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રાજ્ય સરકારના ગુજરાત ટુરિઝમ વિભાગમાં સીધી ભરતી, ગાંધીનગરમાં વોક-ઈન ઇન્ટરવ્યુ

Ethos HR દ્વારા ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ માટે વિવિધ પોસ્ટ પર આઉટસોર્સ ભરતી જાહેર, ટેકનિકલ પોસ્ટ માટે 7 અને એડમિન પોસ્ટ માટે 8 સપ્ટેમ્બરે ગાંધીનગરમાં ઇન્ટરવ્યુ.

ગાંધીનગરમાં વોક-ઈન ઇન્ટરવ્યુ
ગાંધીનગરમાં વોક-ઈન ઇન્ટરવ્યુ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 9:17 PM IST

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હૈદરાબાદ: ગુજરાતના યુવાનો માટે નોકરીની એક મોટી તક સામે આવી છે. Ethos HR Management & Projects Limited દ્વારા Walk-in Interview 2026 નું નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ ભરતી સંપૂર્ણપણે આઉટસોર્સ ધોરણે કરવામાં આવશે. પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને ગુજરાત સરકારના ઉપક્રમ એવા Tourism Corporation of Gujarat Limited - ગુજરાત પ્રવાસન નિગમમાં પ્રતિનિયુક્તિ પર મૂકવામાં આવશે. જે યુવાનો ગુજરાતના પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં કામ કરવા ઈચ્છે છે, તેમના માટે આ એક ઉત્તમ તક છે.

આ ભરતી અંગેની મુખ્ય વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતીનું નામ Walk-in-Interview Notification-2026 છે. ભરતી કરનારી સંસ્થા Ethos HR Management & Projects Limited છે અને નિમણૂક ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ, ગાંધીનગર ખાતે આપવામાં આવશે. આ ભરતીમાં ટેકનિકલ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એમ બંને પ્રકારની વિવિધ જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને બોલાવવામાં આવ્યા છે. નોકરીનો પ્રકાર સંપૂર્ણપણે આઉટસોર્સ રહેશે અને નોકરીનું સ્થળ ગાંધીનગર, ગુજરાત રહેશે.

સીધા ઈન્ટરવ્યૂમાં આવો
સીધા ઈન્ટરવ્યૂમાં આવો (Etv Bharat Gujarat)

ઇન્ટરવ્યુની તારીખો પણ નક્કી કરવામાં આવી છે. ટેકનિકલ પોસ્ટ માટે વોક-ઈન ઇન્ટરવ્યુ 07/09/2026 ના રોજ યોજાશે, જ્યારે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પોસ્ટ માટે 08/09/2026 ના રોજ ઇન્ટરવ્યુ યોજાશે. બંને દિવસે રજીસ્ટ્રેશનનો સમય સવારે 09:30 થી 11:30 સુધીનો રહેશે. આ સમય દરમિયાન રજીસ્ટ્રેશન કરવું ફરજિયાત છે. રજીસ્ટ્રેશન કર્યા વગર કોઈપણ ઉમેદવારને ઇન્ટરવ્યુમાં બેસવા દેવામાં આવશે નહીં. આ ભરતી અંગેની વધુ માહિતી ethosindia.com અને gujarattourism.com પર ઉપલબ્ધ છે.

ઈન્ટરવ્યૂની તારીખ અને સમય
ઈન્ટરવ્યૂની તારીખ અને સમય (Etv Bharat Gujarat)

ખાલી જગ્યાઓની વાત કરીએ તો, નોટિફિકેશનમાં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતીની વાત કરવામાં આવી છે. ટેકનિકલ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પોસ્ટ માટે કુલ કેટલી જગ્યાઓ છે તેની ચોક્કસ સંખ્યા હાલના ટૂંકા નોટિફિકેશનમાં આપવામાં આવી નથી. ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર થયેલી વિગતવાર જાહેરાતમાં જગ્યાઓની સંપૂર્ણ માહિતી તપાસવી જરૂરી છે.

કઈ પોસ્ટ માટે કોણ કરી શકશે અરજી?
કઈ પોસ્ટ માટે કોણ કરી શકશે અરજી? (Etv Bharat Gujarat)

શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો, દરેક પોસ્ટ માટે અલગ-અલગ લાયકાત નક્કી કરવામાં આવી છે. ટેકનિકલ પોસ્ટ માટે ટેકનિકલ ડિગ્રી કે ડિપ્લોમા અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પોસ્ટ માટે ગ્રેજ્યુએશન કે તેને લગતી લાયકાત માંગવામાં આવી હોઈ શકે છે. આ સાથે અનુભવ પણ માંગવામાં આવ્યો છે. ઉમેદવારોએ ઇન્ટરવ્યુમાં જતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાતમાં પોતાની પોસ્ટ પ્રમાણે લાયકાત અને અનુભવની વિગતો ચોક્કસ તપાસી લેવી.

ઉંમર મર્યાદા અંગે હાલના નોટિફિકેશનમાં કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી આપવામાં આવી નથી. ઉંમરને લગતા નિયમો માટે ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી.

એપ્લિકેશન ફી અંગે પણ આ ટૂંકા નોટિફિકેશનમાં કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. સામાન્ય રીતે વોક-ઈન ઇન્ટરવ્યુમાં કોઈ ફી હોતી નથી, પરંતુ ખાતરી કરવા માટે ઉમેદવારોએ સંપૂર્ણ જાહેરાત વાંચવી.

પસંદગી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે વોક-ઈન ઇન્ટરવ્યુના આધારે રહેશે. એટલે કે કોઈ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારે સીધા ઇન્ટરવ્યુ સ્થળ પર હાજર થવાનું રહેશે. સમયસર રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને ઇન્ટરવ્યુ આપવાનો રહેશે.

અરજી કેવી રીતે કરવી

ઈન્ટરવ્યુમાં શું લાવવું
ઈન્ટરવ્યુમાં શું લાવવું (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વની લિંક

Link DescriptionLink
Official Notification / Notice PDFDownload Here
Detailed Advertisement (Ethos HR)Visit Website
Detailed Advertisement (Gujarat Tourism)Visit Website

આ ભરતી ગુજરાત ટુરિઝમમાં સરકારી સાહસ સાથે જોડાઈને કામ કરવાની સારી તક છે. જો તમે ટુરિઝમ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા માંગો છો તો આ તક ચૂકશો નહીં. વધુ માહિતી માટે હેલ્પલાઇન નંબર 079-40056789 પર સંપર્ક કરી શકો છો.

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