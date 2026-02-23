બિન હથિયારી PSIનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર, યાદીમાં આ રીતે ચકાસો તમારું નામ
જાહેરાત ક્રમાંક GPRB/202324/1 અંતર્ગત બિન હથિયારી PSIનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ (હંગામી પસંદગી યાદી) તા. 23 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : February 23, 2026 at 9:55 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) ની ભરતી પ્રક્રિયામાં મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જાહેરાત ક્રમાંક GPRB/202324/1 અંતર્ગત બિન હથિયારી PSIનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ (હંગામી પસંદગી યાદી) તા. 23 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
ગત 13 એપ્રિલ, 2025ના રોજ યોજાયેલી લેખિત પરીક્ષામાં કુલ 1,02,935 ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હતો. આ ભરતી માટે કુલ 472 જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી હતી. પરીક્ષા પછીની પ્રક્રિયામાં પેપર-1 (ભાગ A અને B)માં ક્વોલિફાઈ કરેલા અને પેપર-2માં હાજર રહેલા કુલ 49,269 ઉમેદવારોના ગુણો જાહેર કરાયા હતા.
આજે જાહેર કરાયેલ પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટમાં 472 ઉમેદવારોને પસંદગી માટે પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે, જ્યારે 95 ઉમેદવારોને પ્રતિક્ષા યાદી (Waiting List)માં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ યાદી પ્રોવિઝનલ છે અને તેમાં કોઈપણ પ્રકારની ફરિયાદ અથવા ચકાસણી બાદ ફેરફાર થઈ શકે છે.
આ ભરતી પ્રક્રિયા ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં બિન હથિયારી PSI તરીકે જોડાવા માટેની મહત્વની પગલું છે. પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને આગળના તબક્કાઓ જેમ કે દસ્તાવેજ ચકાસણી, તબીબી પરીક્ષા વગેરેમાંથી પસાર થવું પડશે.
નામ કેવી રીતે ચકાસવું?
ઉમેદવારો પોતાનું નામ, રોલ નંબર અથવા અન્ય વિગતો ચકાસવા માટે ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટ gprb.gujarat.gov.in પર જઈ શકે છે. હોમપેજ પર "Latest Announcement" અથવા "Result" સેક્શનમાં જઈને જાહેરાત ક્રમાંક GPRB/202324/1 અંતર્ગત પ્રોવિઝનલ સિલેક્શન લિસ્ટ અને વેઈટિંગ લિસ્ટની PDF ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. ત્યાંથી સીધી લિંક પણ ઉપલબ્ધ છે.
ભરતી સંબંધિત વધુ વિગતો, કટ-ઓફ માર્ક્સ (જો જાહેર થયા હોય) અને અપડેટ્સ માટે નિયમિતપણે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે. ઉમેદવારોને સલાહ છે કે કોઈપણ અફવાઓથી દૂર રહીને માત્ર સત્તાવાર સોર્સ પરથી જ માહિતી મેળવે.
આ પણ વાંચો: