ગુજરાતમાં UCC અમલીકરણ તરફ મોટું ડગલું, જસ્ટિસ રંજના દેસાઈ સમિતિએ મુખ્યમંત્રીને સોંપ્યો ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ
રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓની મુલાકાત અને નાગરિકો સાથેના જનસંપર્ક બાદ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે આ ડ્રાફ્ટ અહેવાલ.
Published : March 17, 2026 at 2:17 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં સમાન નાગરિક સંહિતા (Uniform Civil Code - UCC) ના અમલીકરણની દિશામાં રાજ્ય સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ કદમ ઉઠાવ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં રચાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિએ મંગળવારે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને આ અંગેનો આખરી ડ્રાફ્ટ અહેવાલ સોંપ્યો હતો.
આ સમિતિએ રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓની મુલાકાત લીધી હતી અને જનસંપર્ક દ્વારા લોકોના મંતવ્યો અને અભિપ્રાયો એકત્રિત કર્યા હતા. ઝીણવટભર્યા અભ્યાસ અને ચર્ચા-વિચારણા બાદ તૈયાર કરવામાં આવેલા આ અહેવાલના ત્રણ વોલ્યુમ મુખ્યમંત્રીને સુપ્રત કરવામાં આવ્યા છે.
શું છે અહેવાલની મુખ્ય બાબતો?
મુખ્યમંત્રી સમક્ષ કરવામાં આવેલા પ્રેઝન્ટેશનમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, આ ડ્રાફ્ટ અહેવાલમાં લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસાગત મિલકત અને દત્તક લેવાની પ્રક્રિયા જેવા વિષયો પર તમામ ધર્મો અને સમુદાયો માટે સમાન કાયદાકીય માળખું સૂચવવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસ્તાવિત કાયદામાં ખાસ કરીને મહિલાઓના સમાન અધિકારો અને તેમની સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. સાથે જ ગુજરાતની ભૌગોલિક અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતાનો પણ અહેવાલમાં ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો છે.
આ સમિતિમાં જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ ઉપરાંત નિવૃત્ત IAS સી.એલ. મીણા, વરિષ્ઠ એડવોકેટ આર.સી. કોડેકર, ભૂતપૂર્વ કુલપતિ ડૉ. દક્ષેશ ઠાકર અને સામાજિક કાર્યકર ગીતા શ્રોફનો સમાવેશ થાય છે. અહેવાલ સુપરત કરતી વખતે મુખ્ય સચિવ એમ.કે. દાસ અને રાજ્યના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ અહેવાલ રાજ્યમાં સામાજિક સમાનતા લાવવા માટેનું એક મોટું માધ્યમ બની રહેશે.
