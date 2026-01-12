રાજ્ય સરકારે TRB જવાનોના પગારમાં વધારાની કરી જાહેરાત, હવે દૈનિક કેટલું વેતન મળશે?
નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને આ અંગેની જાણકારી આપી હતી.
Published : January 12, 2026 at 9:25 PM IST|
Updated : January 12, 2026 at 9:35 PM IST
ગાંધીનગર: ઉત્તરાયણના તહેવાર પહેલા રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના TRB જવાનોના પગારમાં વધારો કરાયો છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને આ અંગેની જાણકારી આપી હતી. છેલ્લા લાંબા સમયથી રાજ્યના TRB જવાનો તેમનું દૈનિક ભથ્થું વધારવા માટે માંગણી કરી રહ્યા હતા. ત્યારે આખરે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 2026ના વર્ષમાં તેમની રજૂઆતને ધ્યાને લઈને તેમને લાભ કરતો મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
ગૃહ વિભાગના વર્ષ 2018 ના ઠરાવ મુજબ અત્યાર સુધી ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનોને પ્રતિદિન રૂ.300 ચૂકવવામાં આવતા હતા. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ વેતન વધારીને હવે પ્રતિદિન રૂ.450 કરવામાં આવ્યું છે. આ નિર્ણયનો સીધો લાભ રાજ્યના અંદાજે 10,000 થી વધુ ટી.આર.બી. જવાનો અને તેમના પરિવારને મળશે.
કેટલો પગાર વધશે?
હર્ષ સંઘવીએ X પર કરેલી પોસ્ટમાં જણાવ્યા મુજબ, ટ્રાફિક બ્રિગેટ જવાનોનું દૈનિક માનદ વેતન વધારીને 450 રૂપિયા કરવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં TRB જવાનોને દૈનિક રૂ.300નું વેતન મળતું હતું. નવો વેતન વધારો આજથી જ અમલી બનશે તેમ પણ પોસ્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી 10,000થી વધુ TRB જવાનોને પરિવારને સીધો લાભ મળશે.
રાજ્યના TRB જવાનો માટે એક સંવેદનશીલ અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) January 12, 2026
મુખ્યમંત્રી શ્રી @Bhupendrapbjp ના દિશાનિર્દેશ હેઠળ ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોનું દૈનિક માનદ વેતન રૂ.300 માંથી વધારીને હવે રૂ.450 કરવામાં આવ્યું છે, જે આજથી અમલી બનશે.
આ નિર્ણયથી 10,000થી વધુ TRB પરિવારોને સીધો લાભ મળશે.
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું છે કે, રાજ્યના માર્ગો પર ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન માટે ખરા સૈનિક તરીકેની ભૂમિકામાં ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનો છે. કાળઝાળ ગરમી હોય કે મુશળધાર વરસાદ, જનતાની સુરક્ષા અને સુવિધા માટે રસ્તા પર અવિરત ફરજ બજાવતા આ જવાનોના પરિશ્રમની રાજ્ય સરકાર સદાય કદર કરે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યના મોટા શહેરો જેવા કે સુરત, રાજકોટ અને વડોદરામાં ટ્રાફિક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા શરૂ થયેલી ટ્રાફિક બ્રિગેડ વ્યવસ્થા આજે સમગ્ર રાજ્યમાં કાર્યરત છે. ટ્રાફિક નિયમનમાં પોલીસને પૂરક બનતા આ જવાનોના કાર્યક્ષેત્રને ધ્યાને રાખીને રાજ્ય સરકારે તેમના માનદ વેતનમાં વધારો કરવા નિર્ણય લીધો છે.