની જરૂરિયાત મુજબ સિલેબસ તરત અપડેટ થશે, જેથી તૈયાર થયેલા ગ્રેજ્યુએટ્સને સીધી નોકરી મળી શકશે.
  • હાઇબ્રિડ લર્નિંગ: વિદ્યાર્થીઓ થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ તાલીમ સીધા જ ઉદ્યોગના પ્લાન્ટ કે ઓફિસમાં મેળવશે.
  • ગ્લોબલ કંપનીઓનું આગમન: સ્વાયત્ત દરજ્જા અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફેકલ્ટીના લીધે MNCs અને પ્રોડક્ટ-બેઝ્ડ કંપનીઓ દ્વારા કેમ્પસ હાયરિંગ વધશે.
  • સ્ટાર્ટઅપ અને ઇન્ક્યુબેશન: નવા રિસર્ચ સેન્ટર્સ અને વેન્ચર ફંડ્સ દ્વારા ઇન-હાઉસ બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે ટેકો મળશે.

મુખ્ય પડકારો અને ભવિષ્યની દિશા

ઓટોનોમીથી સંભાવનાઓ ચોક્કસ ખુલી છે, પરંતુ સફળતાનો આધાર અમલીકરણ પર રહેશે

વિદ્યાર્થીઓની અપેક્ષાઓ
વિદ્યાર્થીઓની અપેક્ષાઓ (Etv Bharat Gujarat)
  • શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ અટકાવવું: UGCના સીધા કડક ચેકિંગ વગર યુનિવર્સિટીએ પોતાની ગુણવત્તા પોતે જ જાળવવી પડશે, જેથી માત્ર કમાણી વધારવાનું સાધન ન બની જાય.
  • ખાલી જગ્યાઓ ભરવી: 55% જેટલી ખાલી પડેલી અધ્યાપકોની જગ્યાઓ અને સાયન્સ લેબ તજજ્ઞોની નિમણૂક ઝડપથી કરવી જરૂરી છે.
  • ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ: ગ્લોબલ સ્તરના પ્રોફેસરો અને 20% વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષવા માટે કેમ્પસમાં વર્લ્ડ-ક્લાસ સુવિધાઓ ઊભી કરવી પડશે.

UGCની ગ્રેડેડ ઓટોનોમી એ ગુજરાત યુનિવર્સિટી માટે ડિગ્રી સેન્ટ્રિકમાંથી સ્કિલ એન્ડ જોબ સેન્ટ્રિક સંસ્થા બનવાની સુવર્ણ તક છે. જો તંત્ર પારદર્શકતા રાખીને, ખાલી જગ્યાઓ ભરીને અને ફી નિયંત્રણમાં રાખીને આગળ વધશે, તો ગુજરાતના લાખો વિદ્યાર્થીઓને ઘરઆંગણે જ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું શિક્ષણ મળી શકશે.

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Last Updated : August 16, 2026 at 8:41 PM IST

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