ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા સેમેસ્ટર-5 સપ્લિમેન્ટરી પરીક્ષા 2025નું ટાઈમ ટેબલ જાહેર
B.Sc., B.A. (રેગ્યુલર અને એક્સટર્નલ), B.Com. (રેગ્યુલર અને એક્સટર્નલ), B.B.A., B.C.A. અને B.A.J.M.C ના વિદ્યાર્થીઓ માટે 29 ઓક્ટોબર, 2025 (બુધવાર)થી શરૂ થશે.
Published : October 20, 2025 at 3:59 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2025માં યોજાનારી સેમેસ્ટર-5 સપ્લિમેન્ટરી (રિપીટર) પરીક્ષાઓનું વિગતવાર સમયપત્રક જાહેર કર્યું છે. આ પરીક્ષાઓ B.Sc., B.A. (રેગ્યુલર અને એક્સટર્નલ), B.Com. (રેગ્યુલર અને એક્સટર્નલ), B.B.A., B.C.A. અને B.A.J.M.C. (બેચલર ઓફ જર્નાલિઝમ એન્ડ માસ કમ્યુનિકેશન)ના વિદ્યાર્થીઓ માટે 29 ઓક્ટોબર, 2025 (બુધવાર)થી શરૂ થશે. યુનિવર્સિટીએ આ અંગેનું સત્તાવાર નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે.
પરીક્ષાનો સમય
- B.Com. સેમેસ્ટર-5: સવારે 11:30 થી બપોરે 2:00
- અન્ય તમામ કોર્સ: બપોરે 3:00 થી સાંજે 5:30
પરીક્ષાની મુખ્ય તારીખો
- B.C.A.: 3 નવેમ્બર, 2025 સુધી
- B.A.J.M.C.: 4 નવેમ્બર, 2025 સુધી
- B.Sc.: 6 નવેમ્બર, 2025 સુધી
- B.A., B.Com., B.B.A.: 7 નવેમ્બર, 2025 સુધી
પરીક્ષા કેન્દ્રો
- અમદાવાદ (કોડ 01) અને ગાંધીનગર (કોડ 43): કેન્દ્રોની વિગતો પાછળથી જાહેર થશે.
- સિલવાસા (U.T.) (કોડ 93): ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ ગવર્નમેન્ટ કૉલેજ
- B.A.J.M.C. અને B.C.A.: કેન્દ્રોની જાહેરાત પાછળથી થશે.
વિદ્યાર્થીઓ માટે સૂચનાઓ
- પ્રથમ પેપર શરૂ થવાના 15 મિનિટ પહેલાં પરીક્ષા સ્થળે હાજર રહેવું ફરજિયાત છે.
- પરીક્ષા ખંડમાં પુસ્તકો, કાગળ, હસ્તલિખિત/પ્રિન્ટેડ મટીરીયલ, પ્રોગ્રામેબલ કેલ્ક્યુલેટર, મોબાઇલ ફોન કે અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો લઈ જવા પર સખ્ત પ્રતિબંધ છે.
- સામાન્ય કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ માન્ય છે; પ્રોગ્રામેબલ કેલ્ક્યુલેટર માન્ય નથી.
- B.Sc.ના ગણિત અને B.A.ના ગણિત તથા ભૂગોળના પેપરમાં સ્ટેન્સિલનો ઉપયોગ માન્ય છે.
- પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષાઓ લેખિત પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થયા બાદ યોજાશે.
- B.A. સેમેસ્ટર-5માં કંપલ્સરી અંગ્રેજી સિવાય ભાષાના કોઈપણ વિષયમાં ઓલ્ડ કોર્સની ટ્રાયલ આપવામાં આવશે નહીં.
વિદ્યાર્થીઓને વધુ માહિતી અને પરીક્ષા કેન્દ્રોની વિગતો માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gujaratuniversity.ac.in નિયમિત તપાસવા વિનંતી છે.
