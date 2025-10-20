ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા સેમેસ્ટર-5 સપ્લિમેન્ટરી પરીક્ષા 2025નું ટાઈમ ટેબલ જાહેર

ETV Bharat / state

અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2025માં યોજાનારી સેમેસ્ટર-5 સપ્લિમેન્ટરી (રિપીટર) પરીક્ષાઓનું વિગતવાર સમયપત્રક જાહેર કર્યું છે. આ પરીક્ષાઓ B.Sc., B.A. (રેગ્યુલર અને એક્સટર્નલ), B.Com. (રેગ્યુલર અને એક્સટર્નલ), B.B.A., B.C.A. અને B.A.J.M.C. (બેચલર ઓફ જર્નાલિઝમ એન્ડ માસ કમ્યુનિકેશન)ના વિદ્યાર્થીઓ માટે 29 ઓક્ટોબર, 2025 (બુધવાર)થી શરૂ થશે. યુનિવર્સિટીએ આ અંગેનું સત્તાવાર નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે.

પરીક્ષાનો સમય

  • B.Com. સેમેસ્ટર-5: સવારે 11:30 થી બપોરે 2:00
  • અન્ય તમામ કોર્સ: બપોરે 3:00 થી સાંજે 5:30

પરીક્ષાની મુખ્ય તારીખો

  • B.C.A.: 3 નવેમ્બર, 2025 સુધી
  • B.A.J.M.C.: 4 નવેમ્બર, 2025 સુધી
  • B.Sc.: 6 નવેમ્બર, 2025 સુધી
  • B.A., B.Com., B.B.A.: 7 નવેમ્બર, 2025 સુધી

પરીક્ષા કેન્દ્રો

  • અમદાવાદ (કોડ 01) અને ગાંધીનગર (કોડ 43): કેન્દ્રોની વિગતો પાછળથી જાહેર થશે.
  • સિલવાસા (U.T.) (કોડ 93): ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ ગવર્નમેન્ટ કૉલેજ
  • B.A.J.M.C. અને B.C.A.: કેન્દ્રોની જાહેરાત પાછળથી થશે.

વિદ્યાર્થીઓ માટે સૂચનાઓ

  • પ્રથમ પેપર શરૂ થવાના 15 મિનિટ પહેલાં પરીક્ષા સ્થળે હાજર રહેવું ફરજિયાત છે.
  • પરીક્ષા ખંડમાં પુસ્તકો, કાગળ, હસ્તલિખિત/પ્રિન્ટેડ મટીરીયલ, પ્રોગ્રામેબલ કેલ્ક્યુલેટર, મોબાઇલ ફોન કે અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો લઈ જવા પર સખ્ત પ્રતિબંધ છે.
  • સામાન્ય કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ માન્ય છે; પ્રોગ્રામેબલ કેલ્ક્યુલેટર માન્ય નથી.
  • B.Sc.ના ગણિત અને B.A.ના ગણિત તથા ભૂગોળના પેપરમાં સ્ટેન્સિલનો ઉપયોગ માન્ય છે.
  • પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષાઓ લેખિત પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થયા બાદ યોજાશે.
  • B.A. સેમેસ્ટર-5માં કંપલ્સરી અંગ્રેજી સિવાય ભાષાના કોઈપણ વિષયમાં ઓલ્ડ કોર્સની ટ્રાયલ આપવામાં આવશે નહીં.

વિદ્યાર્થીઓને વધુ માહિતી અને પરીક્ષા કેન્દ્રોની વિગતો માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gujaratuniversity.ac.in નિયમિત તપાસવા વિનંતી છે.

