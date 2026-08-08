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ગુજરાત યુનિવર્સિટી: પૂર્વ કુલપતિના કાર્યકાળની કથિત અનિયમિત નિમણૂકો અંગે તપાસ, 10 અધિકારી-કર્મચારીઓ સસ્પેન્ડ

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પૂર્વ કુલપતિ ડૉ. નીરજા ગુપ્તાના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલી કથિત અનિયમિત નિમણૂકોનો મુદ્દો હવે મોટા વિવાદમાં ફેરવાયો છે.

વિરોધ દરમિયાન ABVPના કાર્યકરો
વિરોધ દરમિયાન ABVPના કાર્યકરો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 11:47 AM IST

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અમદાવાદ: ABVPના ₹10-15 કરોડના નુકસાનના આક્ષેપ વચ્ચે યુનિવર્સિટીની કાર્યવાહી; ડૉ. જગદીશ જોશીએ કહ્યું UGC અને રાજ્ય સરકારના ધારાધોરણો મુજબ લાયકાત-પગાર હતા કે નહીં તેની તપાસ ચાલી રહી છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પૂર્વ કુલપતિ ડૉ. નીરજા ગુપ્તાના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલી કથિત અનિયમિત નિમણૂકોનો મુદ્દો હવે મોટા વિવાદમાં ફેરવાયો છે. એક તરફ યુનિવર્સિટીએ પૂર્વ કુલપતિ દ્વારા ભરતી કરાયેલા 10 અધિકારી-કર્મચારીઓને એકસાથે સસ્પેન્ડ કર્યા છે, તો બીજી તરફ ABVPએ યુનિવર્સિટી પરિસરમાં ઉગ્ર વિરોધ કરી વિદ્યાર્થીઓના નાણાંના ઉપયોગ અને કરોડોના નુકસાનના આક્ષેપો કર્યા છે. જોકે આક્ષેપો વચ્ચે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ કુલપતિ ડૉ. જગદીશ જોશીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હાલ તપાસ ચાલી રહી છે અને આગામી 10 દિવસમાં તપાસ કમિટીનો રિપોર્ટ આવી શકે છે. નિયમ વિરુદ્ધ પદ સોંપાયું હશે તો ટર્મિનેશન અને વધુ પગાર ચૂકવાયો હશે તો રિકવરી કરવામાં આવશે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી: પૂર્વ કુલપતિના કાર્યકાળની કથિત અનિયમિત નિમણૂકો અંગે તપાસ, 10 અધિકારી-કર્મચારીઓ સસ્પેન્ડ (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ કુલપતિ ડૉ. જગદીશ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો ચાર્જ લીધો ત્યારે કેટલીક ફરિયાદો મળી હતી. યુનિવર્સિટીમાં કેટલીક નિમણૂકોમાં અનિયમિતતા છે તેવી ફરિયાદો મળતાં તપાસ કમિટી બનાવવામાં આવી હતી અને કમિટીએ કામગીરી પણ શરૂ કરી દીધી છે. આજે કમિટી દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવી હતી કે જ્યાં સુધી તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી જે લોકો સામે આક્ષેપ થયા છે તેમને નિષ્પક્ષ તપાસ ન થાય ત્યાં સુધી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે. તે મુજબ ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા 10 લોકોને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

વધુમાં ડૉ. જગદીશ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, તપાસ કમિટીનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સત્તા મંડળ દ્વારા નિષ્પક્ષ રીતે નિર્ણય લેવામાં આવશે. UGC અને રાજ્ય સરકારના ધારાધોરણો વિરુદ્ધ નિમણૂકો કરવામાં આવી હોવાનો તેમજ પગાર પણ UGC અને રાજ્ય સરકારના નિયમો વિરુદ્ધ આપવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ થયો હતો. આ બે બાબતોને લઈને કમિટી દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આગામી 10 દિવસમાં કમિટી સમગ્ર રિપોર્ટ આપશે.

સામાન્ય રીતે પોસ્ટ પ્રમાણે વધુ પગાર ચૂકવવામાં આવ્યો હોય તેવું ધ્યાને આવ્યું છે. તેથી પોસ્ટ પ્રમાણે કેટલો પગાર હોવો જોઈએ અને કેટલો વધુ ચૂકવવામાં આવ્યો છે તે કમિટી તપાસી રહી છે. જો નિયમ વિરુદ્ધ પદ સોંપવામાં આવ્યું હશે તો તેમને ટર્મિનેટ કરવામાં આવશે અને જો વધુ પગાર ચૂકવવામાં આવ્યો હશે તો રિપોર્ટ બાદ તેની રિકવરી કરવામાં આવશે.

બીજી તરફ આ મુદ્દે 7 ઓગસ્ટે ABVPના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે એકત્ર થયા હતા અને ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો. ABVP દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે પૂર્વ કુલપતિ ડૉ. નીરજા ગુપ્તાના કાર્યકાળ દરમિયાન યોગ્ય ભરતી પ્રક્રિયા અને ધારાધોરણો વિના પોતાના માનીતા લોકોને મહત્વના પદો પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને નિયમ વિરુદ્ધ મોટા પગાર ચૂકવવામાં આવ્યા હતા.

₹40 હજારથી ₹5 લાખ સુધીના પગારના આક્ષેપ

ABVPના આક્ષેપ મુજબ કેટલાક અધિકારી-કર્મચારીઓનો પ્રતિ મહિને પગાર ₹40 હજારથી લઈને ₹5 લાખ સુધીનો હતો. વિદ્યાર્થીઓની ફીના નાણાંમાંથી આ પ્રકારના પગાર ચૂકવવામાં આવ્યા હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. ABVPએ યુનિવર્સિટીને આશરે ₹11 કરોડનું નુકસાન થયું હોવાનો આક્ષેપ કરી જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી.

ABVP: ₹5-5 લાખ સુધીના પગાર અને UGC ગાઈડલાઈનના ઉલ્લંઘનનો આક્ષેપ

ABVP મંત્રી ધ્રુમિલ લખાણીએ જણાવ્યું કે, ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં UGCની ગાઈડલાઈનનું ઉલ્લંઘન કરીને બિનલાયકાત ધરાવતી વ્યક્તિઓને પ્રોફેસર અને ડિરેક્ટર તરીકે નીમી ₹5-5 લાખ સુધીનો મોટો પગાર ચૂકવવામાં આવતો હતો. વિદ્યાર્થીઓના ‘સ્ટુડન્ટ વેલફેર ફંડ’માંથી આ નાણાં વપરાતા હોવાથી ABVP દ્વારા યુનિવર્સિટી તંત્રનો ઉગ્ર વિરોધ અને ઘેરાવ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વિરોધના પરિણામે યુનિવર્સિટી દ્વારા 10 બિનલાયકાત ધરાવતા પ્રોફેસરોને સસ્પેન્ડ કરવાનો અને ખાસ કમિટી બનાવીને તેમના ખિસ્સામાં ગયેલા વિદ્યાર્થીઓના નાણાંની રિકવરી કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ સફળતાને તેમણે યુનિવર્સિટીના તમામ વિદ્યાર્થીઓની જીત ગણાવી હતી અને ભવિષ્યમાં પણ વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો માટે ABVP હંમેશા સાથે રહેશે તેવી ખાતરી આપી હતી.

કુલપતિની ઓફિસમાં ધરણાં, નાટક દ્વારા વિરોધ

વિરોધ દરમિયાન ABVPના કાર્યકરોએ નાટ્યાત્મક રીતે સમગ્ર મુદ્દો રજૂ કર્યો હતો. એક વિદ્યાર્થિનીએ પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તાની ભૂમિકા ભજવી હતી, જ્યારે અન્ય કાર્યકર્તાઓએ પાવન પંડિત સહિતના ખોટી રીતે ડિરેક્ટર બન્યા હોવાની રજૂઆત કરી હતી. વિદ્યાર્થીઓની ફીનો ઉપયોગ પૂર્વ કુલપતિએ પોતાના મળતિયાઓને સેટ કરવા માટે કર્યો હોવાના આક્ષેપ સાથે નાટક રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

ABVPના કાર્યકરોએ ઇન્ચાર્જ કુલપતિની ઓફિસ બહાર સુટકેસ ભરીને નકલી નોટો લાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ઇન્ચાર્જ કુલપતિ પર નકલી નોટોનો વરસાદ કરી કડક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી હતી. સાંજ સુધીમાં કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે વિદ્યાર્થીઓ કુલપતિની ઓફિસમાં ધરણા પર પણ બેઠા હતા.

કોંગ્રેસનો ₹10થી ₹15 કરોડના નુકસાનનો આક્ષેપ

આ સમગ્ર મુદ્દે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ડૉ. મનીષ દોશીએ પણ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે એપ્રિલ 2025માં NSUI અને યુથ કોંગ્રેસે તત્કાલીન કુલપતિ નીરજા ગુપ્તા સમક્ષ ઉગ્ર આંદોલન કર્યું હતું, કારણ કે કોઈ પણ યોગ્ય ભરતી પ્રક્રિયા, અરજીઓ કે ધારાધોરણો વિના ઓળખીતાઓને મોટા પગારે ગોઠવી દેવામાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓની ફીના પૈસામાંથી ઊંચા પગારો ચૂકવીને યુનિવર્સિટીની તિજોરીને આશરે ₹10થી ₹15 કરોડનું મોટું નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું છે. આથી સત્તાનો દુરુપયોગ કરનાર તત્કાલીન કુલપતિ અને ખોટા નિર્ણયોમાં મદદ કરનાર તમામ જવાબદારો સામે તાત્કાલિક કાયદેસરની ફરિયાદ દાખલ થવી જોઈએ તથા યુનિવર્સિટીને થયેલા નુકસાનની નાણાકીય રિકવરી પણ તેમની પાસેથી જ કરવામાં આવે તેવી માંગ તેમણે કરી છે.

હાલ સમગ્ર મામલો તપાસ કમિટીના રિપોર્ટ પર અટકેલો છે. ઇન્ચાર્જ કુલપતિ ડૉ. જગદીશ જોશીના જણાવ્યા મુજબ આગામી 10 દિવસમાં કમિટી પોતાનો રિપોર્ટ આપી શકે છે. ત્યારબાદ UGC અને રાજ્ય સરકારના નિયમો મુજબ લાયકાત, પદ અને પગારની તપાસના આધારે આગળની કાર્યવાહી થશે. એટલે હાલના સસ્પેન્શન બાદ હવે નજર તપાસ કમિટીના રિપોર્ટ પર છે—રિપોર્ટમાં શું બહાર આવે છે તેના આધારે આ 10 લોકો સામે ટર્મિનેશન અને પગારની રિકવરી સહિતની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

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