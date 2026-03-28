'ગુજરાત UCC 2026 બિલ મહિલાઓને મજબૂત કાયદાકીય રક્ષણ પૂરું પાડશે': CM ભુપેન્દ્ર પટેલ

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું કે, UCC 2026 બિલ ફક્ત કાયદાકીય સુધારા નથી પરંતુ સમાનતા, ન્યાય અને રાષ્ટ્રીય એકતા તરફ એક પગલું છે.

CM ભુપેન્દ્ર પટેલ (ANI)
By ANI

Published : March 28, 2026 at 2:06 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાએ તાજેતરમાં ગુજરાત યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (UCC) બિલ 2026 પસાર કર્યું, જેનો ઉદ્દેશ્ય તમામ સમુદાયોની મહિલાઓને મજબૂત કાયદાકીય રક્ષણ અને સમાનતા પ્રદાન કરવાનો છે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય અનુસાર, આ બિલ લગ્ન, છૂટાછેડા, લિવ ઇન રિલેશનશિપ, ભરણપોષણ અને વારસો જેવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોને આવરી લે છે, અને તેનો હેતુ મહિલાઓ માટે સમાન અધિકારો અને કાયદાકીય રક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે બિલ રજૂ કરતી વખતે કહ્યું કે આ પગલું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના "એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત" (એક ભારત, મહાન ભારત) ના વિઝનને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે ભાર મૂકે છે કે દેશની એકતા અને વિકાસ માટે સમાન કાયદાઓ આવશ્યક છે.

લગ્ન નોંધણી જરૂરી:

હવેથી લગ્નની નોંધણી 60 દિવસની અંદર કરાવવી આવશ્યક છે. આમ કરવામાં નિષ્ફળતા પર ₹10,000 સુધીનો દંડ થશે. બળજબરી અથવા છેતરપિંડીથી થતા લગ્નોના કેસમાં 7 વર્ષ સુધીની જેલ થઈ શકે છે.

છૂટાછેડાના નિયમો:

ફક્ત કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા છૂટાછેડા માન્ય રહેશે. બહારના છૂટાછેડા મેળવવાથી 3 વર્ષ સુધીની જેલ થઈ શકે છે. મહિલાઓને કોઈપણ શરતો વિના ફરીથી લગ્ન કરવાનો અધિકાર હશે.

સમાન ભરણપોષણ અને વારસાગત અધિકારો:

આ કાયદો તમામ ધર્મોની મહિલાઓ માટે સમાન ભરણપોષણના અધિકારો સુનિશ્ચિત કરે છે. પુત્રો અને પુત્રીઓને સમાન વારસાગત અધિકારો હશે, જે લિંગ સમાનતા અને નાણાકીય સુરક્ષાને પ્રોત્સાહન આપશે.

લિવ ઇન સંબંધોનું નિયમન:

લિવ ઇન સંબંધોની નોંધણી ફરજિયાત રહેશે. નોંધણી કરવામાં નિષ્ફળતા પર 3 મહિના સુધીની જેલ અથવા ₹10,000 દંડ થઈ શકે છે. આવા સંબંધોમાં રહેતી મહિલાઓને ભરણપોષણનો અધિકાર હશે, અને આ સંબંધોથી જન્મેલા બાળકોને કાનૂની માન્યતા અને રક્ષણ મળશે.

મહિલા અધિકારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત

આ બિલ લાંબા સમયથી ચાલી આવતી અસમાનતાઓને સંબોધે છે અને જીવનના તમામ તબક્કામાં મહિલાઓના ગૌરવ અને અધિકારોને મજબૂત બનાવે છે. તે ધર્મ કે જાતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના મહિલાઓ માટે કાનૂની રક્ષણ સુનિશ્ચિત કરે છે.

કાનૂની અને વૈશ્વિક માળખું

આ બિલ બંધારણના અનુચ્છેદ 44 પર આધારિત છે, જે સમાન નાગરિક સંહિતાને પ્રોત્સાહન આપે છે. તે સુપ્રીમ કોર્ટના વિવિધ નિર્ણયો અને લગ્ન, છૂટાછેડા અને વારસા સંબંધિત હાલના ભારતીય કાયદાઓને પણ ધ્યાનમાં લે છે.ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીએ એક વ્યાપક માળખું વિકસાવવા માટે ભારત, ઉત્તરાખંડના યુસીસી અને ફ્રાન્સ, જર્મની, તુર્કી, નેપાળ અને અઝરબૈજાન સહિત અનેક દેશોના કાયદાઓનો અભ્યાસ કર્યો.

મહિલાઓને ગૌરવ આપવું

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું કે, આ બિલ ફક્ત કાનૂની સુધારા નથી પરંતુ સમાનતા, ન્યાય અને રાષ્ટ્રીય એકતા તરફ એક પગલું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેઓ ધાર્મિક પ્રથાઓમાં દખલ કરશે નહીં પરંતુ ફક્ત નાગરિક કાનૂની બાબતોનું નિયમન કરશે.

