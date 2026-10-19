નવરાત્રીના રંગે રંગાયું ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું પટાંગણ, મીડિયા જગતના પરિવારો સાથે પોલીસ કમિશનર પણ ગરબે ઘૂમ્યા!
ગુજરાત મીડિયા ક્લબના ઉપક્રમે ‘ભારતકુલ’ દ્વારા ત્રીજા વર્ષે યોજાયો વિશેષ રાસ-ગરબાનો કાર્યક્રમ. માતૃવંદના, શક્તિ આરાધના અને ભારતીયતાના ભાવ સાથે પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે આરતી ઉતારી.
Published : October 19, 2026 at 10:59 AM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રી એટલે માતાજીની આરાધના, શક્તિની ઉપાસના અને ગરબાના તાલે એકબીજા સાથે જોડાવાનો ઉત્સવ. આ પર્વમાં લોકો રોજિંદી વ્યસ્તતામાંથી સમય કાઢીને પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદની પળો માણે છે. આવો જ માહોલ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પટાંગણમાં જોવા મળ્યો, જ્યાં ગુજરાત મીડિયા ક્લબના ઉપક્રમે ‘ભારતકુલ’ દ્વારા વિશેષ રાસ-ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મીડિયા જગતના મિત્રો અને તેમના પરિવારજનો એકત્ર થયા હતા. આ પ્રસંગે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત પણ પોતાના પરિવાર સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને માતાજીની આરતી ઉતારી નવરાત્રીની ઉજવણીમાં સહભાગી બન્યા હતા.
આ કાર્યક્રમ માત્ર ગરબા પૂરતો સીમિત નહોતો. તેની પાછળ માતૃવંદના, માતૃભક્તિ, શક્તિ આરાધના અને ભારતીયતાના ભાવને ઉજાગર કરવાનો હેતુ હતો. ‘ભારતકુલ’ના સ્થાપક મલ્હાર દવેના જણાવ્યા મુજબ, ગુજરાત મીડિયા ક્લબ સાથે મળીને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પટાંગણમાં યોજાતું આ આયોજન સતત ત્રીજા વર્ષે યોજાયું હતું. આ વખતે કાર્યક્રમને આમંત્રિતો પૂરતો મર્યાદિત રાખવામાં આવ્યો હતો, જેથી મીડિયા અને યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા લોકો એકસાથે મળીને માતાજીની આરાધના કરી શકે અને નવરાત્રીના ઉત્સવનો આનંદ માણી શકે.
માતૃવંદના અને ભારતીયતાના ભાવ સાથે ગરબાનું આયોજન
મલ્હાર દવેએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતકુલ એક એવું ઇનિશિયેટિવ છે, જેનો મૂળ હેતુ ભાવ, રાગ અને તાલ દ્વારા ભારતીયતાની ઉજવણી કરવાનો છે. આ વર્ષે ભારતકુલના આયોજનનું ત્રીજું વર્ષ હતું અને આ પ્રસંગે માતૃવંદના, માતૃભક્તિની આરાધના તથા રાષ્ટ્રવાદના ભાવને ઉજાગર કરતા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
તેમણે જણાવ્યું કે, યુનિવર્સિટી અને મીડિયા જગત સાથે સંકળાયેલા મિત્રો એકસાથે ભેગા થાય, માતાજીની આરાધના કરે, શક્તિની ઉપાસનામાં સહભાગી બને અને ગરબાની પરંપરા સાથે જોડાય તે આ આયોજન પાછળનો મુખ્ય વિચાર છે. રોજિંદી કામગીરી અને વ્યસ્ત સમયપત્રક વચ્ચે આવા કાર્યક્રમો સૌને સાથે મળવાનો અને પરિવાર સાથે આનંદ માણવાનો અવસર આપે છે.
પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે ઉતારી આરતી
કાર્યક્રમમાં અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતની ઉપસ્થિતિ વિશેષ રહી હતી. મલ્હાર દવેના જણાવ્યા મુજબ, જ્યારે તેમને કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું ત્યારે વ્યસ્ત સમયપત્રક હોવા છતાં તેમણે આવવા અને કાર્યક્રમને સહયોગ આપવાની તૈયારી દર્શાવી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન ગેહલોતે માતાજીની આરતી ઉતારી હતી અને નવરાત્રીની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો.
પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત મીડિયા ક્લબ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ એક દિવસ માટે ભવ્ય રાસ-ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓ પોતાના પરિવાર સાથે આ પ્રસંગમાં સહભાગી થવા આવ્યા હતા.
‘મીડિયા મિત્રો પ્રજાના પ્રશ્નો તંત્ર સુધી પહોંચાડવાનું મહત્ત્વનું કામ કરે છે’
અનુપમસિંહ ગેહલોત સાતમા નોરતાના અવસરે મીડિયા મિત્રો અને તેમના પરિવારજનો માટે શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મીડિયા મિત્રો પ્રજાના પ્રશ્નોને તંત્ર સુધી પહોંચાડવાનું અને તંત્રની વાતો પ્રજા સુધી પહોંચાડવાનું મહત્ત્વનું કામ કરે છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, રોજિંદી કામગીરી વચ્ચે એક દિવસ સમય કાઢીને જ્યારે મીડિયા જગતના લોકો પોતાના પરિવાર સાથે ભેગા થઈને આનંદ માણે છે, ત્યારે તેઓ પણ આ ઉજવણીમાં સહભાગી બન્યા છે. માતાજીને પ્રાર્થના કરતાં તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે સમગ્ર મીડિયા પરિવાર સુખી, સંપન્ન અને નિરોગી રહે તથા માતાજીની કૃપા સૌના પર બની રહે.
ગરબાના માધ્યમથી જોડાણ અને ઉજવણીનો અવસર
ગુજરાતમાં નવરાત્રી માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ જ નહીં, પરંતુ સામાજિક જોડાણ અને સામૂહિક ઉજવણીનું પણ પ્રતીક છે. ગુજરાત મીડિયા ક્લબ અને ભારતકુલના આ કાર્યક્રમમાં પણ એ જ ભાવ જોવા મળ્યો હતો. મીડિયા જગતના મિત્રો અને તેમના પરિવારજનોને એકસાથે મળવાનો અવસર મળ્યો, જ્યારે માતાજીની આરતી અને ગરબાના આયોજન દ્વારા નવરાત્રીની પરંપરાને ઉજવવામાં આવી.
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