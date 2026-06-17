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TET પરીક્ષામાંથી મુક્તિની માંગ સાથે રાજ્યભરમાં શિક્ષકોનું વિરોધ પ્રદર્શન શરુ, અમદાવાદ-મોડાસામાં ધરણાં

ગુજરાત મ્યુનિસિપલ શિક્ષક મંડળના અધ્યક્ષ મનોજ પટેલે જણાવ્યું કે, સેવારત શિક્ષકો માટે TET ફરજિયાત કરવું અયોગ્ય, સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાની ભાવના અનુસાર મુક્તિ મળવી જ જોઈએ.

અમદાવાદ-મોડાસામાં ધરણાં
અમદાવાદ-મોડાસામાં ધરણાં (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 9:10 PM IST

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અમદાવાદ : ગુજરાતમાં ખેડૂત આંદોલન પછી હવે શિક્ષકોએ પણ મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે. રાજ્યભરના પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોએ ટેટ (TET) પરીક્ષામાંથી મુક્તિની માંગણીને લઈને અમદાવાદ અને મોડાસા સહિતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં જોરદાર ધરણાં અને આંદોલન કર્યું છે.

શિક્ષકોનું કહેવું છે કે તેઓ ઘણા વર્ષોથી સરકારી શાળાઓમાં પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેમની પાસે યોગ્ય શૈક્ષણિક લાયકાત છે અને તેઓ તેમની ફરજ ખૂબ જ સારી રીતે નિભાવી રહ્યા છે. હવે ફરીથી ટેટ પરીક્ષા ફરજિયાત કરવામાં આવે તો તેમને ઘણી તકલીફ થાય છે. આ સાથે જ તેમની કારકિર્દીના વિકાસ, પ્રમોશન અને અન્ય સેવા લાભો પર પણ અસર પડે છે. શિક્ષકો ઉમેરે છે કે ઘણા વર્ષોનો તેમનો શિક્ષણનો અનુભવ તેમની લાયકાતનો પુરાવો છે, તેથી ફરી પરીક્ષા આપવી એ તેમના માટે યોગ્ય નથી.

ગુજરાત મ્યુનિસિપલ શિક્ષક મંડળના અધ્યક્ષનું નિવેદન (Etv Bharat Gujarat)

"ગુજરાત રાજ્ય સહિત દેશભરમાં મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકો ઘણા વર્ષોથી પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે અને TET પાસ કરવાની જરૂરિયાતને કારણે વહીવટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાની ભાવના અનુસાર, ઘણા વર્ષોની નિયમિત અને સંતોષકારક સેવા આપી રહેલા શિક્ષકોને TET પરીક્ષામાંથી મુક્તિ અપાવવી જોઈએ." - મનોજ પટેલ, ગુજરાત મ્યુનિસિપલ શિક્ષક મંડળના અધ્યક્ષ

આ પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્ય નગર પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘે ચાર મુખ્ય માંગણીઓ રજૂ કરી હતી જેમાં,

  1. માંગણીમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા મુજબ સેવા આપતા શિક્ષકોને ટેટમાંથી મુક્તિ આપવી.
  2. લાંબા વર્ષોની સેવાને યોગ્ય માન્યતા આપવી.
  3. પ્રમોશન અને સેવા લાભો સંબંધિત બાકીના મુદ્દાઓનો ઉકેલ લાવવો.
  4. શિક્ષકોના હિતમાં સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવી.

મનોજ પટેલે કહ્યું કે શિક્ષકોની આ માંગણીઓ ખૂબ જ ઉચિત છે.

અમદાવાદમાં શિક્ષકોનું વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

અરવલ્લી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ દ્વારા મોડાસા ખાતે પણ મોટા પાયે ધરણા કાર્યક્રમ યોજાયો

બીજી તરફ, ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના આહ્વાન પર અરવલ્લી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ દ્વારા મોડાસા ખાતે પણ મોટા પાયે ધરણા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ધરણામાં જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકો અને શિક્ષિકાઓ ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. અરવલ્લી જિલ્લાના આશરે 5,500 જેટલા શિક્ષકોએ આ આંદોલનને સમર્થન આપ્યું હતું.

મોડાસામાં ધરણા પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

આ દરમિયાન શિક્ષકોએ શાંતિપૂર્ણ રીતે રામધૂન કરીને પોતાના સૂરથી સરકાર સુધી પોતાની વાત પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. શિક્ષકોના પ્રતિનિધિમંડળે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું, જેમાં ટેટ પરીક્ષા રદ કરવા સહિત અન્ય માંગણીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

અરવલ્લી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ દ્વારા મોડાસામાં ધરણા પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

શિક્ષક આગેવાનોના કહેવા મુજબ, સમગ્ર રાજ્યમાં આ આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. જો સરકાર દ્વારા તેમની માંગણીઓનો યોગ્ય ઉકેલ નહીં લાવવામાં આવે તો આગામી સમયમાં આંદોલનને વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે. અરવલ્લી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના મહામંત્રી આશિષ પટેલે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપતાં કહ્યું કે સરકાર દ્વારા માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો રાજ્ય સંઘના આગામી આદેશ મુજબ આંદોલન વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત, મોડાસા ધરણા કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા શિક્ષિકા કોમલ પટેલે પણ પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે ટેટ-1 પરીક્ષા રદ કરવી એ તેમની સૌથી મહત્વની માંગ છે. જો સરકાર તેમની વાત નહીં સાંભળે તો આગામી સમયમાં આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનશે.

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TAGGED:

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